Promotion League St.Galler Nachwuchs verliert zum Jahresabschluss in Bern Das Nachwuchsteam des FC St. Gallen verliert sein Gastspiel bei den Berner Young Boys II mit 3:1 und geht als Drittletzter in die Winterpause. Dabei war der Auftritt eigentlich sehenswert. Stefan Egli Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

3:1 verlieren die jungen St.Galler in Bern – doch das Resultat entspricht nicht dem Spielverlauf, waren die Ostschweizer doch über weite Strecken die bessere Mannschaft. Spielerisch überzeugte das Team von Trainer Marco Hämmerli und auch mental haben seine Spieler einen Schritt vorwärts gemacht. Was noch fehlt? Cleverness, Abgeklärtheit und Effizienz.

Das Spiel begann denkbar schlecht für die St. Galler. Nach einem Fehler in der Vorwärtsbewegung konterten die Berner mustergültig und gingen in der 5. Minute durch Aaron Applah in Führung. Die Ostschweizer reagierten, kamen aber nicht gefährlich vors Berner Tor. Nach 30. Minuten folgte der nächste Konter von YB und zugleich auch das 2:0. Torschütze war Theo Golliard. Ein Weitschuss in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch den St.Galler Gonçalo Figueiredo landete an der Latte. Altin Berisha reagierte am schnellsten und verkürzte auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel das gleiche: St. Gallen spielte und YB lauerte auf Konter. Schon in der 52. Minute konnte erneut Applah reüssieren und auf 3:1 erhöhen. Alle Bemühung der Ostschweizer waren vergebens.

Somit überwintert der FC St.Gallen auf dem 16. Platz, zwei Punkte vor dem zweitletzten Biel und sechs vor dem letzten YF Juventus. Nun folgt die Winterpause. Weiter geht es am 18./19.02.23 mit dem Heimspiel gegen den SC Cham. (se)

Young Boys II – FC St. Gallen II 3:1 (2:1)

Stadion Wankdorf, 144 Zuschauer, Sr. Borra Andrin

Tore: 5. Applah 1:0, 30. Golliard 2:0, 45.+2. Berisha 2:1, 52. Applah 3:1

Young Boys: Castro; Puhud, Amenda, Bichsel, Schläppi (46.Nussbaum); Maluvunu (73.Jungo), Essay, Petignat (46.Rhodes), Applah; Golliard; De Donno (83.Eyamba)

St. Gallen: Link; Wiedermann, Beeli, Schweizer (65.Rouquette), Helg; Lymann (36.Berisha), van der Werff (75.Gonzalez Gomez), Cicek (75.Gomrs); Figueiredo, Spari, Ndombasi Nlandu (65.Rigal)

Verwarnung: 47. Pahud, 53. Ndombasi Nlandu, 57. Helg, 72. Rouquette, 76. Rigal, 88. Jungo

Bemerkung: St. Gallen mit Bötschi, Rouquette, Emini, Berisha, Rigal, Gonzalez Gomez, Gomes (Esatzbank) und ohne Bytyqi, Rohner, Zimmermann (Verletzt), Cavegn (Ferien), Novakovic (kein Aufgebot)

