Domenic Schneider zählt am Glarner-Bündner zu den Favoriten.

Schwingen Der Thurgauer Domenic Schneider ist am Glarner-Bündner Kantonalschwingfest immer in Form – wer stoppt ihn in Netstal? Schon zweimal triumphierte Domenic Schneider am Glarner-Bündner Schwingfest. Zuletzt im vergangenen Jahr. Am Pfingstmontag in Netstal dürfte die Titelverteidigung aber zu einem Kraftakt werden, denn starke Teilnehmer wie Armon Orlik, Damian Ott, Werner Schlegel oder der Einheimische Roger Rychen stehen auf der Schwingerliste. Ives Bruggmann 03.06.2022, 12.30 Uhr

Domenic Schneider jubelt nach seinem Sieg in Näfels. Bild: Walter Bieri/KEYSTONE

Domenic Schneider und das Glarner-Bündner Schwingfest, das passt. Der 28-jährige Thurgauer Spitzenschwinger feierte an diesem Anlass zwei seiner drei Kranzfestsiege. Im vergangenen Jahr setzte sich Schneider im Schlussgang von Näfels gegen den Glarner Roger Rychen durch. Mit einem Blitzangriff überlistete Schneider seinen Gegner bereits nach zehn Sekunden und realisierte so seinen zweiten Kranzfestsieg im Glarnerland nach 2015 am selben Anlass und am selben Ort. Die schlechte Nachricht für den Landwirt aus Friltschen: In diesem Jahr findet das Glarner-Bünder nicht in Näfels, sondern in Netstal statt.

Die Spitzenpaarungen des ersten Gangs in Näfels Rychen Roger*** (GL) – Leuppi Samir*** (ZH)

Orlik Armon*** (GR) – Ott Damian** (SG)

Schlegel Werner** (SG) – Walther Adrian** (BE)

Nötzli Reto*** (SZ) – Schneider Domenic*** (TG)

Schneider Mario** (TG) – Forrer Arnold*** (SG)

Gmür Pirmin** (SG) – Arztmann Beda** (ZH)

Geisser Lars** (SG) – Oettli Marco** (TG)

Nägeli Marco** (ZH) – Hochholdinger Roman** (GR)

In der vergangenen Saison – seiner bisher besten – sammelte der 1,79 m grosse und 135 kg schwere Schneider zehn Kränze, so viele wie kein anderer schweizweit. Diese Zahl zeugt nicht nur von seiner ausserordentlichen Qualität, sondern auch von einer beeindruckenden Konstanz. Mittlerweile kommt der Thurgauer in seiner Karriere auf

58 Kränze.

Hochkarätige Schwingerliste mit Orlik, Ott und Schlegel

In diesem Jahr zählt Schneider zwar auch wieder zu den Favoriten, in diesem Kreis befinden sich jedoch auch noch andere Spitzenschwinger. Sechs Eidgenossen stehen auf der Schwingerliste. Vor allem der Bündner Armon Orlik sowie der Zürcher Samir Leuppi und der Glarner Roger Rychen dürften ein Wörtchen um den Festsieg mitreden.

Dazu hat Kilchberg-Sieger Damian Ott sein Kommen angekündigt, ebenso wie der formstarke Toggenburger Werner Schlegel, der vor einer Woche am St.Galler Kantonalen triumphierte. Ott bekommt es im ersten Gang mit dem Bündner Orlik zu tun – ein schwingerischer Leckerbissen.