EM-Premiere: Gymnastin Chiara Dotzauer wird in Tel Aviv 53.

Rhythmische Gymnastik EM-Premiere in Israel: Chiara Dotzauer sammelt in Tel Aviv wichtige Erfahrungen und wird 53. im Mehrkampf Die 17-jährige Andwilerin Chiara Dotzauer von der RG/TV Teufen bestritt ihren ersten Mehrkampf an einem Grossanlass. Sie konnte ihre persönlichen Erwartungen nicht ganz erfüllen. Die Steigerung im Verlaufe der Saison stimmt jedoch positiv. Ruth Schefer 20.06.2022, 11.54 Uhr

Chiara Dotzauer startete an der EM in Israel. Bild: Reto Martin

Chiara Dotzauer wurde aufgrund ihrer Leistungen an den Qualifikationswettkämpfen für die Europameisterschaften in der israelischen Hauptstadt Tel Aviv selektioniert. Die Gymnastin des regionalen Leistungszentrums RLZ RG Ost St.Gallen hatte einen Mehrkampf mit den vier Handgeräten Reif, Ball, Band und Keulen über zwei Tage zu absolvieren.

Chiara Dotzauer konnte ihre ersten beiden Übungen ohne Geräteverlust präsentieren. Ihre Trainerin aus frühen Kinderjahren meinte:

«Chiara hat sehr saubere, präzise Arbeit geleistet mit viel Ausdruck und sich im Bereich Artistik stark verbessert. Die enorme Steigerung über die Saison ist klar sichtbar.»

Grosse Abzüge bei der Keulenübung

Ihre Performance war sehr sauber, und präzise. Mit Reif wurden es gute 24,150 Punkte. Auch ihr Angstgerät Ball meisterte Chiara Dotzauer gut. Mit 25,500 Punkten holte sie mit diesem Handgerät ihre höchste Note in diesem Wettkampf. Am zweiten Tag lief es der 17-jährigen Ostschweizerin weniger gut. Sie verzeichnete aufgrund von zwei Verlusten grössere Abzüge bei ihrer Keulenübung. Bis dahin schien es nicht zum Streichresultat, sondern zur besten Übung der Gymnastin zu werden. Total erreichte Dotzauer 74,05 Punkte: Reif 24,150, Ball 25,500, Band 24,40. Damit klassierte sie sich auf dem 53. Rang.

Chiariello wird 36.

Der zweiten Schweizerin Livia Maria Chiariello (RG Länggasse/RLZ Biel und Region) lief es noch besser. Die Bernerin ist die erfahrenere Gymnastin auf internationalem Parkett. Sie startete bereits mehrfach an ausländischen FIG-Wettkämpfen (Fédération Internationale de Gymnastique). Chiariello erreichte mit einer guten Gesamtleistung den

36. Platz (82,800 Punkte). Gold ging an die Bulgarin Boryana Kaleyn, Silber an Sofia Raffaeli aus Italien und Bronze an Stiliana Nikolova, ebenfalls Bulgarien.

Die Schweizer Juniorinnen mit Norah Demierre (FSG Lucens), Lauren Grüniger (RG Glarnerland) und Sophia Carlotta Chiariello (RG Länggasse) klassierten sich in der Teamwertung auf dem guten 18. Rang. Den EM-Titel gewinnt das Team Israel vor Rumänien und Bulgarien.