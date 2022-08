Schwimmen: Der erste Schweizer mit zwei EM-Medaillen im Einzel

SCHWIMMEN Drei Stunden Schlaf bringen ihn auf Touren: Der Thurgauer Antonio Djakovic ist der erste Schweizer, der an einer EM zwei Einzelmedaillen gewinnt Nach dem Triumph in Rom flossen Tränen. Antonio Djakovic gewinnt an der EM Silber über 200 und 400 Meter Freistil. Der 19-Jährige sagt: «Niemand kann sich vorstellen, wie hart ich für diese Medaillen gearbeitet habe.» Daniel Good Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Eine historische Leistung: Antonio Djakovic mit den beiden EM-Medaillen im Römer Schwimmstadion. Bild: Patrick B. Krämer / KEYSTONE

Die Erfolge kamen nach einem schwierigen halben Jahr mit Corona und der Lehrabschlussprüfung zustande.

Insbesondere Corona setzte dem in Münchwilen aufgewachsenen Djakovic stark zu. «Ich hatte grosse Probleme mit der Lunge. Asthma. Ich konnte kaum atmen im Training», sagt er.

Antonio Djakovic unterwegs zum Gewinn der Silbermedaille über 400 Meter Crawl. Bild: Patrick B. Krämer / KEYSTONE

Im Dezember hatte Djakovic an der Kurzbahn-WM noch eine Medaille gewonnen, aber im Januar fing er Corona ein. Erst im Frühling konnte er wieder härter und besser trainieren. Da wurde es schwierig für die WM im Juni in Budapest – zumal Djakovic bis eine Woche vor dem Beginn der WM noch die kaufmännische Lehrabschlussprüfung zu bestehen hatte.

Immerhin reichte es in Ungarn zum Einzug in den Halbfinal über 200 Meter Crawl. Aber das kann einen wie Djakovic, der 2019 schon Junioren-Europameister war, nicht zufriedenstellen.

Weltmeister David Popovici (links) und Antonio Djakovic nach dem Final über 200 Meter Crawl. Bild: Patrick B. Krämer / KEYSTONE

Der Vergleich mit dem Ausnahmetalent

«Angesichts der widrigen Umstände entschlossen wir uns schon vor der WM, in diesem Jahr auf die Europameisterschaft zu setzen», sagt Djakovic. Es ging auf. Zunächst brillierte der Schweizer über 200 Meter Crawl. Er hielt im Final lange mit dem Ausnahmetalent und Weltrekordhalter David Popovici aus Rumänien mit und wurde schliesslich Zweiter.

Auch über 400 Meter gelang Djakovic der Sprung aufs Podest. Trotz schlechter Vor­zeichen am Morgen des Wettkampftages. Er sagt:

«Ich fühlte mich schlapp, müde. Ich machte einen dreistündigen Mittagsschlaf.»

Die Ruhezeit brachte ihn wieder auf Touren und nochmals Silber. «Damit hätte ich nicht gerechnet», sagt der Freistilspezialist.

Die erste EM fand 1926 statt

Djakovic ist der erste Schwimmer im Land, der an der gleichen EM-Veranstaltung zwei Medaillen im Einzel holt. Das kann man durchaus historisch nennen, denn Europameisterschaften im Schwimmen werden schon seit 1926 ausgetragen. In Rom fand die 36. EM statt. Mit vier Medaillengewinnen war der Schweizer Verband erfolgreich wie nie zuvor.

Die beiden EM-Medaillen sind schön, aber bloss ein Zwischenschritt auf dem Weg an die Olympischen Spiele 2024 in Rom. 2021 in Tokio war er schon dabei. Mit der Staffel gab es einen Finalplatz. In Paris soll es auch in den Einzelwettbewerben klappen. «Ich muss bis dahin einfach noch härter trainieren», sagt Djakovic. «Bis auf 150 Meter war ich ja im Rennen über 200 Meter an Popovici dran, jetzt geht es um das Finish.»

Der 17-jährige Rumäne war an der EM in Rom in aller Munde. Er siegte mit Weltrekord auch über 100 Meter Crawl. Djakovic sagt über Popovici:

«Wir sind abseits des Bassins gute Kollegen. Er ist gross und dünn und hat deshalb eine herausragende Lage im Wasser.»

Der Ostschweizer ist der muskulöse Typ, der viel Zeit im Kraftraum verbringt.

Vom Römer Bassin direkt an den kroatischen Strand

Djakovic ist ein Familienmensch. Mit den Eltern zog er 2016 von Münchwilen nach Uster, um sich im Sport optimal entfalten zu können. Vater und Mutter waren auch in Rom auf der Tribüne, als ihr Sprössling die Medaillen ergatterte. Derzeit ist Djakovic in den Ferien in Kroatien. Am Tag nach der EM ging es von Rom aus ins Heimatland seiner Eltern. Gut drei Wochen verbringen sie am Strand. Auch Cousins sind dabei.

Ins Meerwasser geht Djakovic auch, «aber mehr zum Planschen». Ab und zu wird er von Feriengästen zu einem Wettschwimmen aufgefordert. Dann sieht man, wer der Meister im Wasser ist.

Auch in Kroatien drückten sie während der EM in Rom die Daumen für «ihren» Antonio. Dieser entschied sich schon früh, für die Schweiz zu starten. Er sagt:

«Das ist meine Heimat. Hier bin ich aufgewachsen.»

Es ist gut möglich, dass Djakovic im Herbst in die Spitzensport-Rekrutenschule einrückt.

