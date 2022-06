Simon Ehammer und der Zehnmeter-Sprung – eine Glosse

Seitenblick – Glosse Leichtathlet Ehammer will den Zehnmeter-Sprung – nur Spass! Der Himmel ist das Limit. Oder die 10 Meter. Für den FCSG, für den FC Rorschach-Goldach, für den FC Urnäsch, für die Stadt St.Gallen. Christian Brägger 18.06.2022, 05.00 Uhr

Der Appenzeller Simon Ehammer. Bild: Beate Oma Dahle/ EPA

Neulich in der Redaktion. Ein Journalistenkollege des Stadtsanktgaller Ressorts flachst und fabuliert herum: «Jetzt muss der Sport in der Zeitung dieses Zeichen setzen: Simon Ehammer peilt im Weitsprung den Weltrekord an – er will den Zehnmeter-Gump.» Der Kollege schiebt nach, der Leichtathlet des TV Teufen mit Landesrekord von 8,45 m müsse in dem Artikel folgenden Satz sagen: «Ich habe diese Marke ganz sicher in den Beinen.» Mike Powells Weltrekord liegt bei 8,95 m, was sorgte dieser Ehammer-Satz (Aussage, Sprung) weltweit für Aufruhr. Aber wer weiss, der Himmel ist das Limit.