Andrea Abderhalden und Reto Fuster folgen auf Niklaus Hörler.

Schwägalp-Schwinget Nachfolge von Niklaus Hörler geklärt: Der Verein Schwägalpspitze geht mit der Doppelspitze Abderhalden/Fuster in die Zukunft Andrea Abderhalden-Hämmerli und Reto Fuster lösen an der Spitze des Vereins Schwägalp-Schwinget Niklaus Hörler ab. Das entscheidet die Delegiertenversammlung ohne Gegenstimme. Ives Bruggmann 21.01.2023, 17.34 Uhr

Ohne Gegenstimme gewählt: Vereinspräsident Reto Fuster und OK-Präsidentin Andrea Abderhalden-Hämmerli. Bild: Beat Lanzendorfer

Es lief alles reibungslos ab an der Delegiertenversammlung des Vereins Schwägalp-Schwinget am Freitagabend im Hotel Säntis. Vizepräsident Jörg Frei handelte die Traktanden im Eilzugstempo ab. Bei den Abstimmungen und Wahlen herrschte bei den anwesenden 46 Delegierten Einigkeit. Alle Anträge und Wahlvorschläge wurden einstimmig angenommen. Nur einmal enthielt sich ein Delegierter seiner Stimme, was als Randnotiz abgebucht werden kann.

Die Beschlüsse der Delegiertenversammlung sind weitreichend für die Zukunft des Vereins Schwägalp-Schwinget. Reto Fuster hat ab sofort den Vorsitz des Vereins inne, Andrea Abderhalden-Hämmerli leitet die Geschicke des Organisationskomitees als Präsidentin. Der Appenzeller und die Toggenburgerin treten damit als Doppelspitze in die Fussstapfen des nicht mehr zur Wiederwahl angetretenen Niklaus Hörler, der beide Ämter in Personalunion ausübte. Er blieb der Versammlung fern. Das OK und die Trägerverbände dankten dem scheidenden Präsident Hörler für sein unermündliches Schaffen seit der ersten Stunde vor über 23 Jahren. In seiner Laudatio wies Frei darauf hin, dass die Erfolgsgeschichte Schwägalp-Schwinget zu einem grossen Teil Hörlers Verdienst sei. Die Delegierten würdigten die Dienste Hörlers mit einem Applaus.

Im Fokus steht die Zusammenarbeit

Die Trägerverbände – der Appenzeller Kantonalschwingerverband und der Toggenburger Schwingerverband mit je 18 Vertretern – sowie die weiteren Delegierten folgten damit den Vorschlägen der Findungskommission, die sich seit dem angekündigten Rückzug Hörlers mit dessen Nachfolge beschäftigt hatte. Diese ist nun definitiv geregelt. Sowohl Fuster als auch Abderhalden sind oder waren jahrelang im OK tätig. Beide betonten nach der Wahl die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Appenzellern und den Toggenburgern.

Diese funktionierte bereits im Vorfeld der Delegiertenversammlung ausgezeichnet. Vizepräsident Frei sagte: «Ich bedanke mich stellvertretend bei den beiden Präsidenten der Trägerverbände für die Unterstützung in den vergangenen Wochen.» Interimspräsident Frei rückt nun wieder ins zweite Glied. An vorderster Front des Vereins Schwägalp-Schwinget steht nun die Doppelspitze Abderhalden/Fuster.