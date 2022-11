OK Schwägalp-Schwinget entschuldigt sich bei Niklaus Hörler.

Schwingerverband OK Schwägalp-Schwinget räumt Fehler in der Kommunikation ein und beseitigt letzte Missverständnisse mit Vereinspräsident Hörler Der Appenzeller und der Toggenburger Schwingerverband halten fest, dass «keinerlei Verfehlungen oder Unregelmässigkeiten im Raum stehen». Der amtierende OK- und Vereinspräsident Niklaus Hörler wird an der Delegiertenversammlung 2023 nicht mehr zur Verfügung stehen. Andrea Abderhalden und Reto Fuster sollen – wie geplant –Hörler beerben. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 29.11.2022, 10.48 Uhr

OK-Präsident Niklaus Hörler wird an der Delegiertenversammlung 2023 nicht mehr zur Verfügung stehen. Bild: Arthur Gamsa

In einer Mitteilung wendet sich das OK Schwägalp-Schwinget an die Öffentlichkeit:

«Es unser Bestreben festzuhalten, dass gewisse Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Niklaus Hörler und dem OK vorhanden waren, welche nun geklärt werden konnten.»

Nach der Medienmitteilung vom 18. November und einem Dankesschreiben von Niklaus Hörler drei Tage später sei noch Klärungsbedarf vorhanden gewesen. Es geht in erster Linie darum, dass Hörler sich nichts zu Schulden hat kommen lassen. «Wir halten fest, dass unter der Leitung von Niklaus Hörler der Schwägalp-Schwinget zu einem wichtigen Grossanlass mit nationaler Bedeutung in der Ostschweiz wurde und er stets im Sinne und zu Gunsten des Schwägalp-Schwinget gehandelt hat.» Und weiter:

«Es stehen keinerlei Verfehlungen oder Unregelmässigkeiten im Raum. Er wurde nicht abgewählt.»

Allerdings sei die Arbeit der Findungskommission im Hinblick auf die Zukunft an der Spitze des Schwägalp-Schwingets erfolgreich gewesen, weshalb der Wechsel jetzt stattfinde. Niklaus Hörler wird an der Delegiertenversammlung 2023 nicht mehr zur Verfügung stehen. «Das OK und die Vorstände der beiden Trägerverbände entschuldigen sich bei Niklaus Hörler, falls im Rahmen der Medienmitteilung vom 18. November 2022 ein anderer Eindruck zu seinem Verhalten und zu seinen unbestrittenen Verdiensten entstanden sein sollte.»

OK-Vizepräsident Jörg Frei führt die Geschäfte ad interim Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Uneinigkeit um den Zeitpunkt der Nachfolge

Rückblick. Am 18. November lud das OK Schwägalp-Schwinget zu einer Medienkonferenz über die «Gemeinsame Zukunft Schwägalp-Schwinget». Dort präsentierten die Trägerverbände aus dem Appenzellerland und dem Toggenburg die angestrebte Nachfolgelösung an der Spitze des Schwägalp-Schwingets: Andrea Abderhalden als OK-Präsidentin und Reto Fuster als Vereinspräsident.

Des Weiteren wurde damals mitgeteilt: «Nach diversen Gesprächen auf beiden Seiten des Säntis sind sich die Vorstände der beiden Trägerverbände und das OK Schwägalp-Schwinget zudem einig, dass Vizepräsident Jörg Frei per sofort die Geschäfte ad interim übernimmt.»

Es stellte sich heraus, dass es Meinungsverschiedenheiten zwischen Hörler und dem OK gab. Während die Trägerverbände die von langer Hand geplante Nachfolge Hörlers im Januar 2021 umsetzen wollten, hatte der amtierende Präsident im Sinn trotz Ankündigung sein Amt noch zwei Jahre auszuüben. Nun wurde auch das geklärt. Hörler wird an der Delegiertenversammlung im Januar 2023 definitiv nicht mehr zur Verfügung stehen.

Beide Parteien haben beschlossen in dieser Angelegenheit keine weiteren Auskünfte mehr zu geben.

