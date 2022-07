Die berühmteste Schweizer Fussballerin war eine Skifahrerin

Rollenwechsel In der Ostschweiz spielen immer mehr Mädchen und Frauen Fussball – wie seinerzeit die Ski-Doppelolympiasiegerin Marie-Theres Nadig Die im Land berühmteste NLA-Spielerin war eine Skirennfahrerin: Marie-Theres Nadig, der erste weibliche Schweizer Sportstar, schnürte einst die Fussballschuhe für den FC Zürich. Sie sagt: «Ich hatte eine schöne und lässige Zeit.» Daniel Good Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Marie-Theres Nadig 1972 - kurz nach den beiden Olympiasiegen - im Dress des FC Zürich. Bild: Keystone

«Ich war eine ‹vergiftete› Fussballerin», sagt Marie-Theres Nadig. Mit den Buben in Flumserberg habe sie immer «getschuttet», auf einer der wenigen flachen Wiesen im Bergdorf. Als 17-Jährige gewann Maite an den Olympischen Spielen 1972 die Abfahrt und den Riesenslalom.

Ein paar Monate später spielte sie für das Frauenteam des FC Zürich Fussball in der frisch gegründeten NLA. Den Kontakt knüpfte eine Kollegin aus Zürich. Der legendäre Präsident Edi Nägeli kam eigens nach Flumserberg, um Nadig zu überreden, für Zürich zu spielen. So wie Nägeli Fritz Künzli aus dem Glarnerland für Zürich gewann.

«Ich dachte, ich sei zu wenig gut», sagt die heute 68-jährige Nadig.

Und:

«Er sagte, es tue dem Frauenfussball gut, wenn ich mitmachen würde. Man nehme dann vermehrt Kenntnis davon.»

Skistar Nadig sagte zu, wechselte temporär die Sportart und spielte fortan im Mittelfeld – wie Köbi Kuhn. «Mein grosses Idol.» Neben den Skitrainings gab es zwei Übungseinheiten mit den Fussballfrauen des FC Zürich und einen Matchtag. «Manchmal bestritt ich noch eine Partie Fussball, bevor ich zur Skisaisoneröffnung nach Val d’Isère fuhr», sagt Nadig.

Man wollte ihr das Fussballspielen verbieten

So etwas sei heute natürlich undenkbar. Man habe sie vom Verband aus auch immer wieder vom Fussball abhalten wollen. Aus Verletzungsgründen. «Aber daran habe ich gar nie gedacht. Ich hatte eine schöne und lässige Zeit. Der Teamgeist war aussergewöhnlich gut. Das reizte mich sehr. Denn Skifahren ist ja eine Einzelsportart.»

Nadig nahm einiges auf sich, um Fussball zu spielen. Sie sagt:

«Ich habe Geld und Zeit investiert. Ich brauchte ein Auto. Das waren jeweils lange Wege, eine Autobahn von Flums nach Zürich gab es damals noch nicht. Und manchmal holte ich eine Fussballkollegin aus Winterthur ab und brachte sie später wieder nach Hause.»

Nadig spielte über das Ende ihrer Skikarriere 1981 hinaus Fussball. Sie hatte eine gute Übersicht, Kondition, einen harten Schuss und unbändigen Willen. «Ich trainierte viel. Ich wollte ja nicht die Schlechteste sein.» Nach ihrem Gastspiel in Zürich wurde sie Spielertrainerin beim FC Bad Ragaz, der damals in der NLA spielte. Und sie wurde Libero.

Die heutigen Frauen müssen Ausdauer haben

Als sie jünger war, hat Nadig viele Spiele der Männer verfolgt. Sehr gut erinnert sie sich an die WM 1986 in Mexiko. Sie schaute jede Partie am Fernsehgerät. «Auch da war ich ‹vergiftet›. Ich war sehr informiert, wusste alles. Am besten gefallen hat mir das Spiel der Brasilianer.»

Heute betrachtet Nadig den Männerfussball weitaus kritischer. Sie sagt:

«Es wird abartig viel verdient, obwohl viele Klubs vor dem finanziellen Ruin stehen.»

Da will sie nicht mehr oft hinschauen. Frauenspiele – auch jene an der EM – verfolgt sie am Fernseher, «wenn ich gerade einschalte und eine Partie läuft. Aber nicht mehr als eine Halbzeit.»

Die Frauen heutzutage seien gut. Nadig sagt:

«Sie spielen saubere Pässe, sind fit und technisch beschlagen.»

Aber natürlich sei ein Frauenkörper nun einmal anders als jener eines Mannes. Es sei auch gut, dass Frauen heute etwas verdienen können mit dem Sport. «Aber zuerst muss die Freude da sein.»

Ob nun ein Boom folge, könne sie nicht sagen. «Ich frage mich oft, wie ausdauernd unsere Gesellschaft noch ist. Denn genau das ist notwendig für die jungen Frauen und Mädchen, um im Sport zu reüssieren.»

Auf die Fussballplätze als Zuschauerin geht Nadig heute nicht mehr. «Früher war das anders. Da habe ich schon die Männer von Bad Ragaz live verfolgt. Aber damals waren sie noch in der 1. Liga. Auch in Mels war ich. Jetzt habe ich mir nur noch zwei Spiele meines Neffen angesehen.» Nadig ist in der Heimat oft zu Fuss unterwegs und sehr zufrieden mit ihrem Leben in Flumserberg.

