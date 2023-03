St.Gallen II gewinnt in der Promotion League gegen Rapperswil.

Promotion League St.Galler Nachwuchs gewinnt das Kantonsderby gegen Rapperswil-Jona mit 4:2 – die Höhepunkte im Video Auswärts in Rapperswil siegen die jungen St.Galler souverän. Fabrizio Cavegn trifft doppelt. Die Highlights im Video: Stefan Egli Jetzt kommentieren 26.03.2023, 20.56 Uhr

Der St.Galler Fabrizio Cavegn (rechts) zeichnete sich als zweifacher Torschütze aus. Bild: Lennart Preiss/Freshfocus

Der Start gelang den St.Gallern nach Mass. Schon in der siebten Minute kamen sie zu einem Freistoss, gut 20 Meter vor dem Tor. Gonzalo Figueiredo übernahm die Verantwortung, sein satter Schuss fand den Weg ins Tor zum 1:0. Nun versuchte Rapperswil-Jona rasch zum Ausgleich zu kommen. Doch die Defensive der St.Galler liess kaum etwas zu. Zudem spielten die Gastgeber zu überhastet und ungenau. Doch in der 32. Minute lancierten die Rapperswiler einen schnell vorgetragenen Angriff über rechts, wo Oan Djorkaeff aus kurzer Distanz an Torhüter Janis Link vorbei den Ausgleich erzielte.

Die Höhepunkte im Video:

Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch der FC St. Gallen II. Die Talente spielten hartnäckig in der Defensive und in der Offensive jagten sie jedem Ball hinterher. Der Einsatz wurde in der 55. Minute belohnt. Nach einem langen Ball ging Fabrizio Cavegn auf und davon, vernaschte Verteidiger Timo Harperink und liess Torhüter Calvin Heim keine Chance. In der 59. Minute verwertete dann Fabio Lymann einen herrlichen Spielzug über links zum 3:1 für den St.Galler Nachwuchs. Mit dem eingewechselten Jan Muzangu kam Rapperwil wieder besser in Spiel und zu guten Möglichkeiten. In der 79. Minute fiel der Anschlusstreffer. Wieder war Djorkaeff der Torschütze. Somit gab es eine spannende und hektische Schlussphase, in der Cavegn noch das 4:2 erzielte.

Das gesamte Spiel zum Nachschauen:

Rapperswil-Jona – St.Gallen II 2:4 (1:1)

Grünfeld – 431 Zuschauer – Sr. Schärli.

Tore: 7. Figueiredo 0:1. 32. Djorkaeff 1:1. 55. Cavegn 1:2. 59. Lymann 1:3. 79. Djorkaeff 2:3. 91. Cavegn 2:4.

Rapperswil-Jona: Heim; Pousa Fernandez, Harperink (64. Muzangu) , Cinquini, Stettler; Marcon, Alshikh, Saliji; Dorkaeff, Volkart, Suter (57. Nivokazi).

St.Gallen II: Link; Wiedermann (80. Zimmermann), Gomes, Schweizer, Helg; Cicek (80. Rigal), Beeli (80. van der Werff), Lymann; Figueiredo (75. Vogt), Bytyqi, Cavegn.

Bemerkungen: St.Gallen ohne Jacovic, Spari, Rouquette (gesperrt), Besio (U20-Nationalteam), Konietke, Parente (U17-Nationalteam), Berisha, Rohner, Gonzalez, Gomez (verletzt), Dumrath (Beruf).