Christian Gross über den Aufstieg des FC Wil vor 30 Jahren

Rückblick Vor 30 Jahren ist der FC Wil in die Nationalliga B aufgestiegen – der damalige Spielertrainer Christian Gross sagt: «Es gab einen unheimlichen Drive Richtung Erfolg» Kein Schweizer Trainer war erfolgreicher als Christian Gross. Was viele nicht wissen: Die Trainerkarriere des 67-Jährigen begann in Wil. Gross über die Hirschy-Kuchen, Abstiegskampf in Berg und das Bedauern. Interview: Renato Schatz

Christian Gross im Jahr 1993, als er «nur» noch Trainer war. Und nicht mehr Spielertrainer. Bild: Keystone

Christian Gross, als Sie den FC Basel 2009 verliessen, wünschten Sie sich den Song «Tougher Than The Rest» von Bruce Springsteen zum Abschied. Welcher Springsteen-Song lief, als Sie Wil verliessen? «I’m On Fire»?

Christian Gross: Nein, nein. Die Musikanlage im Bergholz war nicht besonders gut.

Also gab es keine Heissmacher über die Lautsprecher?

Christian Gross im Jahr 1993. Bild: Wiler Nachrichten

Doch, die gab es, aber nicht über die Lautsprecher. Für die Teambesprechungen vor den Heimspielen besorgte ich zum Beispiel jeweils zwei Kuchen von der Confiserie Hirschy, die uns offeriert wurden. Sie waren eine Kombination aus Früchte- und Biskuitkuchen und gaben uns die notwendige Energie.

Die Bilder von damals sind Ihnen noch präsent?

Natürlich, ich erinnere mich sehr gerne zurück.

Im Wiler Jahrbuch 1992 ist die Rede von einem Fest in der Eishalle nach dem 5:1-Sieg im Hinspiel der Aufstiegsbarrage gegen Tuggen. Erinnern Sie sich auch an diesen Abend?

Na ja, ein Fest war das nicht wirklich. Weil das Rückspiel noch ausstand. Wir hatten nur im Kopf, dass wir etwas erreichen können, das bleibt. Ich hatte den Spielern gesagt: Das ist der Lohn für eure Arbeit. Aber sie haben diese Arbeit gerne gemacht. Alle wollten immer noch mehr erreichen. Die Spieler in Wil hatten eine Profi-Einstellung, obwohl sie Amateur-Fussballer waren.

Jubel im Rahmen der Aufstiegsspiele für die Nationalliga B, 1992. Auch Christian Gross (rechts) freut sich. Bild: Wiler Nachrichten

Als Sie den FC Wil 1988 übernahmen, spielte er noch in der 2. Liga, damals die vierthöchste Spielklasse. Wie schwierig war es, dieses Profi-Denken im Klub zu implementieren? Christoph Egger, ihr Verteidiger, sagte dem «Blick» einmal, es sei eine «Hassliebe» gewesen mit Ihnen.

Mag sein, dass ich die Mannschaft zu hart rangenommen habe. Aber beim einen oder anderen Spieler war das nötig, der hätte sonst zu wenig gemacht. Und bei mir war es so: Meine Mannschaften mussten fit sein. Ich setzte immer wieder Tests an, um die körperliche Leistungsfähigkeit zu messen. So wurde die Fitness zu einem unserer Markenzeichen.

«Marke» ist ein gutes Stichwort. Während Ihrer Zeit beim FC Wil arbeiteten Sie nebenbei noch beim früheren Sportartikelhersteller «Blacky» mit dem Pferd als Logo. Wie sah Ihr Alltag aus?

Christian Gross im von «Blacky» hergestellten, durchaus extravaganten Trikot. Er trägt die Nummer fünf. Bild: Wiler Nachrichten

Ich hatte ein 100-Prozent-Pensum bei «Blacky». Es gab Tage, an denen ich um vier Uhr in Wil losfuhr, damit ich in Düsseldorf 150 Eishockeytrikots abliefern und um 17 Uhr in Wil wieder ein Training leiten konnte. Bruno Schwarz, der Besitzer von «Blacky», sowie Hans Stadler, der Geschäftsführer, sagten jeden Montag: «Das Ross muss galoppieren!» So war es während meiner ganzen Zeit in Wil: Es gab einen unheimlichen Drive Richtung Erfolg, besonders im Fussballklub. Zu diesem Drive passt auch eine andere Geschichte.

Erzählen Sie.

Da ich nicht nur Trainer war, sondern auch noch Spieler, musste ich ebenfalls auslaufen. Oder eben ausfahren, mit dem Velo. Ich wurde in jener Zeit Fan des Schweizer Radfahrers Alex Zülle, der in Uzwil wohnte. Ich kontaktierte ihn, lud ihn ins Training ein, wo wir dann Bilder mit ihm machten.

Dass dieser Drive erfolgreich war, zeigen auch die zwei Jahre ohne eine einzige Heimniederlage.

Es gab gar keine andere Möglichkeit, als dass diese drei Punkte bei uns bleiben würden. Wir spielten für unsere Farben. Einmal habe ich in Asien Pins machen lassen, solche Anstecknadeln mit dem FC-Wil-Logo drauf, um das Wappen an den Anzug stecken zu können. Um die Identifikation zu stärken.

Wo wohnten Sie damals eigentlich?

Direkt gegenüber dem Gebäude, wo damals die «Wiler Nachrichten» einquartiert waren.

Ein Mannschaftsfoto des FC Wil im Jahr 1989. Auch mit Christian Gross (2.v.l., hinten). Bild: Wiler Nachrichten

Sie gingen im Sommer 1993 nach Zürich, zu den Grasshoppers, dem Rekordmeister. Später trainierten sie auch Tottenham und wurden mit dem FC Basel viermal Meister. Wäre diese Karriere ohne Wil möglich gewesen?

Nein, weil ich in Wil die Möglichkeit bekommen habe, zu lernen. Als 2.-Liga-Trainer ist man weniger im Fokus als in der obersten Spielklasse. Weil weder das Zuschauer- noch das Medienaufkommen so gross ist. Ich konnte in Wil Fehler machen, die in der Nationalliga A unverzeihlich gewesen wären.

Welche Fehler zum Beispiel?

(überlegt)

Christian Gross wurde mit dem FC Basel viermal Schweizer Meister. Bild: Dominik Plüss/BLZ

Irgendeinen Fehler, bei dem Sie dachten: Den kann ich in der Nati A nicht bringen.

Da müssen Sie andere Fragen, Leute im damaligen Umfeld, Spieler. Ich weiss jedenfalls: Ohne den FC Wil, ohne diese Möglichkeit, zu lernen und den erzielten Erfolgen, wäre ich 1993 nicht Trainer bei GC geworden. Deshalb empfehle ich jedem jungen Trainer auch, einen Schritt zurück zu machen. Wobei: Noch weiter zurück wäre ich nicht gegangen.

Einen 3.-Liga-Klub hätten Sie nicht übernommen?

Nein. Und fast wäre der FC Wil ein solcher gewesen. Ich weiss noch, im Frühling 1988, als mich Hansruedi Scherrer, der Präsident, verpflichten wollte, fuhr ich mit dem Auto nach Berg, um die Wiler zu beobachten. 2. Liga, Abstiegskampf, in Berg, unglaublich. Doch der FC Wil hielt die Klasse und ich mein Wort. Und wurde Spielertrainer.

Christian Gross (rechts) wird 1993 verabschiedet. Bild: Wiler Nachrichten

Sie haben 1988 mit Wil gegen Berg gespielt. Und im vergangenen Jahr mit Schalke gegen Hoffenheim. Ist das Spiel, der Fussball, an und für sich dasselbe geblieben?

Der Fussball hat sich natürlich weiterentwickelt, er ist heute noch athletischer, noch technischer, noch taktischer. Was aber damals wie heute gilt: Mit mannschaftlicher Geschlossenheit kann man viel erreichen. Das ist auch der Grund, weshalb PSG seine Ziele jeweils verfehlt. Ich habe das Bergholz irgendwann einmal «Burgholz» genannt. Es sollte eine Festung sein. Und so ist die Mannschaft dann auch aufgetreten.

Christian Gross (links) 1998 als Trainer von Tottenham Hotspur. Er stellt den damaligen Neuzugang Jürgen Klinsmann vor. Bild: EPA

Von Christoph Egger ist auch die Aussage überliefert, dass Sie selbst nach dem vorentscheidenden 5:1-Sieg gegen Tuggen in den Aufstiegsspielen nicht zufrieden waren.

Ich freue mich, dass er das so eingeschätzt hat. Für mich ist das ein Kompliment.

Haben Sie noch Kontakt zu den Menschen von damals?

Eigentlich nicht. Vor ein paar Wochen war Thomas Baur, ein damaliger Spieler, im Engadin, zusammen mit Roger Metzger, einem einstigen Wiler Journalisten. Sie fragten mich, ob ich auch in der Gegend sei, war ich aber nicht. Ich habe generell sehr wenige meiner Spieler nachher nochmals gesehen.

Bedauern Sie das?

Ich hatte gar nie die Zeit, um regelmässig alte Weggefährten zu treffen. Ich wechselte zu GC, dann nach England, dann nach Basel, dann nach Stuttgart. Ich ging immer weiter. Und ich wollte um jeden Preis erfolgreich bleiben. Leider kann man nicht immer alles haben.

16 Titel in vier Ländern Trophäensammler Christian Gross hat in seinen fast 68 Lebensjahren einiges erlebt. Die ersten davon verbringt er in Höngg im Kanton Zürich. Weil der Vater bei der Polizei arbeitet, ist Gross für den Boulevard später der «Polizistensohn aus Höngg». Erst einmal ist er vor allem aber Junior im dortigen SV. Bei einem Spiel fällt er GC-Strippenzieher Erich Vogel auf. Gross schafft es 18-jährig in die erste Mannschaft. Und über die Umwege Lausanne und Xamax auch in die Bundesliga nach Bochum. Zurück in der Schweiz läuft Gross 109-mal für den FC St.Gallen auf. Nach den Stationen Lugano und Yverdon ist die Spielerkarriere vorbei. Eigentlich, denn er wird 1988 Spielertrainer im FC Wil, den er viertklassig übernimmt und 1993 zweitklassig abgibt. Weil ihn ein gewisser Erich Vogel wieder nach Zürich holt, dieses Mal als Trainer. Mit GC wird Gross zweimal Meister und ist zweimal Champions-League-Teilnehmer. Das entgeht auch Tottenham nicht. Er verhindert 1998 zwar den Abstieg, kurze Zeit danach muss er die Spurs aber wieder verlassen. Die nächste Entlassung folgt erst 2009 – nach zehn Jahren, vier Meistertiteln und vier Cupsiegen mit dem FC Basel. Gross bewahrt danach auch Stuttgart vor dem Abstieg, muss aber genauso gehen wie 2012 bei den Young Boys. Daraufhin trainiert Gross in Ägypten und Saudi-Arabien, wo er abermals Meister wird. 2020 zieht er sich nach St.Moritz zurück. Und auch aus dem Trainerberuf. Doch Schalke fragt an. Aber auch Gross kann den Abstieg im Frühjahr 2021 nicht mehr abwenden. (res)

