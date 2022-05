Regionalfussball Der Aufstieg ist greifbar: KF Dardania aus St.Gallen ist zwei Runden vor Schluss auf dem ersten Platz Der KF Dardania stieg erst vor dieser Saison in die 2. Liga auf. Nun hat er die Chance, in die 2. Liga interregional aufzusteigen. In den letzten zwei Spielen der Saison müssen allerdings nochmals Punkte her. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arianit Preniqi traf am vergangenen Wochenende gleich doppelt und trug damit massgeblich zum 3:1-Sieg gegen den FC Herisau bei. Bild: Michel Canonica (28. Mai 2022)

Es wäre ein Kunststück, das nicht vielen Fussballvereinen gelingt. Der KF Dardania aus St.Gallen spielt seine erste Saison in der 2. Liga. Und nun, zwei Runden vor Schluss, steht Dardania ganz oben in der Tabelle. Der Aufstieg in die 2. Liga interregional liegt in Reichweite.

Der Verein konnte sich auf Anhieb in der neuen Spielklasse zurechtfinden, holte acht Punkte in den ersten vier Spielen. Jedoch erst am vergangenen Wochenende eroberte Dardania den ersten Platz mit einem 3:1-Sieg über den FC Herisau. Leader Mels spielte nur 0:0 gegen den FC Ruggell. Dardania-Sportchef Arsim Dautaj sagt:

«Wir hätten vor der Saison nie damit gerechnet, dass wir um den Aufstieg spielen. Der Klassenerhalt war das Saisonziel.»

In der Winterpause verlor man den Topskorer

Arsim Dautaj ist Sportchef des KF Dardania. Bild: PD

Doch vieles habe gepasst: Man startete grösstenteils mit demselben Team in die neue Saison und verstärkte sich mit einem Spieler des FC Rheineck. Im Gegenzug verlor Dardania jedoch in der Winterpause seinen Topskorer Diego Cassani, der zum FC Wittenbach wechselte. Er brachte es in vier Saisons und 63 Spielen auf 72 Tore. Allein in der Vorrunde der aktuellen Saison hatte Cassani in zwölf Spielen bereits wieder elf Tore auf seinem Konto.

«Einen solchen Spieler kann man nicht komplett ersetzen, aber als Mannschaft konnten wir den Verlust kompensieren», sagt Dautaj. Und hebt trotzdem einen Spieler heraus, nämlich Arianit Preniqi, der aus einer langen Verletzung am Kreuzband zurückkehrte und mit acht Treffern aktueller Topskorer bei Dardania ist. «Er spielt eine tolle Rückrunde, aber wie gesagt, wir haben einen starken Zusammenhalt im Team», fügt Dautaj an. Preniqi war es dann auch, der dem KF Dardania am vergangenen Wochenende gegen den FC Herisau in der 27. Minute das 1:0 bescherte. Und mit dem 3:1 in der 80. Minute alles klarmachte.

Im Anschluss teilte der Verein ein Video auf den sozialen Medien, in dem die Mannschaft in der Umkleidekabine feiert. Als wäre der Aufstieg bereits Tatsache. «Nein, nein, wir jubeln nach jedem Sieg so. Und das dürfen die Jungs auch. Ich hole sie danach wieder herunter», sagt Trainer Marco Pola.

Dardania noch vier Punkte vom Aufstieg entfernt

Es sei noch ein langer Weg bis zum Aufstieg, auch wenn das Team nun so langsam daran glaube. Und wie bereitet Pola seine Jungs für die letzten Aufgaben vor?

«Genau gleich wie bisher. Wir probieren unser Bestes, geniessen den Moment und wollen Freude auf dem Platz haben.»

Sportchef Dautaj hält sich in Sachen Aufstieg noch zurück: «Es ist noch gar nichts entschieden. Wir haben noch zwei schwierige Spiele und brauchen vier Punkte. Die versuchen wir aber natürlich zu holen.» Trotzdem laufen die Vorbereitungen für die Zukunft auf Hochtouren. Dardania muss nämlich in der Nachwuchsförderung – egal in welcher Liga – noch nachrüsten. Der Verband verlangt, dass auch C- und D-Juniorenteams eingeschrieben sein müssen. «Wir sind derzeit an einem Konzept dran, um weitere Jugendteams auf die Beine zu stellen. Momentan ist aber noch nichts spruchreif», sagt Dautaj. Doch das Ziel sei ganz klar eine Zusammenarbeit und kein Abwerben von Nachwuchstalenten bei der Konkurrenz.

Fazliji, Sutter und Zeidler haben schon zugeschaut

Die Euphorie um den möglichen Aufstieg schlägt sich auch in den Besucherzahlen nieder. Die Heimspiele des KF Dardania seien mit 200 bis 300 Zuschauern zwar immer gut besucht gewesen, doch in der Rückrunde kam immer mehr Publikum dazu. Dautaj sagt:

«Nun sind es teils fast 400 Menschen, die uns zuschauen. Das Publikum ist ein wichtiger Faktor, der das Team weiter nach vorne pusht.»

Am Heimspiel vor einer Woche gegen den FC Mels – Dardania gewann mit 3:2 – war auch ein illustrer Gast unter den Zuschauern, nämlich Betim Fazliji. Dautaj sagt: «Er kommt ursprünglich aus dem Kosovo, so wie viele unserer Spieler. Dadurch hat er einen Bezug zu Dardania und auch mit dem ein oder anderen Spieler Kontakt.» Und er ist nicht das einzige bekannte Gesicht am Spielfeldrand, wie Dautaj sagt. «Auch Alain Sutter und Peter Zeidler haben schon zugeschaut.»

Übrigens spielt der KF Dardania auch kommende Saison auf demselben Platz und nicht auf dem Hauptfeld des Gründenmoos, auch wenn dieses im Falle eines Aufstiegs mehr Plätze bieten würde. «Wir haben eine gute Quote auf unserem jetzigen Platz. Die wollen wir auch weiterhin haben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen