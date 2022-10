Promotion League So macht Fussball keinen Spass – das Spiel zwischen Brühl und Chiasso zum Nachschauen Brühl verliert gegen Chiasso mit 0:2. Nach dem zweiten Tor spielt der Gegner destruktiv. Henri Seitter Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Chiasso startete bedeutend besser in die Partie und kam auch zu den klareren Torchancen. Vorerst wehrte Goalie Christian Leite einen gefährlichen Ball zur Ecke.

In der 21. Minute erzielten die lauffreudigeren und zweikampfstärkeren Gäste über rechts das verdiente 0:1 durch Felipe Ronchetti. Wie meist in den vergangenen Spielen, mussten die Brühler also einem Rückstand nachrennen.

Dorta wirkt etwas verloren

Offensiv brachten die Gastgeber kaum etwas zu Stande, weil sie den Erfolg immer wieder mit weiten hohen Bällen suchten. Felipe Dorta wirkte als Mittelstürmer etwas verloren. Im Mittelfeld oder am Flügel kommt seine gute Technik wohl besser zur Geltung. Der Knackpunkt der Partie war wohl die 35. Minute. Als letzter Mann beging André Neitzke an der Strafraumgrenze ein Foul, und dem Reglement entsprechend erhielt er dafür die rote Karte.

Bereits kurze Zeit danach bekamen die Brühler einen weiteren Nackenschlag versetzt. Der Schiedsrichter übersah ein klares Tessiner Foul im Mittelkreis und daraus entstand das 0:2 durch Carlo Manicone.

Neun Verwarnungen und drei Platzverweise

Die bis dahin guten Tessiner stellten von diesem Zeitpunkt an das Fussballspielen völlig ein. Brühl versuchte zwar in Unterzahl in der zweiten Halbzeit alles, um der Partie noch eine Wende zu geben. Doch Chiasso zeigte nun sein hässliches Fussballgesicht, indem es nur noch destruktiven Fussball produzierte.

Minutenlanges Liegenbleiben und viele versteckte Fouls waren die Regel. Der Schiedsrichter war überfordert. Die Brühler müssen sich aber den Vorwurf gefallen lassen, wenig professionell auf die Provokationen des Gegners reagiert zu haben.

So ist es kaum erstaunlich, dass am Ende die zwei am meisten mit Karten und damit Bussen belasteten Promotion-League-Teams neun gelbe und drei rote Karten kassierten. Der Schiedsrichter liess sechs Minuten nachspielen, er hätte sich aber auch für eine Viertelstunde entscheiden können nach den unzähligen Unterbrüchen.

Wenn es aus Brühler Sicht doch etwas Positives zu vermerken gibt, so ist es der Kampfgeist und das nicht Aufgeben in Unterzahl. Die Gastgeber hatten in der zweiten Halbzeit mehr Torchancen als zuvor mit elf Mann.

Zu den Besten gehörten die beiden Jüngsten: Giosué Capozzi und Elia Rosalen überzeugten mit ihrem erfrischenden Auftreten. Die Brühler rutschen in der Tabelle seit Wochen immer weiter in die Gefahrenzone und müssen wieder einmal einen Sieg einfahren. Doch just am nächsten Sonntag gastieren sie bei Leader Luzern II.

Brühl – Chiasso 0:2 (0:2)

Paul-Grüninger-Stadion – 520 Zuschauer – Sr. Hüseyin.

Tore: 22. Ronchetti 0:1. 38. Manicone 0:1.

Brühl: Leite; Kucani, Ogbodo (57. Lovakovic), Neitzke, Capozzi (72. Di Nucci); Prokopic, Talic (46. Holenstein), Bajrami (46. Stadler); Mihajlovic, Dorta, Rosalen (86. Zulic).

Bemerkungen: Brühl ohne Wörnhard, Bekteshi, Campos (alle verletzt), Cavar, Demhasaj (beide gesperrt). – Platzverweise: 35. rote Karte gegen Neitzke (Notbremse), 86. gelb-rote Karte gegen Lovakovic, 93. rote Karte gegen Dragonetti (gestrecktes Bein gegen den Torhüter). – Verwarnungen: 52. Ogbodo, 55. Bezziccheri, 55. Stadler, 60. Ronchetti, 66. Lovakovic, 69. Holenstein, 79. Rosalen, 91. Mihajlovic, 92. Leite.

