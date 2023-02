Radsport: Erstes Etappenrennen 2023 für Stefan Bissegger

Am Samstag hat der 24-Jährige in Warth-Weiningen in der Kartause Ittingen geheiratet. Am Sonntag stand er mit dem Rennvelo schon in Marseille am Start. Und ab Mittwoch, 1. Februar, beteiligt sich der Veloprofi aus Mettlen am Etappenrennen Etoile de Bessèges, das bis am Sonntag dauert.

Daniel Good 01.02.2023, 10.43 Uhr