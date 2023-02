Schweizer Meisterschaften Tempomacher und Gewinner: Wie Dominic Lobalu vom LC Brühl die Doppelrolle im Athletik-Zentrum meisterte An der Schweizer Hallen-Meisterschaft in St.Gallen kam Dominic Lobalu eine besondere Aufgabe zu. Der Südsudanese vom LC Brühl versuchte, Tom Elmer zum Landesrekord über 1500 m zu führen. Nur gut zwei Stunden später wurde der Weltklasseläufer im 3000er zum Überrundungskünstler. Ein Überblick und die Videos zu den Rennen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 20.02.2023, 18.37 Uhr

Dominic Lobalu: Weltklasse auf der St.Galler Rundbahn im Athletik-Zentrum.

An den Schweizer Meisterschaften im St.Galler Athletik-Zentrum war es am Wochenende ein Nicht-Schweizer, der eine der grössten sportlichen Attraktionen bot. Der Südsudanese Dominic Lobalu vom LC Brühl, seit 2022 auch in internationalen Laufkreisen bekannt und in St.Gallen ohnehin längst ein Publikumsliebling, startete am Sonntag gleich zu zwei Rennen. Und zeigte eindrücklich, wie gross der Unterschied ist zwischen aktueller (nicht zu unterschätzender) nationaler Laufkunst und seiner Weltklasseform.

Die Leichtfüssigkeit und Tempofestigkeit liess die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer staunen und applaudieren – nachzuschauen sind die scheinbar lockeren Läufe auf Youtube-Videos der vom LC Brühl organisierten Schweizer Meisterschaften.

Lobalu als Tempomacher über 1500 Meter.

Dominic Lobalu gewinnt überlegen über 3000 Meter. Youtube

Der südsudanesische Flüchtling, seit vier Jahren in der Schweiz wohnhaft, seit 2020 in Abtwil, war von der Stimmung in der Halle angetan, wie er am Tag danach sagt: «Sehr schön war das!»

Lobalus Pacemaker-Dienst nicht von Erfolg gekrönt

Über 1500 Meter versuchte er, den Schweizer Tom Elmer zu einem neuen Schweizer Rekord von unter 3:38,86 Minuten zu führen. Seine Rolle als Pacemaker beherrschte er perfekt, schnell zog er mit Elmer einsame Runden. Sein häufiger Blick zurück aber bedeutete nichts Gutes. Elmer war angeschlagen, fühlte sich etwas krank, wie es später hiess. Wodurch er das Ziel um knapp sieben Sekunden verpasste. Lobalu brach seinen Tempomacher-Lauf etwa eine Runde vor Schluss ab.

Nur zwei Stunden später trat er zum 3000-m-Lauf an, und hier zog er alleine vorne weg. Mit 7:50,59 Minuten kam er ins Ziel, was neue persönliche Bestleistung bedeutet. Es ist jedoch wohl eine Zeit, die er bei perfekten Bedingungen noch toppen könnte. Es war ein Sololauf, bei dem er immer wieder zu Überholmanövern ansetzen musste – dies alles mit einem 1500-m-Lauf in den Beinen.

Eric Rüttimann holt die Silbermedaille

Lobalu lief das Rennen ausser Konkurrenz, Schweizer Meister wurde mit 25 Sekunden Rückstand Luca Noti, der Unteregger Eric Rüttimann lief auf den zweiten Platz, mit einer persönlichen Indoor-Bestzeit von 8:21,88 Minuten. Für Lobalu geht es Anfang April mit dem Halbmarathon in Berlin weiter. An jenem Rennen also, mit dem er sich 2022 aufmachte, in die Lauf-Weltklasse vorzustossen.

LC Brühl gewinnt zweimal nationales Edelmetall Der LC Brühl war am Wochenende für die Organisation der Schweizer Meisterschaften in St. Gallen verantwortlich. Gleichzeitig konnte der Klub zweimal über eine Medaille jubeln. Alina Tobler gewann Gold im Dreisprung mit 12,15 m. Larissa Bertényi erreichte über 60 m Hürden eine neue persönliche Bestleistung von 8,40 s und gewann Bronze. Äusserst knapp nicht zu einer Medaille reichte es Salomé Kora über 60 m. Hinter Mujinga Kambundji, deren Finalsieg zunächst wegen eines vorherigen angeblichen Fehlstarts erst spät anerkannt wurde, kamen Sarah Atcho und Melissa Gutschmidt ins Ziel. Kora lief dieselbe Zeit wie Gutschmidt (7,26 s), das Zielfoto entschied aber gegen die St. Gallerin, der letztlich zwei Tausendstelsekunden für Bronze fehlten. Und lediglich zwei Hundertstel zur EM-Limite. Dafür gab es für LC-Brühl-Mitglieder persönliche Bestleistungen zu feiern: Bei den Männern schaffte Gian Buchs über 200 m eine Zeit von 22,84 s und liess damit Teamkollege Pierre-Yves Bregenzer (23,22 s) hinter sich. Ebenfalls über 200 m schaffte Pereira Dembo eine persönliche Bestleistung mit 25,87 s, Belinda Rickli wurde Neunte. Christian Bättig lief bei seinem letzten Hallenwettkampf über 60 m Hürden im Halbfinal eine Zeit von 8,39 s. Dylan Ritzmann erreichte über 1500 m mit 4:18,89 Minuten Platz neun. Robyn Odermatt lieferte einen soliden Wettkampf im Hochsprung mit 1,90 m und wurde Zehnter. Patricia Sieber trat in ihrem letzten Dreisprungwettkampf an, aber konnte leider keinen gültigen Sprung produzieren. (pd/rst)