Schwingen: Giger am Innerschweizer, Schneider im Solothurnischen

Schwingen Samuel Giger in Dagmersellen, Domenic Schneider in Deitingen 2023 nehmen die Athleten aus dem Nordostschweizer Schwingerverband NOSV an den Bergschwinget auf dem Stoos, der Rigi und dem Brünig teil. Bekannt ist auch, wer am Baselstädter sowie an den Teilverbandsfesten startet. Daniel Good 20.01.2023, 10.31 Uhr

Domenic Schneider, Zweiter am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2022. Bild: Belinda Schmid

Zum Baselstädter treten am 18. Mai in der Sandgrube Basel der aktuelle Sportrekrut Werner Schlegel, Marcel Räbsamen und Marco Good an. Die drei Ostschweizer holten am Eidgenössischen 2022 in Pratteln zum ersten Mal den Kranz. Im Fachjargon heisst das Neukranzer.

Das Bernisch-Kantonale vom 25. Juni in Tramelan erhält Besuch von den NOSV-Athleten Reto Koch und Martin Hersche.

Zwei Hochkaräter aus der Nordostschweiz schwingen am Innerschweizer am 2. Juli in Dagmersellen: Damian Ott und Samuel Giger, beide Sieger am Kirchberger, dem Saisonhöhepunkt im Jahr 2021.

An der Fête Romande in Romanel-sur-Lausanne am 16. Juli beteiligen sich als Gastschwinger aus der Ostschweiz Armon Orlik und Roger Rychen. Der neu in Rapperswil-Jona ansässige Orlik stand 2016 in Estavayer-le-Lac im Schlussgang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes.

Domenic Schneider schliesslich, Zweitplatzierter am ESAF 2022, greift am 13. August am Nordwestschweizer Teilverbandsfest in Deitingen an. Auch Martin Roth ist im Solothurnischen am Start.

Das Nordostschweizer Schwingfest 2023 findet in Mollis statt.