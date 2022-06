Regionalfussball Nach dem Spektakel gegen Basel: Der FC Rorschach-Goldach zieht erneut in die Cup-Hauptrunde ein und darf auf das nächste grosse Los hoffen Der FC Rorschach-Goldach gewinnt die dritte und letzte Cup-Qualifikationsrunde der 2. Liga interregional gegen Calcio Kreuzlingen mit 4:1 und stösst damit in die erste Hauptrunde vor. Es winkt das nächste Highlight in der noch jungen Vereinsgeschichte. Ives Bruggmann 17.06.2022, 11.24 Uhr

Kommt erneut ein Schwergewicht wie der FC Basel auf die Kellen? Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Der FC Rorschach-Goldach hat einen Lauf. Nach dem souveränen Ligaerhalt in der 2. Liga interregional sichert sich die Mannschaft von Trainer Olaf Sager das Cup-Ticket für die Hauptrunde – schon wieder. Mit 4:1 lassen die St.Galler den Thurgauern von Calcio Kreuzlingen am Donnerstagabend keine Chance. Nun winkt in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups erneut das grosse Los. Erinnerungen an das Cupspektakel gegen Basel werden wach.

Vor über 4000 Zuschauern nur 0:3 verloren

Die Cuppartie gegen Basel auf der Kellen in Tübach lockte im September 2021 über 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Und was sie zu sehen bekamen, war Schweizer Cup in Bestform. Das Heimteam präsentierte sich als Topgastgeber und hielt gegen den übermächtigen Gegner überraschend gut und lange mit. Am Ende resultierte ein 0:3. Folgt nun eine Wiederholung?