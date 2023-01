Handball: Der letzte Meistercaptain St.Otmars

Rückblick Alex Vasilakis prägte während eines Jahrzehnts das Handballspiel St.Otmars: Höhepunkt waren die drei Titel in der Saison 2000/01 Der heute 48-jährige Rheintaler ist der letzte Meistercaptain des St.Galler Traditionsvereins. Und der wahrscheinlich letzte Handballer St.Otmars, der für die Schweiz je an den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Daniel Good Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Linkshänder Alex Vasilakis trifft 2003 gegen die Grasshoppers. Bild: Michel Canonica

Alex Vasilakis zählte zu jener Mannschaft, die 1996 an den Olympischen Spielen in Atlanta den achten Rang erreichte und damit ein Diplom gewann.

Alex Vasilakis 1997 im Einsatz mit der Schweizer Nationalmannschaft. Bild: KEYSTONE

Beinahe wäre er 2004 zu seinen zweiten olympischen Einsätzen gekommen. Als Rheintaler mit griechischen Wurzeln hätte er auch in Athen dabei sein können. Als Mitglied der griechischen Mannschaft. Aber im Vorfeld der Spiele von Athen verletzte er sich gegen Dänemark an der Schulter und musste schweren Herzens verzichten.

Alex Vasilakis heute im Büro in Heerbrugg. Bild: PD

Die Griechen wurden an den Heimspielen Sechste. Ihr bester Mann war Alexandros Vasilakis – nicht verwandt mit dem Balgacher Alexander Vasilakis. Alexandros war 2006/07 auch erfolgreichster Feldtorschütze in der Bundesliga. Im Europacup spielten die beiden Vasilakis einst gegeneinander. St.Otmar besiegte Doukas Athen.

Eine Meistergeneration reift in den 90ern heran

Der St.Galler Vasilakis blieb St.Otmar während der ganzen Karriere treu. Er stiess via Heerbrugg und Goldach zu den A-Junioren des Traditionsvereins, die gleich Meister wurden. 1993 kam Vasilakis zu den ersten Einsätzen mit St.Otmar in der NLA. Es waren in den 1990er-Jahren viele junge Spieler wie er und Markus Keller dabei – geführt vom dänischen Weltklassemann Eric Veje Rasmussen, der das Amt des Spielertrainers versah.

Es wuchs eine verschworene Gemeinschaft heran, die – als sie den Reifeprozess hinter sich hatte – beachtliche Erfolge verbuchte. 1999 erreichte sie gegen Suhr den Playoff-Final und im Jahr 2000 siegte St.Otmar im Cup.

Robert Hedin (rechts) im Dress von St.Otmar. Bild: KEY

Zum ganz grossen Triumph holten die St.Galler mit Vasilakis als Captain in der Saison 2000/01 aus, als sie die Meisterschaft, den Cup und den Supercup gewannen. Spielertrainer war mittlerweile der Schwede Robert Hedin, derzeit an der WM Coach der USA. Im Playoff-Final 2001 gegen Pfadi Winterthur zog Hedin, zweimaliger Olympiafinalist und WM-Endspielteilnehmer, im zweiten Spiel einen schlechten Tag ein und musste sich vom Captain einiges anhören.

Aber Hedin konterte – verbal und schliesslich auch auf dem Feld. Vasilakis erinnert sich: «Hedin sagte zu mir: Hör zu, zwei schlechte Spiele nacheinander habe ich noch nie gemacht.» So kam es. Weltstar Hedin spielte in der entscheidenden Partie wieder gross auf und St.Otmar wurde gegen ein starkes Pfadi Meister. Nach einem 15-jährigen Unterbruch zum insgesamt siebten und bislang letzten Mal.

St. Otmars Captain Alex Vasilakis präsentiert im Espenmoos den Fussballfans die Meistertrophäe. Bild: Meinrad Schade (St. Gallen, 15. Mai 2001)

Der Coup St.Otmars in Winterthur jährt sich mittlerweile bald zum 22. Mal. Es war ein Jubeljahr im Ostschweizer Sport. In jener Saison wurde auch der FC St.Gallen Meister. Die Handballer präsentierten sich und die Meistertrophäe im Espenmoos vor einem Heimspiel der Fussballer gegen Servette.

Regelmässiges Skifahren mit dem Welthandballer

Die letzte Meistermannschaft St.Otmars trifft sich immer noch regelmässig, besuchte lange Zeit auch Spiele. Vasilakis sagt:

«Es ist immer wieder schön, in Erinnerungen zu schwelgen.»

Zum Skifahren gehen sie ebenfalls gemeinsam. Mit dabei ist jeweils auch Filip Jicha, der Welthandballer 2010 und aktuelle Trainer des deutschen Rekordmeisters Kiel, mit dem Vasilakis noch bei St.Otmar spielte. «Wir bemerkten natürlich sofort, dass da ein Ausnahmekönner heranwächst. Im Training ist es dir schwindlig geworden, wenn du es im direkten Vergleich mit ihm zu tun bekamst.»

Der Produktionsleiter heisst nun Director Operations

2005 ging Jicha in die Bundesliga, Vasilakis beendete seine Karriere. Die Schulter machte ihm zu schaffen. Schon als Aktiver hatte Vasilakis die Fachhochschule abgeschlossen. Heute arbeitet er als Produktionsleiter in einem internationalen Unternehmen in Heerbrugg. Er ist als Director Operations im Organigramm aufgeführt. Schon die Lehre als Feinmechaniker hatte er in der Vorgängerfirma Leica absolviert.

Der letzte Meistercaptain St.Otmars wohnt mit der Familie in Gais und treibt immer noch reichlich Sport.

