Alles neu bei Armon Orlik: Der Bündner wohnt neu in Jona

Schwingen Neues Umfeld, neue Motivation: Armon Orlik setzt mit dem Umzug nach Jona ein Zeichen Der 27-jährige Maienfelder Eidgenosse Armon Orlik lanciert seine Karriere mit dem Umzug nach Jona, einem bekannten Athletiktrainer und starken Trainingskollegen neu. Am 2. Januar startet der Bündner am Berchtold-Schwinget. Das Fest in der Zürcher Saalsporthalle übertragen wir im Livestream. René Weber Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Armon Orlik steht bei 18 Kranzfestsiegen – weitere sollen folgen. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Der deutsche Dichter Gotthold Ephraim Lessing hat einmal geschrieben: «Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der, der ohne Ziel herumirrt.» Armon Orlik gefällt diese Weisheit. Er hat sie auf der Startseite seiner Homepage aufgeschaltet. Das sagt viel darüber aus, wie der Schwinger aus Maienfeld denkt und handelt. Er tut alles, was er macht, rational und überlegt. Er überlässt nichts dem Zufall, ist ein Perfektionist. Auch Vertrauen und Familie sind ihm wichtig. Sie ist sein ein und alles. Gleichzeitig ist sie aber Privatsache, und damit für ihn nicht verhandelbar.

Er spricht in der Öffentlichkeit selten über seine Eltern und Geschwister, dafür gerne übers Schwingen. Es ist seine Leidenschaft. Er hat das Talent und den Körper dafür – dazu die richtige Einstellung. Auch darum hat er im Sägemehl schon viele Erfolge gefeiert, aber auch Rückschläge wegstecken müssen. Wer sich mit 27 Jahren 53 Kränze, davon drei an «Eidgenössischen», aufsetzen lassen durfte, und dazu 18 Kranzfeste und 14 Regionalfeste gewinnen konnte, der hat definitiv vieles richtig gemacht.

Sich mit dem Erreichten zufrieden zu geben, war und ist für Orlik, auch das ist bezeichnend für seine Einstellung, keine Option. Stillstand bedeutet bekanntlich und speziell für ihn Rückschritt. Darum hat er sich nach dem Abschluss der letzten Saison, die für ihn mit Rang sechs am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln geendet hat, Gedanken über seine Zukunft gemacht. «Mir war im Verlauf der Saison bewusst geworden, dass ich etwas ändern muss», sagt er. Orlik analysierte alle Feste und den Trainingsalltag, führte Gespräche, schaute sich nach Optionen um und wusste bald, dass der Istzustand keine Zukunft hat. «Ich war immer offen für Neues und habe in den letzten Jahren vieles ausprobiert.» Für was er sich am Ende entschieden hat, ist einschneidend und zieht Konsequenzen nach sich.

Konkret: Orlik tauscht sein sportliches Umfeld komplett aus. Mit Gabi Vital, die ihn zuletzt betreut hat, wurde die Zusammenarbeit genauso beendet wie mit Steven Graf, der ihn im Krafttraining beraten hat. «Ich habe es mir gut überlegt, ehe ich den Entscheid fällte.» Seit einigen Wochen lässt er sich in Jona von Athletiktrainer Robin Städler beraten, trainiert neu mit dem Schwingklub Rapperswil-Jona und steht zusätzlich in Wattwil mit den Toggenburger Schwingern im Sägemehl. «Ich erhoffe mir von den Trainings mit den Eidgenossen Damian Ott, Werner Schlegel und Marcel Räbsamen viel», erklärt Orlik, der derzeit den militärischen Wiederholungskurs in Magglingen besucht.

Die vereinbarte Zusammenarbeit mit Städler, einem der renommiertesten Konditionstrainer des Landes, bezeichnet Armon Orlik als Hauptgrund für die Neuausrichtung seines Umfelds. «Die ersten Trainingseinheiten mit ihm waren unglaublich lehrreich – und hart. Ich hätte danach nicht mehr ins Schwingtraining gehen können.» Mittlerweile habe er sich an die neue Trainingsmethodik gewöhnt. Das Geheimnis von Städler ist so kompliziert wie simpel, handelt es sich doch um eine Rolle und ein Brett. Darauf müssen die Sportler inklusive dem Trainingsgewicht oder einer Hantel in der Balance trainieren. Dies führt dazu, dass sämtliche Muskeln aktiviert werden. «Ich spüre Muskeln, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe», erzählt Orlik. Insbesondere im Rumpf- und im Rückenbereich, Zweiteres in den letzten Jahren seine Problemzone, erhofft sich der einzige aktive Bündner Eidgenosse eine Stärkung der Muskulatur und dadurch automatisch eine Verbesserung des Wohlbefindens.

