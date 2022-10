Der FC Rorschach-Goldach verliert das Spitzenspiel gegen Balzers.

Regionalfussball Von einer Kanterniederlage und einem Glücksfall: Wie drei Neuzugänge den FC Rorschach-Goldach prägen Der FC Rorschach-Goldach geht im Spitzenkampf der 2. Liga interregional gegen Balzers mit 0:5 unter und gehört nicht mehr zu den Spitzenteams. Beni Bruggmann Jetzt kommentieren 10.10.2022, 11.22 Uhr

Rorschach-Goldachs Neuzugang Dejan Peric fühlt sich im offensiven Mittelfeld zu Hause. Bild: Ralph Ribi

Geschlafen. Nicht bereit. Überrumpelt. Nach so einem Spiel muss zuerst die Kanterniederlage abgehakt werden, aber der Glücksfall hat im Rückblick auf diesen einseitigen Spitzenkampf auch seinen Platz.

Es war ein wunderbares Fussballspiel – wenn man nicht Rorschach-Anhänger ist. Wie dieser FC Balzers drauflos stürmte. Angriff folgte auf Angriff, Überfall auf Überfall, und neben den blitzsauber herausgespielten fünf Toren, einem Abseitstor und einem Pfostentreffer hatten die Gäste auch noch ein halbes Dutzend weiterer Chancen. Alle in den ersten 45 Minuten.

Nemanja Babic im Rorschacher Tor verhinderte mit vielen mutigen Paraden das totale Debakel und war der mit Abstand beste Spieler seines Teams. Und doch ist er nicht der Glücksfall, von dem zu berichten ist.

Zwei Erfahrene…

Auf diese Saison hat sich der FC Rorschach-Goldach verstärkt. Im Spiel gegen Balzers standen drei dieser Verstärkungen in der Startformation, eine in der Abwehr, eine im Mittelfeld und eine im Angriff. Der Verteidiger, das ist Stefan Lukic, 30-jährig, in Grabs geboren und dann nach seiner Fussballreise durch acht Vereine, darunter Eschen, Widnau, Balzers und Chur 97, am Bodensee gelandet. «Wir brauchten in unserer Abwehr unbedingt eine Ergänzung», sagt Präsident Markus Hundsbichler, «und haben die richtige gefunden.»

Gleich fünf Mal jubeln die Spieler des FC Balzers über ein Tor. Bild: Ralph Ribi

Der Stürmer, das ist Andrea Lo Re. Dieser hat sogar elf Stationen in seinem Fussball-Stammbaum, darunter Herisau, Altstätten, Dornbirn, Brühl, Gossau und Uzwil. Der Präsident: «Er will seine Fussballreise beenden, hat geheiratet, ist Vater geworden, und er wohnt und arbeitet in unserer Region. Das stimmt so für uns.»

…und ein Junger

«Er ist ein Glücksfall für uns», sagt Trainer Olaf Sager, wenn er vom dritten Neuzugang, von Dejan Peric, spricht, der mit der Nummer 17 im offensiven Mittelfeld seines Teams wirbelt. «Er hat sich in diesem Sommer an mich gewandt und gefragt, ob er zu uns kommen könne. Es hat sich rasch gezeigt, dass er eine Verstärkung ist.» Im ersten Spiel der Saison war er nicht dabei, aber die restlichen hat er allesamt bestritten. Er gehört zum Stamm.

Im Spiel gegen Balzers fällt er auf, weil er sich leichtfüssig bewegt. Dadurch ist er stets anspielbar. Er spielt hinter der Sturmspitze, und man spürt, dass ihm die Offensive behagt. Er kommt dank perfekter Ballannahme sogar zweimal zum Abschluss, was in diesem Match etwas heissen will. Sein Ziel ist es, das Spiel schnell zu machen, was er mit seinen vielen, oft direkt gespielten Pässen erreicht.

Team Thurgau und FC Arbon

Dejan Peric wächst in Arbon auf, ist Schweizer, hat aber, wie der Name verrät, serbische Wurzeln – und Fussballtalent. Dieses führt ihn von seinem Stammverein Arbon in die Thurgauer Sporttagesschule nach Bürglen, wo er eine gute Ausbildung erhält, nicht nur im Fussball. Er macht die Lehre als Heizungsinstallateur, bildet sich weiter zum Technischen Kaufmann und arbeitet heute bei der Stadt St. Gallen im Bereich Fernwärme.

Im Fussball erlebt er ein Jahr im U-16-Team des FC Wil, ehe er wieder an den Bodensee zurückkehrt. Schon als 17-Jähriger gehört er in die erste Mannschaft des FC Arbon in der 2. Liga. «In Arbon bin ich daheim. Da habe ich meine Kollegen. Da gefällt es mir.» Sechs Jahre spielt er da, konstant. Ziel erreicht?

«Ich traute mir schon noch etwas mehr zu und meldete mich bei Olaf.»

Die Fortsetzung kennen wir. Dejan Peric ist eine Teamstütze geworden und gibt nach dem Match perfekt Auskunft. Nur bei einer Frage braucht er Bedenkzeit: «Was machst du morgen Sonntag?» Der ledige junge Mann sagt dann: «Ausschlafen.» Womit wir wieder am Anfang der Geschichte sind. Geschlafen. Diesmal aber ohne Nachwirkungen.

