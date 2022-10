St.Galler David Vincze siegt an einer Regatta in Saint-Tropez

Segeln Feinkost-Kündig-Inhaber David Vincze segelt an einer prestigeträchtigen Regatta in Saint-Tropez zum Sieg Überraschend gewinnt ein Schweizer Team die Regatta «Les Voiles de Saint-Tropez». Mit an Bord ist der St.Galler David Vincze, Inhaber und Geschäftsführer der Kündig Feinkost AG. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 13.10.2022, 20.45 Uhr

Das zwölfköpfige Siegerteam der Regatta «Les Voiles». Ganz rechts der St.Galler David Vincze. Bild: PD

Es ist die Geschichte des grossen Aussenseiters, der sich unter erschwerten Bedingungen gegen den Favoriten durchsetzt. Oder eben: David gegen Goliath. In diesem Fall ist David ein Schweizer Segelteam, das sich aufmacht, an der prestigeträchtigen und traditionsreichen Regatta «Les Voiles» in Saint-Tropez einen Spitzenplatz zu ergattern. Erschwerend kommt hinzu, dass die Schweizer dieses Unterfangen mit einer knapp 50-jährigen Segelyacht vom Typ Swan 65 namens «SAIDA» in Angriff nehmen. Ein fast 20 Meter langer Koloss, der über 30 Tonnen wiegt.

Im Vergleich dazu sind die Konkurrenten mit ihren hochmodernen Karbon-Segelyachten, die nur einen Bruchteil der 30 Tonnen wiegen, eindeutig im Vorteil. Im Gegensatz zu den Profiteams mit mehreren Olympiasiegern und Weltmeistern – unter anderem nimmt der ehemalige Alinghi-Sportchef Jochen Schümann teil – besteht das Schweizer Team «SAIDA» des Yacht-Club Luzern nur aus Amateuren, die aus Freude am Segelsport mitmachen.

Kündig-Chef körperlich stark gefordert

Der St.Galler David Vincze war vor einer Woche Teil der zwölfköpfigen Crew unter der Leitung des Yachtinhabers und Skippers Jürg Schneider sowie Taktiker Damian Hunkeler. Vincze, Inhaber und Geschäftsführer der traditionsreichen Kündig Feinkost AG in Rorschach und St.Gallen, ist in seiner Freizeit passionierter Hobbysegler, wie er sagt, und seit zehn Jahren im Besitz des Hochseepatents. Deshalb kam das Angebot einiger Luzerner Segelfreunde gerade recht. Wie wäre es, mit einer altehrwürdigen Yacht einige der besten Segler der Welt herauszufordern? «Für mich war das eine Ehre», sagt der 49-Jährige, der in Rotmonten aufwuchs und heute in Abtwil lebt.

David Vincze ist Inhaber und Geschäftsführer der Kündig Feinkost AG. Bild: Belinda Schmid

Zwölf Seglerinnen und Segler formten in Saint-Tropez während einer Woche ein Team, das harmonierte. Vincze, der auf dem Vorschiff zum Einsatz gelangte und dort die Manöver des Taktikers und des Steuermanns umsetzte, hatte schwer zu schuften. Die Segel zu setzen auf einer derart grossen und schweren Yacht, sei eine körperlich herausfordernde Arbeit. Denn alles müsse von Hand erledigt werden. Vincze:

«Nach dem ersten Tag dachte ich, dass meine Schulterblätter hinunterfallen.»

Erschwerend hinzu kam für Vincze und seine Crew, dass der berühmte Mistral nicht besonders stark wehte. Für die behäbige Schweizer Yacht eher ein Nachteil. Doch der erfahrene Taktiker Damian Hunkeler, Bruder des Olympiaseglers Urs Hunkeler, bestach durch einige eigenwillige Manöver, die sich aber Mal für Mal als äusserst schnell erwiesen. So segelte die Schweizer Yacht von Beginn an auf Augenhöhe mit den hochmodernen Karbon-Flitzern.

Baujahr 1973 und 32 Tonnen schwer: die «SAIDA Swan 65». Bild: PD

Dem Schweizer Team gelang es gar, die Konkurrenz zu düpieren. Sehr zur Freude des Publikums, das mit dem Aussenseiter mitfieberte. In den ersten drei Rennen setzten sich Vincze und Co. an die Spitze der Rangliste. Der Podestplatz war vor dem vierten Rennen bereits sicher, da sich jedes Team ein Streichresultat leisten durfte.

Finalisten des Louis Vuitton Cups bezwungen

Weil das letzte Rennen aufgrund widriger Bedingungen schliesslich abgebrochen wurde, stand das Team «SAIDA» sensationell als Sieger fest. Die beiden ehemaligen Finalisten des Louis Vuitton Cups (an dem jeweils der Herausforderer für den berühmten America’s Cup ermittelt wird), French Kiss und Kiwi Magic, konnten auf Distanz gehalten werden. Eine bemerkenswerte Leistung. Für den St.Galler Vincze ein einmaliges Erlebnis.

Weitere Segelabenteuer sollen folgen. «Ich träume davon, den Atlantik zu überqueren», sagt er. Doch zuerst stehen mit der Kündig Feinkost AG die nächsten Projekte an: Die Olma und das 100-jährige Bestehen im kommenden Jahr.

