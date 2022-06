Showdown im Gründenmoos: FK Dardania schafft den Aufstieg

Regionalfussball «Wir haben immer an einen Sieg geglaubt»: KF Dardania schafft den Aufstieg nach sensationellem Showdown im Gründenmoos Am Wochenende empfing der St.Galler Stadtklub KF Dardania den FC St.Margrethen im Gründenmoos. Dardania spielte dabei um den Aufstieg in die 2. Liga interregional. Dramatischer hätte die Ausgangslage nicht sein können: Nach Spiel- und Strafpunkten war man punktgleich mit dem FC Mels. Die Reportage aus dem Gründenmoos. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 13.06.2022, 17.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der KF Dardania besiegt den FC St.Margrethen am Samstagnachmittag mit 4:2 und steigt in die 2. Liga interregional auf. Bild: Benjamin Manser (11. Juni 2022)

Samstag, 11. Juni, 16.50 Uhr: Schulter an Schulter stehen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Rand des Spielfelds 7 der Sportanlage Gründenmoos. Glücklicherweise spenden Festzelt und Kioskhäuschen etwas Schatten. Die sengende Hitze wäre sonst kaum aushaltbar. Dennoch müssen die Spieler des KF Dardania in zehn Minuten aufs Feld. Sie empfangen den FC St.Margrethen zum letzten Spiel der Saison.

Umso mehr brauchen sie nun die Unterstützung des Publikums. Tosender Applaus, als die Mannen das Feld betreten. Die Ausgangslage könnte dramatischer kaum sein. Dardania liegt punktgleich mit dem FC Mels auf dem ersten Rang. Auch die Strafpunkte, die sich aus der Anzahl Karten und Spielsperren berechnen, sind identisch. Das heisst, falls beide Teams gewinnen, kommt es auf die Anzahl gesammelter Karten an.

17.00 Uhr: Anpfiff zum Showdown im Gründenmoos und in Mels. Dort gastiert der FC Ems. Dardania wirkt angespannt. Auch Trainer Marco Pola wuselt nervös an der Seitenlinie herum. Beide Mannschaften haben Chancen, aber noch nichts zwingendes.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer bejubeln lautstark einen Treffer von Dardania. Bild: Benjamin Manser

Dardania gerät früh in Rückstand, Mels geht in Führung

17.12 Uhr: Nach einem Pfostenschuss gibt es Corner für St.Margrethen. Und dann, nach einem Kopfball von Salvatore Forgia, liegt der Ball im Netz. 1:0 für St.Margrethen. «Kommt Jungs, was ist los?», schreit Pola an der Seitenlinie. Stand jetzt wäre Mels aufgestiegen. Dort steht es noch 0:0. Im Publikum ist es mucksmäuschenstill.

17.19 Uhr: Dann hört man lautes Gefluche einiger Fans. Aber nicht etwa, weil auf dem Feld etwas passiert wäre. Über das Smartphone haben sie herausgefunden, dass Mels in Führung gegangen ist. In der Livetabelle liegt der Konkurrent nun mit drei Punkten vor Dardania. Kurz darauf holt sich Lendim Ibrahimi auch noch die gelbe Karte. Bisher ein gebrauchter Nachmittag im Gründenmoos.

17.27 Uhr: Doch Dardania wird stärker. Vielleicht spüren sie, dass die Stimmung im Publikum wieder besser geworden ist. Denn Ems hat in Mels soeben ausgeglichen. Und Dardania hatte vor wenigen Minuten einen Pfostenschuss. Und nun einen Freistoss aus vielversprechender Position. «Jetzt kommen sie langsam», sagt jemand aus dem Publikum. Der Ball segelt über das Eisengitter in Richtung Parkplätze und Hochseilpark. Auf dem Schulhof gab das jeweils Punktabzug.

Grenzenlose Freude: Dardania feiern Sieg und Aufstieg. Bild: Benjamin Manser

Nur wenige Momente später fordern Publikum und Trainer Elfmeter. Stürmer Arianit Preniqi läuft in den Gegenspieler rein, der Schiedsrichter lässt aber weiterspielen. «Hey! Schiri!» und «Der kann sich nicht in Luft auflösen!», tönt es von den Zuschauerrängen. Co-Trainer Armando Senese hämmert wütend an die Plexiglaswand der Ersatzbank.

Dardania schafft den Ausgleich und geht dann in Führung

17.31 Uhr: Doch ebendieser Arianit Preniqi, mit neun Treffern Topskorer bei Dardania, schiesst wenig später das verdiente 1:1. Das Publikum tobt, aus den Boxen dröhnt «Freed from Desire», die Tormelodie des KF Dardania. Das Publikum singt mit. «Nanananana nana nanana nana!» Dardania ist punktemässig wieder gleichauf mit Mels.

Das Publikum feiert den Führungstreffer, der Aufstieg ist greifbar. Bild: Benjamin Manser

Aber noch in derselben Minute ist die Gefühlslage bereits wieder gekippt. Alban Morina sieht Gelb wegen einer Schwalbe im Strafraum des Gegners. «Tammi nomol», hört man Pola an der Seitenlinie.

17.45 Uhr: Halbzeit im Gründenmoos und in Mels. Auf beiden Plätzen steht es 1:1. Trotzdem hiesse der Aufsteiger zu diesem Zeitpunkt FC Mels, da sie bisher noch keine Karten gesammelt haben und deshalb in der Strafpunktewertung besser dastehen.

St.Margrethen wechselt nach der Pause gleich doppelt. Doch es ist der KF Dardania, der besser aus der Kabine kommt und auf den Führungstreffer drängt. In der 50. Minute geht ein Raunen durchs Publikum, weil eine scharf getretene Flanke an Freund und Feind durch den Gästestrafraum und an der Fussspitze von Arianit Preniqi vorbei segelt.

Trainer Marco Pola herzt den Torschützen Melbronit Pozhari. Bild: Benjamin Manser

18.09 Uhr: «Nanananana nana nanana nana!» Das Publikum tobt, die Mühen sind belohnt worden. Arbin Adili köpft seinen Klub nach einem gut getretenen Eckball zum 2:1. Im Kampf um den Aufstieg hat Dardania nun die Nase vorn. Die Stadtsanktgaller sind zwei Punkte vor Mels, gelbe Karten hin oder her.

Dann passiert lange nichts mehr, ausser dass die Fussballer der Hitze und dem intensiven Spiel Tribut zollen. Gleich mehrere Spieler von Dardania werden von Krämpfen geplagt. «Die liegen nur noch am Boden herum», bemerkt ein St.-Margrethen-Fan spitzzüngig. Er scheint frustriert, denn sein Team ist seit dem Führungstreffer von Dardania kaum mehr in Erscheinung getreten.

Ein Dardania-Fan jubelt über den Sieg seiner Mannschaft. Bild: Benjamin Manser

18.35 Uhr: Und dann, wie aus dem Nichts, fällt der Ausgleichstreffer für St.Margrethen. Torschütze ist Valdon Axhija. Es steht 2:2. Einmal mehr an diesem Nachmittag schiebt sich Mels an Dardania vorbei und wäre in die 2. Liga interregional aufgestiegen. «Verarscht mich nicht!», schreit ein Fan und schlägt wütend mit der flachen Hand aufs Gras.

Doch Dardania will unbedingt gewinnen. «Glaubt dran, Jungs!», schreit Marco Pola von der Seitenlinie. Das Spiel läuft, wie vor dem überraschenden Ausgleichstreffer, nur in eine Richtung. Preniqi hat in der 80. Minute eine Riesenchance, doch St.-Margrethen-Goalie Danilo Jeremic lenkt den Ball an die Latte, von dort geht der Ball ins Aus.

St.Margrethen gibt sich vor dem Abpfiff komplett auf

18.40 Uhr: Und dann zappelt der Ball im Netz. Die Dardania-Spieler versammeln sich um Torschütze Preniqi, doch die Lautsprecher bleiben stumm. Der Treffer zählt nicht, Abseits. «Ruhig, nicht reklamieren», tönt es von den Rängen. Auf keinen Fall nochmals eine gelbe Karte kassieren.

Die Erleichterung ist nach dem Abpfiff auch bei Trainer Marco Pola zu spüren. Bild: Benjamin Manser

18.45 Uhr: Der Ball ist schon wieder drin. Und dieses Mal zählt der Treffer. Arbin Adili schiesst Dardania ins Glück. Nun brechen alle Dämme und die Ereignisse überschlagen sich. Die gesamte Ersatzbank von Dardania stürmt aufs Feld und feiert mit der Mannschaft.

Daneben hat St.-Margrethen-Goalie Jeremic sein Trikot ausgezogen und knallt es wütend auf den Rasen. Er hat keine Lust mehr, läuft vom Feld, obwohl das Spiel noch nicht zu Ende ist. Mitspieler Rilind Shala eilt zu ihm hin, redet auf ihn ein. Widerwillig kehrt Jeremic vor seinen Kasten zurück und streift sich das Goalietrikot wieder über. Unglaubliche Szenen, und der Match ist noch lange nicht fertig.

18.48 Uhr: St.Margrethen fällt komplett auseinander. Gefühlt die ganze Mannschaft von Dardania hat sich vor dem Tor von St.Margrethen versammelt. Jeder darf mal schiessen. Der Ball knallt an den Pfosten, dann ist er nochmals im Tor. 4:2 für Dardania! Torschütze ist Melbronit Pozhari.

Melbronit Pozhari macht den Deckel drauf, es steht 4:2 für Dardania. Bild: Benjamin Manser

St.Margrethen-Goalie Jeremic rastet nun komplett aus und kickt einem Mitspieler von hinten in den Oberschenkel. Dieser bleibt liegen und humpelt anschliessend. Zwei Minuten später jongliert Jeremic demonstrativ vor Dardania-Spieler Fisnik Sinani herum, verliert den Ball noch fast. Bei beiden Aktionen verzichtet der Schiedsrichter auf eine Karte, wohl auch, um die angespannte Stimmung nicht noch weiter anzuheizen.

«Wird auf jeden Fall ein langer Abend»

Dann ist das Spiel im Gründenmoos zu Ende. Und auch in Mels ist abgepfiffen worden, das Spiel endet dort mit 1:1. Grenzenloser Jubel, Dardania ist aufgestiegen. Der Champagner wird geköpft, der Bierharass aufs Feld getragen. Aus den Lautsprechern dröhnt abermals die Torhymne «Freed from Desire». Und Fans und Mannschaft gröhlen mit. «Nanananana nana nanana nana!»

«Die Jungs haben es super gemacht. Wir haben immer an einen Sieg geglaubt, aber so richtig begreift man es natürlich erst einige Momente nach Abpfiff», sagt Trainer Marco Pola. Auch Sportchef Arsim Dautaj ist stolz auf die Mannschaft. «Nun freuen wir uns auf die neue Liga und die neue Zeit mit allen Herausforderungen, die kommen werden», sagt er. Das Saisonziel sei abermals der Klassenerhalt.

Topskorer Arianit Preniqi gönnt sich nach Abpfiff einen grossen Schluck Champagner. Bild: Benjamin Manser

Captain Jetmir Beqiraj geht sogar noch einen Schritt weiter. «Ich bin ganz ehrlich: Ich setze uns keine Grenzen. Wir wollen auf jeden Fall wieder angreifen», sagt er und lacht. Er habe von Anfang an gewusst, dass Dardania eine gute Saison spielen könne. «Diese Saison hat uns als Mannschaft zusammengeschweisst, wir haben auch vieles neben dem Platz zusammen unternommen», fügt Arianit Presniqi an. Dies sei schlussendlich auch der Schlüssel zum Erfolg gewesen.

Nun steht, wenn die Feierlichkeiten im Gründenmoos zu Ende gehen, ein grosses Grillfest für das Team an. Alban Morina sagt: «Und dann geht es noch weiter, wohin wissen wir noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall ein langer Abend.»

Spieler und Trainer liegen sich in den Armen, der Aufstieg ist geschafft. Bild: Benjamin Manser

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen