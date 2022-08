Sensation im Europacup Der frühere Vaduz-Trainer Mario Frick nach der Sensation: «Die Mannschaft ist hochverdient weitergekommen» Der Challenge-League-Verein Vaduz hat sich überraschend für die Gruppenphase der Conference League qualifiziert. Giorgio Contini und Mario Frick sind die beiden zuletzt sehr erfolgreichen Trainer der Liechtensteiner und haben mitgefiebert. Philipp Kolb Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mario Frick, heute Trainer des FC Luzern in der Super League. Martin Meienberger/Freshfocus

Als sich die Spieler des FC Vaduz nach Abpfiff in Wien in den Armen lagen und feierten, jubelten zu Hause auf dem Sofa auch zwei ehemalige, sehr erfolgreiche Trainer des FC Vaduz mit.

Beide haben seinerzeit das Karrieren-Sprungbrett Vaduz genutzt und sind aktuell erfolgreich in der Super League unterwegs: Giorgio Contini trainiert die Grasshoppers, Mario Frick den FC Luzern. Beide kennen auch den Spagat, den der FC Vaduz zu Beginn jeder Saison mit der Doppelbelastung Meisterschaft/europäische Spiele mitmacht.

Mario Frick: «In der Liga kann es gefährlich werden»

Frick hat das Heimspiel in Vaduz live im Stadion miterlebt und damit auch das bisher beste Spiel der laufenden Saison der Liechtensteiner. Die Partie endete 1:1. Frick sagt:

«Damals wurde Vaduz um zwei Tore betrogen. Für mich ist das Weiterkommen darum gar nicht so eine Sensation, weil man in den beiden Spielen hochverdient weiter gekommen ist.»

Weiter erklärt der frühere Vaduz-Trainer: «Rapid sieht sich als Topmannschaft. Für mich ist es nicht so und auch in den Ligavergleichen überschätzen sich die Österreicher. Natürlich ist es für Vaduz aber einfach nur überragend, so einen Namen wie Rapid Wien rausgeworfen zu haben».

Frick windet seinem Nachfolger Alessandro Mangiarratti auch ein Kränzchen: «Die Mannschaft war taktisch hervorragend eingestellt». Ein weiteres Lob geht an Milan Gajic: «Was er in den zwei Spielen gezeigt hat, dafür finde ich fast keine Worte. Er ist auch in seinem Alter noch ein absoluter Topspieler mit einem unglaublichen Potenzial».

Im Spiel habe Rapid vor allem über aussen keine Mittel gefunden. Taktisch hatten sie grosse Mühe, beschreibt Frick und weiter: «Vom Spielverlauf her war es wichtig, dass die erste Chance der Wiener ganz am Anfang nicht ins Tor ging und Vaduz dafür früh in Führung gehen konnte. Das war auch darum wichtig, weil die Rapid-Spieler dadurch zunehmend nervöser wurden».

Schliesslich lobt Frick auch die Fitness der Vaduzer:

«Sehr auffällig war für mich, dass die Vaduzer Spieler fitter waren als die Wiener. Das zeigt, dass Alex Kern zu den besten Athletiktrainern der Schweiz gehört. Die Fitness war ein ganz entscheidender Faktor.»

Gefährlich stuft Frick die aktuelle Situation in der Meisterschaft ein. «Vaduz muss hier jetzt schnell Tritt fassen, sonst kann es mit der Doppelbelastung aufgrund der Gruppenphase gefährlich werden. Es fehlt ein Kriens, das abgeschlagen an der Tabelle klebt und es besteht die Gefahr, dass man jetzt nur noch die europäischen Spiele sieht».

Schwarzmalen will Frick nicht, weil die Mannschaft gut und breit aufgestellt sei. «Es sollte kein Problem sein auch in der Meisterschaft mitzuhalten, wenn jetzt langsam auch dort die Erfolge kommen. Ich glaube nicht, dass das Team physisch ein Problem mit der Doppelbelastung hat. Das Problem liegt im mentalen Bereich».

Und Frick weiss, wovon er spricht. Unter ihm hat der FC Vaduz gegen Eintracht Frankfurt spielen dürfen. «Wir haben vor 48'000 Zuschauern gespielt und mussten dann nach Chiasso. Das gleiche erfahren die aktuellen Spieler jetzt wieder mit den Spielen in Konya und Wien», so Frick.

Giorgio Contini trainiert die Grasshoppers. Martin Meienberger/Freshfocus

Contini: «Ich freue mich riesig für Vaduz»

Auch Giorgio Contini, der mittlerweile die Zürcher Grasshoppers trainiert und bis 2017 viereinhalb Jahre Vaduz-Trainer war, schaute sich das Spiel vom Donnerstag im TV an. «Nach der roten Karte hatte ich keine Bedenken mehr bezüglich Gruppenphase. Für einen so kleinen Verein ist der aktuelle Erfolg eine absolute Sensation und es zeigt mir einmal mehr, dass in Vaduz solide und seriös gearbeitet wird. Ich freue mich persönlich riesig für den FC Vaduz und wünsche ihm weiter alles Gute», so Contini.

Auch unter ihm hat Vaduz im europäischen Bewerb gespielt. Contini fügt an:

«Auf internationaler Ebene wird es bestraft, wenn man einen Gegner unterschätzt. Das haben Konyaspor und Rapid nun gemerkt. Für Vaduz zählt jetzt auch noch der finanzielle Erfolg – auch für die Zukunft.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen