Fussball: Zürcher Gegner für Brühl und St.Gallen II

Promotion League Zwei Vergleiche mit Zürcher Gegnern: Brühl fährt zum Nachwuchs des Meisters, St.Gallen II spielt in Wil gegen den Tabellenletzten Die Fussballer der ersten Mannschaft des SC Brühl sind seit dem 10. September ohne Sieg. Was können die Kronen bei Zürich II? St.Gallen II trifft auf YF Juventus und ist Favorit. Felix Mätzler, Stefan Egli 18.11.2022, 16.44 Uhr

Brühls Trainer Denis Sonderegger kann in Zürich fast aus dem Vollen schöpfen. Bild: Reto Martin

Wo haben die Gegner ihre Stärken? Wie präsentiert sich die personelle Situation? Wie lauten die Matchtipps? Unser Überblick vor den Spielen der Ostschweizer Klubs in der Promotion League.

FC St.Gallen U21: In Wil gegen den Tabellenletzten

Der Gegner: YF Juventus hat am vergangenen Spieltag den zweiten Sieg in dieser Saison errungen. Mit 1:0 im Derby zu Hause gegen den FC Zürich II. Den ersten Sieg verbuchten die Zürcher in der zweiten Runde zu Hause gegen YB II mit 4:2. Die Schwächen liegen in der Defensive, aber auch in der Offensive. Das Torverhältnis von 9:42 spricht Bände. Das heisst aber nicht, dass es ein Selbstläufer für St.Gallen wird. Es ist ein kämpferisches Spiel zu erwarten. Geduld wird gefragt sein.

Die personelle Situation: Fehlen werden Yanick Wiedermann, Andri Zimmermann (Schule) sowie die verletzten Edis Bytyqi, Lorin Rohner und Axel Rouquette. Vom Team eins werden wieder Spieler die St.Galler U21 unterstützen.

Der Matchtipp: Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzt sich der FC St.Gallen II schliesslich doch noch durch und gewinnt 4:0.

Die Anspielzeit: FC St.Gallen II – YF Juventus, Samstag, 19. November 2022, 16.30 Uhr, Lidl-Sportpark Bergholz Wil.

SC Brühl: Zu Gast beim Nachwuchs des Meisters

Der Gegner: Die Wirren beim FC Zürich haben auch auf die zweite Mannschaft des Meisters durchgeschlagen. Der bisherige Trainer Genesio Colatrella wurde vor knapp zwei Monaten Interimstrainer der ersten Mannschaft und ist dort als Co-Trainer geblieben. Das brachte Unruhe ins Team. Die 0:1-Niederlage vom vergangenen Samstag gegen Schlusslicht und Abstiegskandidat YF Juventus hat die jungen Zürcher wohl auch nicht gerade euphorisiert.

Die personelle Situation: Brühl fehlen Verteidiger Marin Cavar und Stürmer Edmir Zulic verletzt. Sonst kann Trainer Denis Sonderegger aus dem Vollen schöpfen.

Der Matchtipp: Am 10. September gab es letztmals drei Punkte für Brühl. Nun reist der Klub vor der Winterpause noch zweimal nach Zürich, am Samstag zum Drittletzten, dem FC Zürich. In einer Woche folgt das Gastspiel gegen den Letzten, YF Juventus. Da muss nun Zählbares herausschauen, will der SC Brühl nicht vollends in eine Winterdepression schlittern. Ein 2:0-Sieg gäbe den Brühlern wieder Mut.

Die Anspielzeit: FC Zürich II – SC Brühl, Samstag, 19. November, 16 Uhr, Sportanlage Heerenschürli in Zürich.