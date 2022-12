Eishockey: Kein Schweizer ist erfolgreicher als Jörg Eberle

Rückblende Kein Eishockeyprofi im Land hat mehr Meistertitel gewonnen als Jörg Eberle – der Herisauer ist auch Topskorer der Nationalmannschaft «Rekorde sind da, um gebrochen zu werden», sagt der heute 60-Jährige. «Aber sie sind mit sehr vielen schönen Erinnerungen verbunden.» Mit Davos, Lugano und 1998 mit Zug ergatterte Jörg Eberle siebenmal den Schweizer-Meister-Titel. Daniel Good Jetzt kommentieren 21.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Playoff-Final 1990 erzielt Jörg Eberle vor ausverkauften Rängen in Bern in der dritten Minute das 1:0 für Lugano. Bild: Keystone

Kein Spieler im Land ist häufiger Champion geworden. «Für Lugano und Zug waren es die ersten Meistertitel überhaupt, der erste mit Davos beendete eine lange Durststrecke. Deshalb waren das die schönsten Momente», sagt Eberle, der Titelgarant. Und fügt bescheiden hinzu: «Ich war einfach immer am richtigen Ort.» 1999 trat Eberle von der grossen Eishockeybühne ab.

Noch immer ist der Herisauer der Top-Skorer der Schweizer Nationalmannschaft. In 193 Länderspielen verbuchte der Stürmer 142 Skorerpunkte. «Ich glaube, 76 Tore waren dabei.» 1992 war der Appenzeller Captain, als die Schweiz den für damalige Verhältnisse sensationellen vierten WM-Rang holte.

Jörg Eberle 2015 zu Gast in der Herisauer Eishalle. Bild: Appenzeller Zeitung

Als NLB-Spieler in der Nationalmannschaft

Eberle wurde schon 1982 als NLB-Spieler des SC Herisau für die Nationalmannschaft aufgeboten. Er erinnert sich auch an sein erstes Länderspiel: «Das war in Arosa mit Nationalcoach Lasse Lilja gegen Italien. Ich erzielte ein Tor. Aber die Partie wurde wegen einer Massenschlägerei abgebrochen.»

Alles nahm seinen Anfang in Herisau. «Mit meinen Brüdern trieb ich viel Sport. Auch Fussball, Leichtathletik und Turnen. Schliesslich blieb Eishockey übrig», sagt der Rekordspieler.

Von der NLB zu Lugano und Davos

Weil er in der NLB mit Herisau überragend war, häuften sich die Angebote aus der höchsten Spielklasse. Er entschied sich 1982 für Lugano, hätte aber auch zu Davos gehen können. «Lugano war damals Aufsteiger. So dachte ich, dass ich mehr Eiszeit erhalten würde.» Die bekam er. Nach einem Jahr im Tessin ging es nach Davos, wo er 1984 zum ersten Mal Meister wurde. Nach dem Titelgewinn 1985 kehrte er zurück ins Tessin zum mittlerweile sehr ambitionierten Lugano, wo er elf weitere Jahre blieb und mit dem er vier weitere NLA-Meisterschaften holte.

Jörg Eberle im Jahr 1997. Bild: Keystone

Der Traum von der NHL geht nicht in Erfüllung

Heute würde Eberle nicht in der Schweizer National League spielen, sondern aufgrund seiner Klasse in der National Hockey League in Nordamerika. «Wäre ich zehn Jahre später geboren, hätte ich den Sprung in die NHL wohl geschafft», sagt der Mann mit Jahrgang 1960. «Zu meiner Zeit war die NHL ganz weit weg. Es gab zwar Kontakte und ich stand auch kurz davor, in ein Camp nach Nordamerika zu gehen. Aber dann spielten wir 1987 eine schlechte WM. Und das Kapitel NHL war geschlossen.» Eberle wäre der erste NHL-Spieler aus der Schweiz gewesen.

Es zog ihn von Lugano nach Ambrì

Heute ist Jörg Eberle, der langjährige Meisterspieler des HC Lugano, im Vollamt Ausbildungschef beim HC Ambrì-Piotta, dem Rivalen aus dem Tessin. Als es vor ein paar Jahren so weit kam, «gingen schon einige Wogen hoch. Aber nach einigen Tagen beruhigte sich die Lage», sagt der in Comano im Bezirk Lugano wohnende Eberle. Er kam via die Brüder Daniele und Manuele Celio zu Ambrì.

Die Celios arbeiteten wie Eberle beim Schweizer Verband. Der Ostschweizer kümmerte sich ab 2013 insbesondere um die Schweizer U15-Auswahlen. Irgendwann häuften sich beim Verband aber die administrativen Aufgaben, und zu Hause im Tessin war Eberle auch nur noch selten. So zog es ihn in die Leventina zum zweiten Tessiner Klub aus der National League.

Jörg Eberle zählte noch zu den Exoten

Unmittelbar nach seinem Karriereende 1999 übernahm Eberle das Amt des Sportchefs beim Rekordmeister Davos. Er verantwortete auch den Spengler-Cup, an dem er mehrere Male als Spieler teilnahm. Zwischen 2003 und 2007 war Eberle Sportchef beim HC Lugano, nachher kümmerte er sich um den Nachwuchs der Luganesi. Die Entwicklung des Schweizer Eishockeys freut den ehemaligen Spitzenspieler: «Wir waren doch noch Exoten im internationalen Eishockey.» Die Ostschweiz besucht der 60-jährige Eberle immer wieder. Die Mutter und zwei Brüder leben in Herisau.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen