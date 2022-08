Promotion League Lehrstunde für die U21 des FCSG in Nyon – die Höhepunkte und das Spiel zum Nachschauen St.Gallens Nachwuchs geht bei Nyon gleich mit 1:7 unter. Nur in den ersten Minuten können die Ostschweizer den Waadtländern Paroli bieten. Der Aufsteiger bleibt auf dem letzten Platz sitzen. Stefan Egli Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Die U21 des FC St.Gallen tut sich weiterhin schwer in der Promotion League. Für die Nachwuchsmannschaft, verstärkt mit Spielern aus der ersten Mannschaft wie Leonhard Münst, Stefano Guidotti und David Jacovic, gab es in Nyon am Samstag nichts zu holen.

Die Romands dominierten das gesamte Spiel nach Belieben. Nur gerade während der ersten fünf Minuten konnten sich die St. Galler in Szene setzen. Danach übernahm Nyon das Zepter..

Im Mittelfeld gewannen die Waadtländer praktisch jeden Zweikampf und kamen mit Gegenstössen immer wieder vors Tor von Leandro Bötschi.

In der 19. Minute eröffnete Dylan Dogourd das Torfest mit einem Schlenzer ins lange Eck. Nach 29 Minuten erhöhte der gleiche Spieler per Foulelfmeter auf 2:0 und schaffte darauf den Hattrick. Das 3:0 in der 40. Minute erzielte er per Schuss ins Lattenkreuz. Wenig später fiel das 4:0 wieder nach einem Konter.

Bötschi verhindert noch höhere Niederlage

Nach der Pause und drei Wechseln auf St.Galler Seite kamen die Ostschweizer etwas besser ins Spiel. Doch in der 50. Minute erhöhte Dogourd mit seinem vierten Treffer auf 5:0.

Das Team von Trainer Marco Hämmerli versuchte, doch noch zum Torerfolg zu kommen. In der 58. Minute war es so weit, eine Flanke von Axel Rouquette fand Conçalo Figueiredo, der zur Mitte köpfelte, wo Fabrizio Cavegn zum 5:1 abschloss.

Nach 70 Minuten erkämpfte sich Tiago-Marti Escorza wohl regelwidrig den Ball und konnte Bötschi im langen Eck zum 6:1 erwischen. Ein streng gepfiffener Handspenalty in der Nachspielzeit brachte das 7:1.

Eine noch höhere Niederlage vereitelte Bötschi mit mehreren «Big Saves». Für den 18-Jährigen war es das erste Spiel im Erwachsenfussball.

Mit der hohen Niederlage bleibt der FC St.Gallen auf dem letzten Tabellenrang der Promotion League sitzen, mit null Punkten und 5:16 Toren. Nun gilt es, sich gut auf das Heimspiel gegen Chiasso vorzubereiten. Am Dienstag findet zunächst ein Testspiel gegen den FC Gossau statt. Anpfiff ist um 20 Uhr im Buchenwald.

Nyon – St.Gallen II 7:1 (4:0)

Centre sportif de Colovray – 210 Zuschauer – Sr. Tester.

Tore: 19. Dugourd 1:0. 29. Dugourd 2:0 (Penalty). 40. Dugourd 3:0. 42. Bundu 4:0. 50. Dugourd 5:0. 58. Cavegn 5:1. 70. Escorza 6:1. 94. Bunjaku 7:1 (Penalty).

Nyon: Guedes; Gazzetta (63. Haroun), Stohbach (67. De Pierro), Selmani, Bundu; Fouley, Gaillard (73. Dega); Dugourd (63. Moussa); Pasche, Gomis (73. Bunjaku), Escoraza.

St.Gallen: Bötschi; Zimmermann (46. Rouquette), Beeli, Wiedermann, Schweizer; Gomes (46. Spari), Jacovic, Guidotti (46. Cicek), Münst (61. van der Werff); Figueiredo (67. Berisha), Cavegn.

Bemerkungen: St.Gallen ohne Bytyqi, Link, Gomez (verletzt), Novakovic, Rigal, Helg, Berisha (U18). – Verwarnungen: 22. Guidotti, 52. Stohbach, 75. Haroun, 90. Selmani.

