Promotion League St.Galler Nachwuchs bleibt gegen Luzern II ohne Chance Gleich mit 2:5 verlieren die jungen St.Galler im Wiler Bergholz gegen Luzerns Talente. Die Highlights im Video: Stefan Egli Jetzt kommentieren 19.03.2023, 18.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Nachwuchsteam des FC Luzern steht an der Spitze der Promotion League – und hat dementsprechend am Samstag auch gegen die jungen St. Galler souverän aufgespielt und 5:2 gewonnen. In der Defensive standen die Zentralschweizer sicher und in der Offensive waren sie effizient.

Die Höhepunkte im Video:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Und dennoch: Die Ostschweizer hielten über weite Strecken gut mit. In der 21. Minute gingen die Luzerner durch Mihailo Stevanovic in Führung. Sein Schuss aus 20 Metern liess Bela Dumrath keine Chance. Nach 34 Minuten verpassten Alessio Besio und Fabrizio Cavegn eine Grosschance, im Gegenzug fiel das 0:2, kurz darauf das 0:3. Die Hoffnung, nach der Pause mit einer Systemumstellung besser ins Spiel zu kommen, währte nicht lange, in der 47. Minute hiess es 0:4. Für St.Gallen trafen danach Gonzalo Figueiredo (83.) und Florian van der Werff (89.). Nach seiner zweiten gelben Karte musste der St.Galler Axel Rouquette in der 90. Minute vom Platz. (se)

Das gesamte Spiel zum Nachschauen:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

St. Gallen II – Luzern II 2:5 (0:3)

Lidl Sportpark – 140 Zuschauer – Sr. Thies.

Tore: 21. Stevanovic 0:1, 35. Toggenburger, 0:2. 39. Stevanovic 0:3. 47. Stevanovic 0:4. 83. Figueiredo 1:4, 85. Dermarku 1:5, 89. van der Werff 2:5. St. Gallen: Dumrath; Wiedermann (46.Rouquette), Gomes, Schweizer, Rohner; Konietzke (56. Beeli), Jacovic, Rigal (56. Cicek); Lymann (56. Figueiredo); Besio (76. van der Werff), Cavegen

Luzern: Heller; Dantas Fernandes, Willimann, Monney (76. Dermaku), Meyer; Owusu (62. Sehu), Rupp; Stevanovic (76. Gashi); Bieri (72.Haag), Toggenburger, Martin (62. Villiger)

Bemerkungen: St. Gallen ohne Spari (gesperrt), Gonzalo Gomes, Parente, Vogt, Bytyqi (alle verletzt), Berisha, Gecaj (U18-Einsatz), Bötschi, Zimmermann (beide nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 12. Owusu, 23. Jacovic, 38. Dantas Fernandes, 84. Rouquette, 93. Willimann. – 93. Gelb-Rote Karte gegen Rouquette.