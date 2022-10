Rad: Simon Vitzthum gelingt in Paris ein Quantensprung

RADSPORT «Ich denke, es ist noch einiges möglich»: Dem St.Galler Simon Vitzthum gelingt an der Bahn-WM ein Quantensprung Der St.Galler Simon Vitzthum stellt in Paris einen Schweizer Rekord in der Einzelverfolgung über 4000 Meter auf. Er verbessert sich in 14 Tagen um 7 Sekunden. Daniel Good Jetzt kommentieren 17.10.2022, 18.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Vitzthum: ein sicherer Wert auf der Bahn. Bild: Imago

4:07,326 Minuten mit stehendem Start: So schnell durchmass noch kein Schweizer die vier Kilometer auf der Bahn – auch nicht Stefan Küng, der Weltmeister von 2015 oder Stefan Bissegger, der ehemalige Juniorenweltmeister. Es ist mit Simon Vitzthum vielmehr ein früherer Mountainbiker aus Rheineck, der vergangene Woche an der Bahn-WM in St-Quentin-en-Yvelines bei Paris mit einem Exploit aufwartete.

Simon Vitzthum startete in diesem Jahr auch an der Tour de Suisse. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Leistung Vitzthums erstaunt umso mehr, weil er im vergangenen Jahr zehn Sekunden länger brauchte für die 4000 Meter. Aber in zwei Wochen inklusive WM bewerkstelligte er einen Quantensprung. Zunächst 4:14 Minuten, dann 4:10 und auf der Olympiabahn nun der Schweizer Rekord, der ihm den fünften WM-Rang eintrug. Eine Verbesserung von sieben Sekunden in nur 14 Tagen.

Mit einer solchen Steigerung hätte auch der Rennfahrer nicht gerechnet. Der Fahrplan an der WM sah vor, dass er in 4:10,2 Minuten im Ziel sein sollte. «Damit wäre ich schon zufrieden gewesen. Ist ja auch schnell», sagt Vitzthum.

Das Startfurioso auf der Olympiabahn von 2024

Aber er wuchs über sich hinaus. Er startete schnell, «weil ich mich das vom Mountainbike her gewohnt bin und ich es verkraften kann». Ohnehin habe er gepokert. Er sagt:

«Entweder verjagt es mich. Oder ich komme durch.»

Auf den letzten Runden war Vitzthum zwar nicht mehr so schnell, «aber eingebrochen bin ich zum Glück nicht».

Da sollte in Zukunft noch einiges möglich sein. Wenn sich Vitzthum nochmals um sieben Sekunden verbessert, ist er nahe am Weltrekord. Er sagt:

«Wie weit ich mich noch steigern kann, weiss ich natürlich nicht. Aber ich denke, es ist sicher noch einiges möglich. Es sollte ja keine Stagnation eintreten nach solchen Fortschritten.»

Der 27-jährige Vitzthum ist noch kein Routinier auf der Bahn. Im vergangenen Jahr startete er zwar schon an der WM, stand aber bloss einmal im Einsatz. «So kann man schon sagen, dass Paris meine erste richtige WM war.» Vitzthum beteiligte sich in diesem Jahr auch am Omnium, einem Mehrkampf, den er auf dem ordentlich achten Rang abschloss. «Es war ein hohes Niveau und sehr eng. Da mag es fast keine Fehler leiden.»

Der Wermutstropfen in der Mannschaftsverfolgung

Vitzthum bestritt mit dem Vierer auch die wichtigste Disziplin an der WM. In der Mannschaftsverfolgung blieben die Schweizer mit dem zehnten Platz aber unter den Erwartungen, nachdem sie an der WM vor einem Jahr in Roubaix den fünften Rang belegt hatten. «Die Zeit war einigermassen in Ordnung, aber natürlich hat man sich mehr ausgerechnet», sagt der Rekordhalter.

3:53,532 Minuten benötigte das Schweizer Quartett, zu dem neben Vitzthum auch die beiden Thurgauer Alex Vogel und Claudio Imhof gehörten. «Viele Mannschaften fuhren 3:51 und 3:52. Wären wir nur dreiviertel Sekunden schneller gewesen, hätte alles viel besser ausgeschaut», so Vitzthum.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen