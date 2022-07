Leichtathletik: Simon Ehammers Vorgänger war ein Thurgauer

RÜCKBLICK Simon Ehammers Vorgänger: Der Thurgauer Rolf Bernhard knackte 1975 als erster Schweizer Weitspringer die 8-Meter-Marke Der heute 72-Jährige wurde vor 47 Jahren auch Schweizer Sportler des Jahres. Mit dem aktuellen WM-Dritten Simon Ehammer verbindet ihn einiges. Im vergangenen Jahr lernten sich die beiden persönlich kennen. Daniel Good Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Man schaute gebannt hin, als der Frauenfelder Rolf Bernhard am 28. Juni 1975 in Zofingen auf 8,00 Meter sprang. Bild: Keystone

In heutigen Zeiten würde man von historisch sprechen. Es ist der 28. Juni 1975, 17.16 Uhr, dicht besetzte Tribünen: Im neu eröffneten Leichtathletikstadion Trinermatten in Zofingen nimmt Rolf Bernhard Anlauf zum sechsten Sprung. Der damals 26-Jährige war in Fahrt. Im dritten Versuch hatte er schon 7,99 Meter erreicht. Schweizer Rekord. Die Krönung folgte mit dem finalen Sprung: 8,00 Meter. Bernhard sagt im Rückblick:

«Endlich hatte ich es geschafft. Diese Marke war immer mein Ziel als Sportler gewesen. Oft war ich nahe dran.»

Noch immer topfit: Rolf Bernhard Bild: PD

Er war der mit Abstand stärkste Schweizer Weitspringer seiner Generation. Einer der Besten Europas. Bernhard war so gut, dass sein Hallenrekord von 8,01 Metern während 41 Jahren Bestand hatte. Bis Simon Ehammer Ende Januar auf 8,26 Meter segelte. Bernhard sagt:

«Es wurde ja Zeit, dass endlich einer weiter springt.»

Als der Altermeister den Jüngling erstmals traf

Der frühere Meisterspringer freut sich an den Leistungen seines Nachfolgers. Während der WM verfolgte er den Weitsprung am frühen Morgen von 2 bis 5 Uhr vor dem Fernsehgerät. «Das wollte ich mir schon nicht entgehen lassen. Endlich wieder ein Schweizer, der es ganz weit bringen kann.»

Simon Ehammer landete im Mai in Götzis auf 8,45 Meter. Bild: Dietmar Stiplovsek/APA

Bernhard schaute genau hin. Für seinen Geschmack war Ehammer während des Anlaufs zum ersten Sprung «etwas zu verkrampft». «WM-Bronze ist sicher gut. Aber schade, es wäre mehr möglich gewesen», sagt der Altmeister. Der 22-jährige Appenzeller war mit einer Saisonbestleistung von 8,45 Metern an die WM gereist, im Kampf um die Medaillen sprang Ehammer 8,16 Meter weit.

Die beiden kennen sich seit dem vergangenen Jahr. Ehammer startete in Frauenfeld, dem Wohnort Bernhards. Interessiert verfolgte der frühere Rekordhalter den Weitsprung. Der mehr als 50 Jahre jüngere Ehammer wusste natürlich nicht so genau, wer der prominente Zuschauer war. Da sagte Bernhard zum Jüngling:

«Willkommen im Klub der Acht-Meter-Springer.»

Und bei Ehammer fiel der Groschen.

Als Bernhard die acht Meter schaffte, wurde er 1975 zum Schweizer Sportler des Jahres gewählt – als Nachfolger des Formel-1-Rennfahrers Clay Regazzoni. Die Auszeichnungsfeier fand im Luzerner Rathaus statt. «Eher im kleinen Rahmen. Nicht wie heute. Familienmitglieder, Bekannte und Vereinskollegen begleiteten mich.»

Während der Arbeit erholte er sich

Bernhard hielt den Schweizer Freiluft-Rekord von 1969 bis 2003. Seine letzte Bestmarke überdauerte 22 Jahre. 1981 – in seiner letzten internationalen Saison – schaffte er 8,14 Meter. Er war dreifacher Olympiateilnehmer, Hallen-Europameister und zehnfacher Landesmeister.

Bernhard war zu hundert Prozent berufstätig. Für die seinerzeit sehr populären Länderkämpfe erhielt er vom Arbeitgeber für die Reisetage Freitag und Montag jeweils frei. Bernhard machte eine Lehre als Radio- und Fernsehelektriker, nach der Ausbildung kümmerte er sich um Computer. «Die Arbeit war meine Erholungsphase. Es war ja nicht streng, die Geräte zu reparieren.»

In der heutigen Zeit würde Bernhard auf Berufssportler machen. «Man kann Geld via Sponsoren generieren. Das war früher in diesem Ausmass nicht möglich. Aber ich hatte auch als Amateur eine tolle Zeit im Sport.»

Heute nicht mehr weit, sondern hoch

2011 trat Bernhard in den Ruhestand. Seit 1988 lebt er im Elternhaus in Frauenfeld. Am liebsten hält er sich in den Bergen auf. 40 bis 50 Skitouren stehen pro Jahr auf dem Programm. Auch mit dem Mountainbike ist er oft unterwegs. Bernhard sagt:

«Man muss doch schauen, dass man so lange wie möglich fit bleibt. Das ist nun mein Ziel. Nicht mehr die acht Meter.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen