Rad: Der Thurgauer Claudio Imhof ist wieder guten Mutes

Radsport Der Thurgauer Claudio Imhof ist der erfolgreichste Schweizer EM-Medaillensammler: In München soll weiteres Edelmetall dazukommen Der Veloprofi Claudio Imhof startet am Donnerstag zur Bahn-EM. In seinem Palmarès stehen schon zehn Medaillen. Die Krise nach einem Schädel-Hirn-Trauma im März hat er überwunden. Daniel Good Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Heim-EM im vergangenen Jahr gewinnt Claudio Imhof Doppel-Silber. Bild: Keystone

Er ist eigentlich eine kleine Nummer im Schweizer Sport. Aber in einer Beziehung hat der 31-jährige Veloprofi die Nase ganz vorne. Er hat schon EM-Medaillen zuhauf gewonnen – so viele wie keine andere Schweizerin oder Schweizer, die sich in dieser und der nächsten Woche an der Multisport-EM 2022 in München beteiligen.

Die sogenannte Multisport-EM ist ein ziemlich neues Format. Die kontinentalen Titelkämpfe in verschiedenen Sportarten fanden 2018 in Glasgow zum ersten Mal statt. In München starten rund 4700 Athletinnen und Athleten in 176 Wettbewerben.

Der Thurgauer Radrennfahrer Alex Vogel. Bild: Benjamin Manser

Imhofs erster Einsatz ist am Donnerstag. Mit dem Schweizer Bahnvierer bestreitet er die Qualifikation. Im Team steckt reichlich Ostschweiz. Neben Imhof treten der Rheinecker Simon Vitzthum und Alex Vogel aus Wittenwil in die Pedale. Vierter Fahrer ist Valère Thiébaud aus dem Kanton Neuenburg. Das Quartett hat ansehnliche Perspektiven. An der EM 2021 in Grenchen ergatterte es in der gleichen Formation Silber.

Leader einer homogenen Schweizer Mannschaft

«Es wäre schön, wieder eine Medaille zu gewinnen», sagt Imhof. Es ist eine vorsichtige Ansage des Schweizer Teamleaders. Denn die Konkurrenz ist stark. Auch die Olympiafinalisten Italien und Dänemark stehen am Start. Gegen Dänemark hatten die Schweizer im Oktober 2021 den EM-Final verloren. «Es war knapp. Weniger als eine Sekunde», sagt Imhof.

Radprofi Claudio Imhof. Bild: Kenneth Nars / BLZ

Für die Schweizer spricht im Vorfeld der EM 2022, dass sie eine homogene Mannschaft stellen. Routinier Imhof, der schon an vielen Vierer-Projekten beteiligt war, sagt, dass er noch nie so viel und regelmässig mit derselben Formation trainiert habe. In der vergangenen Woche waren die Schweizer EM-Teilnehmer bei brütender Hitze auf der Bahn in Aigle unterwegs, die auch nur 200 Meter lange ist wie jene an der EM. Die Piste in Grenchen misst 250 Meter.

Der lange Schatten der Olympischen Spiele

München ist wichtig, aber noch viel bedeutender sind für Imhof die Olympischen Sommerspiele in zwei Jahren in Paris. Zweimal wurde der Rennfahrer aus Sommeri schon nicht berücksichtigt. Nun soll es endlich klappen. Zehn Mannschaften sind in Paris startberechtigt. In Tokio waren es noch acht. Die Erhöhung des Kontingents ist gut für die Schweizer, die mit einem viel kleineren Budget als die Topnationen unterwegs sind. Aber Imhof, der schon viele Rückschläge einstecken musste, warnt vor übertriebener Euphorie. Er sagt:

«Es wird dadurch nicht einfacher.»

In Tokio hatten die Schweizer mit Stefan Bissegger als stärkstem Fahrer den achten Rang erreicht.

Das olympische Selektionsprozedere für Paris 2024 beginnt für die Bahnfahrer im Februar 2023 mit der EM in Grenchen. Bissegger wird nicht mehr dabei sein. Im Oktober dieses Jahres ist Paris Schauplatz der WM. Mit den Welttitelkämpfen hat Imhof noch eine Rechnung offen. So erfolgreich er an Europameisterschaften abschnitt, so bescheiden fällt vergleichsweise seine WM-Bilanz aus. 2016 holte er Bronze im Scratch. Dabei blieb es für Imhof. Er sagt:

«Ich wurde leider häufig nur Vierter. Das ändert sich hoffentlich noch.»

Schädel-Hirn-Trauma und psychologischer Beistand

Imhof ist auch ein Pechvogel. Schwere Stürze warfen ihn immer wieder zurück. Zuletzt erlitt er Anfang März ein Schädel-Hirn-Trauma. Er hatte lange Zeit Beschwerden, konnte kaum schlafen, an der Tour de Suisse nur mit Mühe im Feld fahren und wurde auch in Abfahrten abgehängt. «Ich fiel in ein tiefes Loch», sagt er. Deshalb nahm er professionelle Hilfe in Anspruch. Die Psychologie musste es richten. Imhof fühlt sich nun wieder gut, in Form und sagt:

«Ich hatte noch nie so viel Freude am Velofahren.»

Das sollten gute Vorzeichen für München sein. Sein erstes Edelmetall an einer EM gewann Imhof schon 2011 im Madison an der Seite von Silvan Dillier. Die schönsten Medaillen seien jene im vergangenen Jahr in Grenchen gewesen, als Imhof Doppel-Silber gewann. «Eine Heim-EM ist immer etwas Spezielles.» Er hofft wieder auf viel Support aus der Heimat. Denn München sei vom Thurgau ja etwa gleich weit entfernt wie Grenchen, sagt Imhof.

Stefan Bissegger als einer der Teamleader – Stefan Küng als Titelverteidiger

Der Radsport ist eine der Kerndisziplinen an der Multisport-EM. 30 Entscheidungen fallen mit und auf dem Velo. Swiss Cycling, der Schweizer Radsportverband, hat 43 Rennfahrerinnen und Rennfahrer für die EM in München aufgeboten. Unter ihnen befindet sich eine Reihe Ostschweizerinnen und Ostschweizer, die auch Medaillenchancen haben.

Im Strassenrennen der Männer am Sonntag ist Stefan Bissegger einer der Teamleader. Ihm zur Seite steht mit Reto Hollenstein ein weiterer Thurgauer. Titelverteidiger Stefan Küng konzentriert sich auf das Zeitfahren am Mittwoch, 17. August, das auch Bissegger bestreitet. In der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn kommen drei Ostschweizer zum Einsatz. Claudio Imhof startet auch in der Einzelverfolgung.

In der Sparte Mountainbike sind die Augen auf Rekordeuropameisterin Jolanda Neff gerichtet. Die Olympiasiegerin gewann schon viermal EM-Gold. Auch der ehemalige WM-Dritte Thomas Litscher sowie Lars Forster, der Europameister von 2018, und Ramona Forchini starten in München mit dem Mountainbike.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen