Schwimmen: In der Rekrutenschule nach Australien

SCHWIMMEN Das Militär bremst den Thurgauer Medaillensammler Antonio Djakovic Normalerweise trainiert der 20-jährige Schwimmer zweimal pro Tag. In der Spitzensport-RS ist dies bis jetzt nicht möglich. Trotz der kurz bevorstehenden WM in Australien. Deshalb rechnet Antonio Djakovic aus Münchwilen nicht mit einer weiteren WM-Medaille. Daniel Good Jetzt kommentieren 01.12.2022, 04.45 Uhr

Antonio Djakovic vor knapp einem Jahr auf dem Weg zur ersten Schweizer WM-Medaille seit fast 20 Jahren. Patrick B. Kraemer / MAGICPBK

Er ist einer der wenigen WM-Medaillengewinner im Land. Im Schwimmen, einer der olympischen Kernsportarten. Im Dezember 2021 holte Antonio Djakovic das erste WM-Edelmetall für den Schweizer Schwimm­verband seit nahezu 20 Jahren. In einer der umstrittensten Disziplinen weltweit, über 400 Meter Freistil.

Im Sommer doppelte der 20-jährige Thurgauer in Rom nach. Zwei Medaillen an einer EM ergatterte vor Djakovic noch kein Schweizer.

Antonio Djakovic mit der WM-Bronzemedaille 2021 in Abu Dhabi. Bild: Patrick B. Kraemer / MAGICPBK

Nun steht die Kurzbahn-WM in Melbourne vor der Tür. Djakovic wäre eigentlich wieder ein Medaillenkandidat. Aber er sagt im Vorfeld der Rennen in Australien:

«Ich bin schon froh, wenn ich einen Final erreiche.»

Das hat seinen Grund. Der Schwimmer mit kroatischen Wurzeln steckt in der Spitzensport-RS. «Ich kann im Militärdienst bloss einmal trainieren am Tag. Und nicht zweimal wie gewohnt. Deshalb fehlen mir Ausdauer und Kilometer im Wasser», sagt Djakovic.

Antonio Djakovic mit seinen beiden EM-Silbermedaillen in Rom. Bild: Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

So springt er auch im militärischen Urlaub ins Bassin. Am Freitagabend ist jeweils abtreten, am Samstagmorgen begibt er sich in Uster unter die Fittiche seines Heimtrainers.

Das Ziel sind fünf Olympische Spiele

Djakovic ist einer von nur vier Schweizern an der WM im schwimmverrückten Australien. Das ist auch eine Budgetfrage. Abflug ist am Dienstag, 6. Januar. Economy statt Business. Und keine Staffeleinsätze. Djakovic bestreitet die Wettkämpfe in seinen Paradedisziplinen über 200 und 400 Meter Freistil.

Anstatt Podestplätze gibt es wohl vielmehr eine Standort­bestimmung. «Ich kann sehen, was meine Konkurrenten machen. Und wie viel ich noch aufholen muss», sagt er.

Spitzensport-Rekrut Antonio Djakovic Bild: Nicolas Messer

Ein sportlicher Rückschritt ist die Spitzensport-RS freilich nicht für Djakovic. Denn wichtig für ihn ist die Langbahn-WM im nächsten Sommer in Japan. Im Fernen Osten beginnt zugleich das Qualifikationsprozedere für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Für den aus Münchwilen stammenden Djakovic sollten die Selektionskriterien nur Formsache sein. Schon für Tokio 2021 hatte er sich qualifiziert – und mit der Schweizer Staffel den Final erreicht.

Das ganz grosse mittelfristige Ziel Djakovics, der am 8. Oktober 20-jährig wurde, sind die Olympischen Spiele in Paris. In Tokio war er zum Lernen, in anderthalb Jahren darf es ruhig ein bisschen mehr sein. Djakovic hat nach der WM in Japan ein ganzes Jahr Zeit, um in den bis dann wichtigsten Rennen seiner Karriere in Topform zu sein. Er sagt:

«Wenn du im Final stehst, ist alles möglich. Gold, Achter oder Dritter. Das hat schon die WM vor einem Jahr gezeigt, als ich schliesslich Bronze holte.»

Paris soll aber nicht das Ziel aller Träume sein. Vielmehr strebt der aktuelle Spitzensport-Rekrut Djakovic den Start an fünf Olympischen Spielen an.

Die Schwimmer gehen zum ersten Mal in die Höhe

Im Militär lernt Djakovic vieles, das ihm abseits des Bassins nützlich sein wird. Ein Ausbildungsmodul in Magglingen nennt sich «Career Management». Überdies erhalten die Sportler Tipps, wie sie eine grössere Reichweite in den sozialen Medien erhalten. «Das ist in einer Randsportart wie Schwimmen schon wichtig, um neue Sponsoren zu finden», sagt Djakovic, der im Sommer die KV-Lehrabschlussprüfung bestand.

Um versäumte Trainings­kilometer im Wasser aufzuholen, begibt sich Djakovic Anfang Januar – immer noch im Rahmen der Rekrutenschule – mit Nationalmannschaftskollegen erstmals in ein Höhentrainingslager nach St.Moritz. Auch ein Trainingscamp an der Sonne auf Teneriffa steht im neuen Jahr auf dem Programm.

Marius Toscan vom SV St.Gallen-Wittenbach. Bild: Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Zwei Ostschweizer Schwimmer in der SpiSpoRS

59 Sportlerinnen und Sportler besuchen seit Ende Oktober die Spitzensport-RS. Militärische Abkürzung: SpiSpoRS. 20 Sportarten sind vertreten. Auch der Toggenburger Schwinger Werner Schlegel ist nach Magglingen eingerückt.

Neben dem im Thurgau aufgewachsenen WM- und EM-Medaillengewinner Antonio Djakovic ist mit Marius Toscan ein zweiter Schwimmer aus er Ostschweiz dabei. Im vergangenen Jahr erreichte der St. Galler an der EM über 400 Meter Lagen den Final und wurde Siebter. Der 20-jährige Toscan stand 2021 mit einer Bestzeit von 4:10,09 Minuten zu Buche. Bloss der Ausnahmeschwimmer Jérémy Desplanches war auf nationaler Ebene jemals schneller.

In den ersten drei Wochen durchlaufen die neuen Rekruten die allgemeine Grundausbildung, um auch ihnen die militärischen Grundlagen zu vermitteln. Während dieser Zeit rückt der Sport noch etwas in den Hintergrund. Es wird jeweils in zwei Gruppen entweder am Morgen oder Nachmittag trainiert. Die aktuelle Spitzensport-RS dauert noch bis März.

