Rad: Stefan Bissegger rechnet sich auch an der WM einiges aus

RADSPORT Deshalb muss der Thurgauer Europameister Stefan Bissegger in der «Holzklasse» an die WM in Australien fliegen Es ist eine lange Reise nach Sydney. Weil es der Schweizer Verband Swiss Cycling verpasst hat, rechtzeitig die Flüge zu buchen, sind die Aufschläge für die Businessklasse um ein Vielfaches gestiegen. Daniel Good Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.01 Uhr

Stefan Bissegger auf der Zielgeraden des EM-Zeitfahrens. Der Kampf um Gold war bis zuletzt umstritten. Bild: Imago/Nico Vereecken

Er ist jung und schnell auf dem Velo. Bis vor kurzem stand Stefan Bissegger aber im Schatten von Stefan Küng, obwohl er in den Prüfungen gegen die Uhr mit der Schweizer Nummer eins mithalten kann – oder sogar besser ist. Der bald 24-jährige Bissegger ist überdies der einzige Schweizer, der in dieser Saison ein Rennen im Rahmen der World Tour gewonnen hat.

Das EM-Podest mit den beiden Thurgauern Stefan Küng und Stefan Bissegger sowie Weltmeister FIlippo Ganna. Bild: Imago/Arne Mill

Nach dem Sieg an der EM am 17. August in München – 32 Hundertstel vor Küng – ist Bissegger in aller Munde. «Ich hatte sehr viele Termine», sagt der Europameister.

Das Gold von München glänzt immer noch, aber dem in Mettlen aufgewachsenen Bissegger steht der Sinn nach mehr. Am Samstag fliegt er an die WM in Australien. Mit einem guten Gefühl. Denn Bissegger sagt:

«Meine Leistung an der EM war nicht überragend, nur solid. Kann ich an der WM noch den berühmten Zacken zulegen, ist alles möglich.»

Die Zeitfahr-WM 2022 findet am Sonntag in einer Woche in Wollongong 100 Kilometer südlich von Sydney statt. Der Parcours führt über 34,2 weitgehend flache Kilometer. Die Strecke ist mit mehr als 30 Kurven technisch anspruchsvoll und auf Bissegger zugeschnitten. Erstmals in der WM-Geschichte durchmessen die Frauen und Männer dieselbe Distanz.

Die Champions sprechen nicht über den Radsport

Auch im Flugzeug nach Australien sitzt Stefan Küng – neben seinem EM-Bezwinger. «Wir werden über alles andere als den Radsport sprechen. Da haben wir die gleiche Einstellung», sagt Bissegger. Auch Küng, der Europameister von 2020 und 2021, hat sich fürs WM-Zeitfahren viel vorgenommen. Etwas zum Feiern soll es nach dem WM-Rennen geben. «Hoffentlich», sagt Bissegger, «eine WM-Medaille wäre natürlich mein schönstes Geburtstagsgeschenk, wenn auch verspätet. Wenn es so weit kommt, lassen wir es sicher krachen.»

Als Rekrut fuhr er Rennen in Neuseeland

Die Tage bis zum WM-Zeitfahren in Australien lassen die beiden Thurgauer dagegen ruhig angehen. «Es geht vor allem darum, sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen. Da kannst du nicht wie verrückt trainieren», sagt Bissegger. Tipps und Tricks, wie die Akklimatisation am besten vor sich geht, hat er von einem ehemaligen Nationaltrainer erhalten, einem Neuseeländer, der praktisch immer gegen die Zeitumstellung kämpfte.

Überdies kann Bissegger auf eigene Erfahrungswerte bauen. Er reist zum vierten Mal nach Down Under. Bereits als Rekrut war er dort. Als Absolvent der Schweizer Spitzensport-RS fuhr er während der Dienstzeit Velorennen in Neuseeland.

Die Verbandssache mit den Businessflügen

In der Businessklasse zu fliegen, war als Rekrut natürlich nicht möglich. Heute eigentlich schon, denn Bissegger bezieht einen stattlichen Lohn als Berufssportler. Aber Swiss Cycling, der Schweizer Radsportverband, verpasste es, die Flüge an die WM nach Australien rechtzeitig zu buchen. Die Mitarbeiterin, die das hätte tun sollen, kündigte die Stelle. Deshalb verteuerten sich die Reisekosten substanziell.

Der Verband bezahlt Economyflüge, für ein Upgrade müssen die Athleten selber aufkommen. Bissegger hätte tief in die Taschen greifen müssen. Auf fast 10'000 Franken wären die Zusatzkosten für einen angenehmeren Flug angewachsen. Ein Vielfaches der ursprünglichen Offerte. Der junge Thurgauer verdient genug, um einen solchen Betrag zu stemmen. Aber er sagt: «Man muss sich fragen, was es einem wert ist. Und dies war es mir nicht.»

So gibt es im Flugzeug «Holzklasse» für den Europameister. Am Tag vor dem Abflug trainiert Bissegger nicht mehr. «Du musst ausgeruht fliegen. Sonst fängst du leicht etwas ein und wirst krank.» Auf dem Weg nach München war die Anreise kein Hindernis.

Nach vorne sieht er nichts

Aerodynamik heisst das Zauberwort im Zeitfahren. Wichtig ist die Haltung des Kopfes. Der Hinterteil des Helmes muss mit dem Rücken eine gerade Linie bilden. Die Position auf dem Velo ist ziemlich unbequem und gewöhnungsbedürftig. Das Blickfeld ist stark eingeschränkt. «Links und rechts sehe ich zwei Meter, nach vorne nichts», sagt Stefan Bissegger.

Der Sportliche Leiter im Wagen hinter ihm informiert den Rennfahrer rechtzeitig über die nächste Kurve. «Aber dieser sieht meistens auch nicht so viel. Denn wenn du gut bist, befindet sich noch ein Kameramotorrad zwischen uns. Und an der Tour de France noch Sponsoren in einem Auto», so Bissegger. «Deshalb ist es umso wichtiger, dass ich den Kurs im Vorfeld ganz genau studiere.»

Nächste Saison an der Seite des Olympiasiegers

An der WM bestreitet Stefan Bissegger das Strassenrennen im Trikot des Schweizer Verbandes. Meistens ist er aber mit jenem seines amerikanischen Profirennstalls Education First unterwegs. Der Sponsor vermittelt Sprachreisen und geriet während der Pandemie ordentlich unter Druck. Wie alle in dieser Branche. Viele Firmen mussten schliessen. Education First aber hatte den längeren Atem und kann nun in die Lücke springen. Der Betrieb floriert wieder.

Deshalb konnte sich der Rennstall einen prominenten Transfer leisten. Ab 2023 fährt der Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador an der Seite von Bissegger. Der 29-jährige Carapaz gewann 2019 den Giro d’Italia und vergangene Woche zwei Bergetappen der Spanien-Rundfahrt.

