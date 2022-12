Vom belehrenden Peter Zeidler und dem falschen Simon Ammann

Rückblick 2022 Vom belehrenden Peter Zeidler, Simon Ammann aus Bulgarien und dem falschen Thurgauer Europameister – das sind die grössten Fauxpas unserer Sportredaktion Ein Einfädler, ein Fehlstart, ein verschossener Penalty. Die Sportwelt ist voller Fallstricke: Da sind auch die Medienschaffenden nicht davor gefeit. Die Sportredaktion erzählt von ganz persönlichen Stolperern im Jahr 2022. Sportredaktion Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

St.Gallens Trainer Peter Zeidler Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

5. November, 22.30 Uhr, es ist ein guter Samstagabend für den FC St.Gallen: 2:1 besiegt er GC – der Befreiungsschlag nach der Resultatkrise, die über sieben Ligaspiele gedauert hat. In der Mixed Zone zeigt sich Coach Peter Zeidler erleichtert, und genervt. «Ich habe heute irgendwo gelesen: Den Kopf aus der Schlinge ziehen. Ich habe ihn also da raus gezogen», und entledigt sich dabei mit der Hand von einem imaginären Strick um sein Haupt.

«Ich weiss nicht, wer das geschrieben hat. Dass dieser Journalist solche Dinge formuliert, kann nicht sein Ernst gewesen sein. Das muss er nochmals überdenken. Aber ich traue diesem Journalisten durchaus zu, dass er das kann.»

Natürlich weiss Zeidler haargenau, wer das geschrieben hat. Und dass dieser Journalist direkt vor ihm steht, auch dem Frieden zuliebe wortlos bleibt. Das Fell in diesem Beruf ist dick geworden mit den Jahren.

6. November, 11.30 Uhr: Anruf an Zeidler, für eine Nachbetrachtung. Er nimmt ab, sagt nichts. Kein Grusswort. Der Journalist sagt ebenfalls nichts. Kein Grusswort. Zehn Sekunden Stille.

Dann lachen beide laut in die Hörer. Fussball verbindet. Nun kann es der Journalist nicht lassen, Zeidler zu belehren, der ja auch gern ein Sprachwissenschaftler ist: «Den Kopf aus der Schlinge ziehen bedeutet: Sich aus einer brenzliger werdenden Situation befreien.»

St.Gallen gewinnt eine Woche später 7:2 in Sitten.

Christian Brägger

Ibrahima Ndiaye vom FC Luzern feiert das Tor zum 3:2 gegen St. Gallen. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Es waren wunderbare, lange Ferien. Weit weg von Fussball und Laptop. Vor der Abreise hatte der Kollege mit einem Stirnrunzeln prophezeit, dass sich der FC St.Gallen auch nach der Rückkehr der Arbeitskollegin in sechs Monaten noch im Abstiegskampf befinden werde. «Das wird dann wieder ein hartes Stück Arbeit», sagte er. Doch plötzlich gewann die Mannschaft. Und sie verlor einfach nicht mehr. Im fernen Sri Lanka kam während der Nacht die Nachricht: «Hör ins Radio rein, St.Gallen führt in Zürich.»

Die Prognosen – sie waren Makulatur. Die Ostschweizer blieben in elf Meisterschaftspartien in Folge ohne Niederlage. Nach einem halben Jahr sah die Welt des FC St.Gallen anders aus, was die Arbeit zurück in der Redaktion doch vereinfachen würde: Keine Krisengeschichten. Keine Baustellenartikel. Keine Mails mit belehrenden Inhalten. Wie würde der Empfang zurück in der Schweiz wohl sein? Man malt sich aus, wie sich die Kollegen freuen, einen wiederzusehen.

In Luzern stand schliesslich der erste Fussballeinsatz seit langem auf dem Programm – und ausgerechnet jetzt riss die Serie St.Gallens: 2:3. Natürlich war das ein Steilpass für die Kollegen, einfach anzunehmen und zu verwerten. Die Unglücksbringerin, die Schuldige von Luzern, hiess es erst. Der Mann vom St.Galler Klubradio fragte mit einem Schmunzeln: «Wann gehst Du wieder?»

Patricia Loher

Es gibt im Schweizer Sport kaum einen Mann, der unverwechselbarer ist: Simon Ammann. Seit über 20 Jahren kennt die Schweiz den Skispringer – Verwechslungsgefahr gibt es keine. Oder etwa doch? Erst einige Tage ist es her, da kam die Bildredaktion unserer Bitte nach, für unseren Autoren in Engelberg ein Simi-Bild zu suchen, das den Skispringer weder jubelnd noch betrübt zeigt, sondern eher: zweifelnd.

Das Bild war schnell da, der leicht zweifelnde Blick des vermeintlichen Ammann stimmte mit dessen Gefühlslage in Engelberg überein. Nur kurz beschlich einen das Gefühl, dass dieses Bild von 2021 einen zu jungen Simi zeigt. Der nur sachte anklingende Eindruck aber reichte nicht aus, das Ganze ernsthaft zu hinterfragen.

Und so landete, oh Schreck, nicht ein Toggenburger Skispringer im Blatt, sondern ein bulgarischer, wie Schweizer Skispringer am Tag darauf unserem Mann vor Ort erklärten.

Der falsche Simon Ammann Bild: Urs Flüeler/Keystone

Viele Leser – wir hörten uns um – merkten nichts vom Fehler. Das sanfte Gefühl, hier sei etwas falsch, dürfte aber auch sie beschlichen haben. Mit diesem Fauxpas haben wir Majestätsbeleidigung betrieben, der Fehler ist nicht zu verzeihen.

Doch im Fehlerweitergeben ist man stets schnell: Die Bildagentur hatte das Archivfoto falsch angeschrieben. Inzwischen ist der Name dort angepasst. Wobei: Das Bild zeige nicht etwa einen bulgarischen Skispringer, sondern einen Österreicher. Was das Ganze aufgrund der nachbarschaftlichen Wintersport-Hassliebe noch delikater macht. Sorry, Simi.

Der richtige Simon Ammann Bild: Jürgen Feichter/Expa

Wobei: Ein bisschen schieben wir die Schuld ja auch an die Skisprung-Legende weiter: Denn von der aktuellen Saison waren ganz einfach keine Simon-Ammann-Bilder zu finden ...

Ralf Streule

Auf der Schwägalp verabschiedet sich Arnold Forrer vom Schwingen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Arnold Forrer war eine der grossen Figuren des Schwingsommers. Wie der Toggenburger Schwingerkönig sich nach diversen Verletzungen im Alter von 43 Jahren noch einmal zurückkämpfte und tatsächlich die Schallmauer von 150 Kränzen durchbrach, war eindrücklich. Nun, vor seinem letzten Schwägalp-Schwinget, war es an der Zeit, nochmals die wichtigsten Kapitel Forrers an seinem Lieblingsfest in einem grossen Artikel abzuhandeln. Gesagt, getan.

Der ehemalige Schwägalp-Rekordsieger erzählte zwei Tage vor dem Fest von seinen schönsten Erinnerungen am Fusse des Säntis. Als der Journalist am Vortag des Schwingets den Bericht in der gedruckten Zeitung nochmals durchlas, fiel ihm diese fast aus den Händen.

Grund war nicht etwa ein Fehler, sondern die Nachricht einer Arbeitskollegin. «Nöldi Forrer tritt per sofort zurück. Du hast doch etwas mit ihm gemacht auf heute?» Der Artikel war zwar ein Rückblick, dennoch kam die Geschichte plötzlich etwas komisch daher. Forrer, der im Gespräch nichts von einem geplanten Rücktritt erwähnt hatte, entschied tatsächlich erst am Samstagmorgen, dass er seine Karriere beendet. Wir konnten dies nur noch online vermelden.

Umso schöner war es, die Verabschiedung live mitzuerleben. Dieser Moment – der Schwingerkönig wurde minutenlang vom Publikum gefeiert – entschädigte für den turbulenten Vortag.

Ives Bruggmann

Radsprofi Stefan Bissegger auf der Fahrt zum EM-Titel. Bild: Imago/Nico Vereecken

Die Europameisterschaft im Zeitfahren stand an. Im August in München. Titelverteidiger war Stefan Küng, der auch 2020 EM-Gold gewonnen hatte. So stand es ausser Frage, dass er ein grosses Thema in der Berichterstattung dieser Zeitung im Vorfeld des Rennens war – auch wenn Corona seine Vorbereitung beeinträchtigt hatte.

Küng rollte gut, ja stark über den Parcours vor den Toren Münchens. Es war ein Kurs, der ihm zusagte. Küng liess auch den italienischen Weltmeister Filippo Ganna hinter sich.

Aber es blieb bei Silber für den Favoriten in unserem vorausschauenden Artikel zum EM-Zeitfahren. Denn einer war noch schneller als Küng.

Auch einer aus dem Thurgau, den die meisten an die EM gereisten Journalisten gar nicht kannten. Einige von ihnen verdrehten verwirrt die Augen, als Stefan Bissegger an der Medienkonferenz vor dem EM-Zeitfahren sagte: «Ich will Europameister werden.»

Der 24-jährige Bissegger ist ehrgeizig und hat schon mehrere Prüfungen gegen die Uhr im Rahmen der World Tour gewonnen. Er siegte auch an der EM 2022. Mit wenigen Hundertstelsekunden vor Kollega Küng.

Zur Ehrenrettung des Autors darf gesagt werden: Bissegger war vor der Rad-EM in dieser Zeitung ebenfalls mit ein paar Textabschnitten bedacht worden. Einfach nicht so gross wie Küng. Und ohne Bild des Mannes, der schliesslich Europameister wurde.

Daniel Good

