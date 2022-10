Promotion League Brühl verliert gegen Basel II trotz Überlegenheit – das Spiel und die Höhepunkte zum Nachschauen Trotz gutem Spiel verlieren die Brühler eine weitere Partie. Im Gegensatz zu den Auswärtsspielen sind die St.Galler diesmal bereit, scheitern aber immer wieder im Strafraum an der vielbeinigen Abwehr der Basler. Schliesslich verliert Brühl mit 0:2. Henri Seitter Jetzt kommentieren 20.10.2022, 10.00 Uhr

Die Brühler starteten engagiert in die Partie. Angelo Campos verpasste mit dem Kopf aus nächster Nähe das Führungstor. Stattdessen erzielten die Basler bereits in der 13. Minute über links durch Kanga Akale das 0:1.

Die Reaktion der Brühler blieb nicht aus. Doch die optische Überlegenheit brachte für die St.Galler vorerst noch nichts Zählbares. Die Gäste wirkten im Angriff zu Beginn entschlossener und zielstrebiger.

Zwei Minuten nach dem 0:1 schien der Ausgleich perfekt. Doch Pechvogel Angelo Campos verhinderte den Ausgleich, indem er im Stile eines Verteidigers dem Ball den Einlass ins gegnerische Tor verwehrte.

Feldmässig waren die Brühler stets überlegen, doch die Basler blieben mit ihren schnellen Kontern vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder gefährlich.

Nach der Pause wurden die Gastgeber immer dominanter und hatten auch genügend Ausgleichschancen. Doch die Effizienz im Strafraum liess einmal mehr zu wünschen übrig. Zum zweiten Mal hintereinander erzielten die Platzherren zu Hause über 90 Minuten kein Tor.

Die Basler beschränken sich aufs Verteidigen

Die Gäste beschränkten sich aufs Verteidigen und Resultat halten. Kämpferisch und spielerisch kann man den Brühlern keinen Vorwurf machen. Jeder Akteur lief viel und bemühte sich, doch irgendwie fehlten Leichtigkeit und Unbekümmertheit, und vielleicht auch das Überraschungsmoment.

In der Nachspielzeit erzielten die Basler gar entgegen dem Spielverlauf das 0:2. Fürs Selbstvertrauen der Brühler Mannschaft wäre es wichtig, wieder einmal in Führung zu gehen. Die vielen Ausfälle wegen Sperren und Verletzungen waren ganz bestimmt nicht der Grund für diese Niederlage. Die «Ersatzspieler» zeigten nämlich durchwegs gute Leistungen, sodass für Trainer Denis Sonderegger durchaus valable Alternativen bestehen. Da bereits in drei Tagen das nächste Spiel auswärts gegen Aufstiegsaspirant Nyon auf dem Programm steht, scheint dies kein unwesentlicher Faktor zu sein.

Brühl – Basel II 0:2 (0:1)

Paul-Grüninger-Stadion – 530 Zuschauer – Sr. Tester

Tore: 12. Akale 0:1. 95. Babic 0:2.

Brühl: Leite; Kucani (80. Rosalen), Demhasaj, Cavar (87. Ogbodo), Capozzi; Talic (78. Lovakovic), Stadler (86. Mehmeti), Dorta; Mihailovic, Campos, Bajrami (86. Zulic).

Basel: De Mol; Vukelic, Adietey, Dundas, Vogel; Winkler, Marchand (66. Fazlic), Moulin (85. Pastoret); Krasniqi, Akale (72. Babic), Beney (72. Mühlethaler).

Bemerkungen: Brühl ohne Neitzke, Prokopic (beide gesperrt), Wörnhard, Di Nucci, Bekteshi, Holenstein (alle verletzt). – Verwarnungen: 2. Akale (Schwalbe); 50. Talic: 57. Cavar 61. Marchand; 91. Lovakovic.

