Bobsport: Olympiasieger Alex Baumann im Porträt

Serie Bobfahrer Alex Baumann: Der Mann, der Beat Hefti zu Olympiagold schob Alex Baumann ist einer der elf noch lebenden Olympiasiegerinnen und Olympiasieger aus der Ostschweiz. Heute ist der 36-jährige Appenzeller Leiter des Qualitätsmanagements bei einem grossen Fleischproduzenten. Daniel Good Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Die Bob-Olympiasieger Alex Baumann (rechts) und Beat Hefti. Bild: Kerstin Joensson / AP

Den Grundstein zum Gewinn der Olympiamedaille 2014 legte der heute 36-jährige ETH-Absolvent in den Schweizer Bergen. Fünf Tage vor dem Abflug nach Russland stand in Andermatt nochmals eine verbandsinterne Ausscheidung unter den Schweizer Anschiebern auf dem Programm.

Mit Thomas Lamparter war ein zweiter Schweizer Hintermann in der Lage, um mit Beat Hefti um die olympischen Medaillen zu kämpfen. Aber Baumann setzte sich ganz knapp durch und durfte im Zweierbobrennen starten. «Wir waren etwa gleich stark. Hefti hätte die Medaille sicher auch mit Lamparter gewonnen», sagt Baumann im Rückblick.

Alex Baumann (links) in aerodynamischer Position hinter Steuermann Beat Hefti im olympischen Zweierbobrennen Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Hefti und Baumann galten in Sotschi als der sicherste Schweizer Medaillentipp. So drückte es auch Delegationschef Gian Gilli aus. Aber in den ersten Trainings im Eiskanal kamen die beiden Appenzeller gar nicht auf Touren. Vor dem Abschlusstraining griff Materialchef Hansueli Schiess aus Herisau noch in die «Psycho-Kiste» und polierte die Kufen stärker als üblich.

Nach drei von vier Durchgängen war es so gut wie sicher, dass Hefti und Baumann die erste Schweizer Olympiamedaille im Bobsport seit 2006 gewinnen würden. «Da wurde ich zum ersten Mal nervös», sagt Baumann. Es passierte nichts mehr. Hefti und Baumann freuten sich ausgelassen über das Silber. Gold wurde es erst fünf Jahre später, nachdem der Russe Alexander Subkow wegen Dopings disqualifiziert worden war.

Von der Schokolade zum Fleisch

2019 fand in Schwellbrunn die Auszeichnungsfeier für die beiden Olympiasieger statt. «Das war ein schöner Zusatz mit vielen Freunden», sagt Baumann. Natürlich wäre es aus marketingtechnischen Gründen besser gewesen, schon 2014 als Olympiasieger festzustehen. Aber reich wurde Baumann mit Bobfahren sowieso nicht.

Das wusste er zum Voraus. Deshalb setzte er auch auf die Karte Beruf. Er ist Lebensmittelwissenschaftler und arbeitete zunächst als Spezialist für Schokolade bei Sprüngli. Seit fünf Jahren ist Baumann Leiter Qualitätsmanagement bei der Firma Micarna, die vorab in der Fleischproduktion tätig ist.

Privat hat Baumann sein Glück ebenfalls an der Bobbahn gefunden. Er ist mit der ehemaligen österreichischen Weltklassepilotin Christina Hengstler verheiratet. Mit dem anderthalbjährigen Sohn Max wohnen sie im Elternhaus in Stein.

Nur noch Ersatz an den Olympischen Spielen 2018

Baumanns Frau ist Athletensprecherin. Dieses Amt kann man erst nach dem Rücktritt vom Spitzensport übernehmen. Die Baumanns reisen auch an die Heim-WM in St. Moritz, die am 22. Januar mit den ersten Trainingsfahrten beginnt. Es ist schon sieben Jahre her, dass Schweizer Bobmannschaften eine WM-Medaille ergatterten. Baumann holte mit Hefti 2016 Bronze, eine Woche später ergatterte Rico Peter mit dem Viererbob ebenfalls Bronze. Im Team vom Peter beendete Baumann seine Karriere.

Aber es sollte schliesslich die «berühmte Saison zu viel sein». Seit einer Adduktorenverletzung im Sommer 2016 erreichte Baumann sein früheres Leistungsvermögen nicht mehr. An den Olympischen Spielen 2018 fand er sich in der Rolle des Ersatzmanns wieder. «Das war schon nicht das, was man sich wünscht», sagt der Olympiasieger von 2014. «Aber persönlich hat mich das sicher weiter gebracht. Ich musste lernen, mit Niederlagen umzugehen.» Neben olympischem Gold und WM-Bronze gewann Baumann auch drei EM-Titel und wurde siebenmal Schweizer Meister im Zweier- und Viererbob.

Beat Hefti (links) und Alex Baumann mit den olympischen Goldmedaillen. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Glücklich als Nachtschattengewächs

Der Anschieber steht immer im Schatten des Steuermanns, obschon seine Schubkraft über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Baumann machte diese Nebenrolle nie zu schafften. «Nach den Olympischen Spielen 2010 überlegte ich mir, ob ich an die Steuerseile wechseln soll. Aber ich kam zum Entschluss, dass ich als Bremser mit Beat Hefti mehr Erfolg haben würde.»

Baumanns Entscheid, hinten zu bleiben, führte bis zum Olympiasieg. Er sagt: «Es ist ein schönes Gefühl, zu so einem exklusiven Kreis von elf Goldmedaillengewinnerinnen und -Gewinnern zu gehören. Manche von ihnen kenne ich persönlich, viele habe ich bei ihren Rennen am Fernseher verfolgt. Im Alltag aber ist so ein Olympiasieg nebensächlich. Es bleiben die schönen Erinnerungen.»

Die zehn weiteren noch lebenden Olympiasiegerinnen und Olympiasieger aus der Ostschweiz

Marie-Theres Nadig (Bildmitte), die 1972 in Sapporo zweimal Annemarie Pröll (rechts) besiegte. Bild: Epu / KEYSTONE

Dressurreiterin Christine Stückelberger, Olympiasiegerin 1976 und auch zweifache Medaillengewinnerin an den Olympischen Sommerspielen in Seoul. Walter Bieri / KEYSTONE

Belinda Bencic, Tennis-Olympiasiegerin 2021 Bild: Matt Turner / EPA

Jolanda Neff, Mountainbike-Olympiasiegerin 2021 Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Skispringer Simon Ammann, auch Doppel-Olympiasieger 2010 in Vancouver. Bild: Bonny Makarewicz / EPA

Bobfahrer Gustav Weder, Fahnenträger und Olympiasieger 1994 in Lillehammer. Auch 1992 war er erfolgreich. Bild: Str / KEYSTONE

Beat Hefti, Bobfahrer, mit der Silbermedaille von 2014, die fünf Jahre später zu Gold wurde. Bild: Ralph Ribi

Hans Leutenegger, Unternehmer, Bob-Olympiasieger 1972 und Schauspieler beim traditionellen Umzug der Zünfte zum Feuer am Zürcher Sechseläuten am 25. April 2022. Walter Bieri / KEYSTONE

Michael und Markus Gier, Olympiasieger 1996 in Atlanta. Bild: KEYSTONE

