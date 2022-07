Gold und Bronze für Ostschweizer Schwimmer

Schwimmen Der St.Galler Marius Toscan gewinnt Bronze an der Schweizer Meisterschaft - Gold für den Thurgauer Antonio Djakovic In Sursee warten die Ostschweizer mit prächtigen Leistungen auf. Über 400 Meter Freistil holt der in Uster domizilierte Thurgauer Antonio Djakovic den Titel. Bronze geht an Marius Toscan vom Schwimmverein St.Gallen-Wittenbach. Armin Toscan, Daniel Good 15.07.2022, 10.25 Uhr

Der St.Galler Medaillengewinner Marius Toscan. Bild: Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Am ersten Tag der Schweizer Meisterschaft in der Surseer Sportarena lief es für den Schwimmverein St.Gallen-Wittenbach bei Aussentemperaturen von rund 35 Grad Celsius nicht perfekt. Diverse Kleinigkeiten passten nicht zusammen und grösstenteils blieb man hinter den Erwartungen zurück.

Bis Marius Toscan als drittplatzierter Schweizer über 400 Meter Freistil in einer Zeit von 4:00,72 Minuten das Eis für St.Gallen-Wittenbach brach. Toscan zeigte ein kämpferisches Rennen und präsentiert sich in guter Form auf dem Weg an die EM im August. Besiegt wurde Marius Toscan vom Olympiamedaillengewinner Jérémy Desplanches, der auf Platz zwei landete. Den Titel gewann der aus Münchwilen stammende Antonio Djakovic in 3:49,72 Minuten.

Nina Ammann (10. Platz über 100 Meter Rücken), Katharina Hibbeln (17. Platz über 400 Meter Freistil) und Tobias Müller (20. Platz über 400 Meter Freistil) kamen in ihren Finals nicht wie gewünscht auf Touren und blieben jeweils etwas über ihren persönlichen Bestzeiten.