Beenden Samuel Giger und Co. die Nordostschweizer Negativserie?

Schwingen Die Nordostschweizer warten seit 2006 auf einen Sieg am Brünig-Schwinget: Beenden Samuel Giger und Co. die Sieglos-Serie? Seit 2006 hat auf dem Brünig kein Nordostschweizer mehr gewonnen. Endet der Negativlauf? Ives Bruggmann 29.07.2022, 16.50 Uhr

Samuel Giger ist der Favorit am Brünig-Schwinget. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Einmal mehr dominieren im Vorfeld eines Schwingfests die Absagen die Schlagzeilen. Christian Stucki, Joel Wicki, Remo Käser oder Florian Gnägi fehlen bei den gastgebenden Bernern und Innerschweizern. Bei den Nordostschweizern müssen Damian Ott, Samir Leuppi, Michael Bless und Roger Rychen auf die Teilnahme am Bergklassiker auf dem Pass zwischen Obwalden und dem Berner Oberland verzichten.

Giger, Orlik und Schlegel führen das Gästeteam an

Trotz Absageflut entsendet die Nordostschweiz ein starkes Team. Angeführt von Leader Samuel Giger sowie den weiteren Hochkarätern Armon Orlik, Werner Schlegel und Domenic Schneider nehmen die Athleten aus dem Osten den ersten Brünig-Sieg seit 2006 ins Visier. Damals war es der Bündner Stefan Fausch, der auf der Passhöhe triumphierte. Seither warten die Nordostschweizer, die den Brünig-Schwinget insgesamt nur 13-mal gewannen, auf den nächsten Triumph.

Die Spitzenpaarungen

Giger Samuel*** (TG) – Aeschbacher Matthias*** (BE)

Reichmuth Pirmin*** (ZG) – Walther Adrian** (BE)

Wenger Kilian*** (BE) – Schlegel Werner** (SG)

Schneider Domenic*** (TG) – von Weissenfluh Kilian*** (BE)

Schuler Christian*** (SZ) – Sempach Thomas*** (BE)

Müllestein Mike*** (SZ) – Orlik Curdin*** (BE)

Nötzli Reto*** (SZ) – Anderegg Simon*** (BE)

Bemerkung: Armon Orlik, Bernhard Kämpf und Martin Roth müssen nach den kurzfristigen Absagen von Remo Käser, Samir Leuppi und Erich Fankhauser neu eingeteilt werden.