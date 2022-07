Schweizer Meisterschaften: Schwimmer Marius Toscan feiert Erfolge

Der Schwimmverein St.Gallen-Wittenbach überzeugt an den Schweizer Meisterschaften in Sursee . Am letzten Tag schrammt Nina Ammann über 50 m Freistil nur knapp an einer Medaille vorbei. Einen Tag zuvor reüssiert Marius Toscan über 400 m Lagen und verteidigt seinen Meistertitel. Toscan gewinnt auch über 200 m Delfin.

Armin Toscan 18.07.2022, 12.00 Uhr