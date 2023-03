Promotion League Unglückliche Niederlage der U21 des FCSG gegen einen Aufstiegsanwärter – die Tore und das Spiel im Video Nach einem guten Start in die Frühjahrsrunde unterliegt St.Gallens U21 dem Aufstiegsanwärter Nyon mit 1:3. Das einzige Tor für die Ostschweizer erzielt Alessio Besio mittels Handspenalty. Stefan Egli Jetzt kommentieren 05.03.2023, 18.28 Uhr

Alessio Besio (rechts) trifft zum 1:2, mehr liegt für die jungen St.Galler gegen Nyon aber nicht drin. Bild: Urs Bucher/Freshfocus

Von Spielbeginn an wurde Nyon der Favoritenrolle gerecht. Von hinten heraus spielten die Waadtländer souverän nach vorne und liessen in der Abwehr fast nichts zu.

Doch die defensive Arbeit der St.Galler war zunächst überzeugend: Sie liessen kaum gute Torchancen zu. Selber konnten die jungen Ostschweizer immer wieder gute offensive Akzente setzen.

In der 31. Minute waren es aber doch die Gäste, die durch Christian Gomis in Führung gingen. Nur vier Minuten später fiel das 0:2 durch Tiago Escorza, der ungehindert von halb rechts zur Mitte laufen konnte und den Ball unhaltbar in die lange Ecke schlenzte.

Die Höhepunkte der Partie im Video:

Nach dem Seitenwechsel bekam das Publikum einen mutigen FC St.Gallen zu sehen, der sich gegen die Niederlage wehrte. Schon in der 49. Minute verwertete Alessio Besio einen Handspenalty souverän zum Anschlusstreffer.

Cavegn verpasst gute Chance

Die Gastgeber drückten nun auf den Ausgleich und dominierten das Spiel. Doch die beste Ausgleichschance verpasst Fabrizio Cavegn in der 73. Minute, weil Torhüter Christophe Guedes glänzend reagierte.

In der 89. Minute erhielt der eingewechselte Vincent Spari für ein hartes Einsteigen direkt die rote Karte gezeigt. Es war eine zu harte Entscheidung. Das 1:3 in der 95. Minute durch Nils Pédat besiegelte die unglückliche Niederlage der St.Galler.

Hier können Sie die ganze Aufzeichnung der Partie schauen:

St.Gallen II – Nyon 1:3 (0:2)

Paul-Grüninger-Stadion – 206 Zuschauer – Sr. Mischler.

Tore: 31. Gomis 0:1. 35. Escorza 0:2. 49. Besio 1:2 (Handspenalty). 95. Pédat 1:3.

St.Gallen: Dumrath; Wiedermann (46. Helg), Gomes, Schweizer, Rohner (69. Rouquette); Konietzke, Jacovic (69. Cicek), Münst (82. Spari); Bytyqi (76. Vogt); Besio, Cavegn.

Nyon: Guedes; De Pierro; Strohbach, Busset; Vumbi Bundu; Baddy Dega, Fouley (77. Sylvestre-brac), Gaillard (46. Grossrieder); Moussa (65. Kore), Gomis (83. Pédat), Escorza (83. Dakouri).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Beeli, Gonzalez Gomez, Zimmermann (verletzt), Gecaj, Parente, Berisha, Rigal (U18), Lymann, Figueiredo, Emini, Link (alle nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 18. Dega, 28. Vumbi Bundu, 37. Escorza, 40. Caschili (Trainer Nyon), 43. Münst, 87. Dakouri, 92. Hämmerli. – 89. rote Karte Spari (hartes Einsteigen).