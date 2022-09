Seitenblick Alle wollen ein Spielertrikot – weshalb das kein Problem sein darf und der FCSG die Kinder weiter träumen lassen soll Kinder und Jugendliche halten im St.Galler Fussballstadion Kartons oder Stofffetzen, auf die sie ihre Wünsche nach einem Spielertrikot gekritzelt haben. Sie hoffen, dass Zigi, Görtler und Co. die Werke erblicken, dass sie unter den 19'000 Fans zu den Glückspilzen gehören und ein Leibchen erhalten. Für den FC St.Gallen ist das «eine Problematik». Weshalb eigentlich? Patricia Loher 13.09.2022, 18.30 Uhr

Ein Fan tut seinen Trikot-Wunsch kund. Marc Schumacher/Freshfocus

Der Hype um den FC St.Gallen ist ungebremst. So richtig offensichtlich wurde das vor dem Cupfinal, als Fans mitten in der Nacht anstanden, um auf den letzten Drücker ein Ticket zu ergattern.

Trotz der Enttäuschung im Endspiel hat St.Gallen mit mehr als 10'000 abgesetzten Saisonkarten einen Klubrekord verzeichnet, durchschnittlich kamen 17'580 Fans an die ersten fünf Heimspiele dieser Meisterschaft. Am vergangenen Samstag besuchten auffallend viele Familien mit Kindern das Spiel gegen Sion. All das ist der Beweis dafür, dass der FC St.Gallen auf einem gesunden Fundament steht.

Als die neue Vereinsführung vor viereinhalb Jahren ihre Arbeit aufnahm, war es ein Ziel, dass die Ostschweizerinnen und Ostschweizer den Klub nach unruhigen Monaten wieder in ihr Herz schliessen. Sie hat sich diese rauschende Bewegung gewünscht und das Ziel erreicht, weil sie volksnah geblieben ist und gute Arbeit abliefert.

Ein erstaunliches St.Galler Statement

Doch in solchen Zeiten besteht eben auch das nur schwer kalkulierbare Risiko, dass in der Welt der Emotionen Unvorhergesehenes passiert. Und dass mit den Trikotwünschen eine Modeerscheinung aus dem Ausland übernommen wird.

Es ist erstaunlich, dass der FC St.Gallen dieses Phänomen am Montagabend in einer Stellungnahme, die er vor allem wegen zweier auf das Spielfeld gestürmter Fans abgegeben hat, in einer Randbemerkung als «Problematik der überbordenden Trikotwünsche» bezeichnet.

Die Trikots sind für die Spieler nicht gratis

Dabei müsste vielmehr das Verständnis dafür geweckt werden, dass die Idole auf dem Fussballplatz ihre Utensilien nicht einfach so hergeben können: Fünf Trikots stehen den Spielern pro Saison gratis zur Verfügung, die weiteren Geschenke müssen selber berappt werden. Ein Originaltrikot ist im Fanshop für 100 Franken zu haben. Das kann schnell ins Geld gehen.

Ajax Amsterdam hat vor wenigen Wochen Pappkartons, Laken oder Schilder, auf denen Fans um Trikots der Spieler bitten, in seinem Stadion verboten. Das sei völlig aus dem Ruder gelaufen, äusserte sich der Verein gegenüber dem Fanmagazin «Ajax Life».

Und weiter: Das Ärgerliche sei, dass manche Erwachsene meinten, dass ihre Sprösslinge das Recht auf alles Mögliche haben. Wenn dann ein Spieler vorbeilaufe, ohne sein Shirt abzugeben, dann gelte er als «arrogant», so zitierte einst der «Spiegel» den Klub.

Die Dimensionen in Amsterdam, wo oft 50'000 Fans ins Stadion kommen, sind nicht zu vergleichen mit denjenigen in St.Gallen. Der Ostschweizer Super-League-Verein darf dem Beispiel aus den Niederlanden nicht folgen. Fans, die wie am vergangenen Samstag den Platz betreten, sind ein Problem. Nicht jedoch Kinder und Jugendliche, die auf den Tribünen ein Plakat in die Höhe strecken, um allenfalls zu erhalten, wovon sie träumen.