Athletiktrainer Städler, unter dem neben besagten Toggenburger Schwingern auch Langläufer Beda Klee oder die Snowboard-Cracks Ladina Jenny und Dario Caviezel trainieren, ist ein Puzzleteil in Orliks «neuem Leben». Wegen des Sports ist er nämlich auch gleich von Maienfeld nach Jona umgezogen. Nach dem Abschluss seiner Ingenieurausbildung im vergangenen August wird er nach dem Jahreswechsel am Oberen Zürichsee auch seine erste Arbeitsstelle antreten. «Es ist toll, dass ich mit Schwingen und Job alles aufgleisen konnte. In nur fünf Minuten bin ich mit dem Velo von meiner Wohnung im Training und im Büro. Da ich nicht gerne Auto fahre, war der Umzug nach Jona für mich optionslos.»

Was bleibt, dies ist ihm persönlich wichtig, ist seine Mitgliedschaft im Schwingklub Unterlandquart. Auch dem Bündner Schwingerverband bleibt der Teamleader erhalten. Orlik wird künftig zwar nicht mehr oder wenn, dann selten mit seinen bisherigen Kantonalkollegen in der neuen Schwinghalle in Untervaz oder auf dem Aussenplatz in Rhäzüns trainieren. «Ich habe das meinen Kollegen und den Klub- und Verbandsverantwortlichen früh persönlich mitgeteilt. Sie bedauern meinen Entscheid, können ihn aber verstehen», so Orlik. Und die wenigen Bündner Schwinger, die wie er an den Zusammenzügen des Nordostschweizer Schwingerverbands in Schänis oder Weinfelden teilnehmen, werde er dort weiterhin sehen können.

Schwingen ist ein Einzelsport. Am Ende musste Orlik darum für sich selber schauen. Will er den Anschluss an die nationale Spitze nicht verlieren, war der Wechsel des Trainingsortes genauso zwingend wie die neue Trainingsgruppe. Zuletzt fehlte es ihm immer mehr an Bündner Schwingerkollegen, die ein ähnliches Niveau wie er aufweisen und einen vergleichbaren Aufwand betreiben. Diese fehlende Bereitschaft führte zuletzt unweigerlich auch dazu, dass sich der Schwingsport in Graubünden in einer Krise befindet, aus der er nur mit grossen Anstrengungen und einer professionelleren Einstellung auf allen Stufen wieder rausfinden wird.

Das Wissen um das Jetzt in der Bündner Schwingerszene hat Orliks Entscheid, seine Zelte in Graubünden abzubrechen, mit Sicherheit nicht gebremst. «Ich bin optimistisch, dass sich alles Neue positiv auf meine Leistungen auswirken wird», so Orlik, der eine Rückkehr nach Graubünden zu einem späteren Zeitpunkt für realistisch hält. «Wer weiss, was nach meiner Karriere sein wird. Die nächsten sechs Jahre will ich mich, wenn es die Gesundheit zulässt, zuerst aber aufs Schwingen konzentrieren.» Und natürlich möchte er weitere Erfolge feiern. In Jona hat er nun ein Umfeld, dass dies möglich machen könnte. «Die Voraussetzungen sind perfekt und meine Motivation riesig. Nun liegt es an mir, dies auszunützen und in der neuen Saison gute Leistungen zu zeigen.» Zweifel, dass zu den bisherigen 53 Kränzen und 32 Festsiegen weitere dazukommen werden, gibt es kaum. Wer Armon Orliks Werdegang kennt, der weiss, dass er für den Erfolg alles tut. Sogar aus Maienfeld und seinem geliebten Kanton Graubünden ist er dafür weggezogen.

