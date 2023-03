Promotion League SC Brühl bleibt auf dem Vormarsch: Der 2:1-Sieg in Biel im Video Die Brühler gewinnen gegen Biel mit 2:1 und rücken auf Platz acht vor. Sie bleiben in diesem Jahr in der Meisterschaft ungeschlagen. Henri Seitter Jetzt kommentieren 19.03.2023, 18.13 Uhr

Nach dem 2:1 gegen Bulle gewinnen die Brühler auch bei Biel mit 2:1. Bild: Kurt Frischknecht/SCB

Vom Start weg waren die Brühler in der Bieler Tissot Arena spielbestimmend und erzielten bereits in der siebten Minute den Führungstreffer. Ein Freistoss wurde von den Bielern zwar zuerst abgewehrt, der Ball landete bei Claudio Holenstein, der aus 15 Metern die unbewachte Ecke traf.

In der Folge verpassten es die Gäste aus der Ostschweiz, den Vorsprung mit zwei weiteren guten Chancen auszubauen. Nach 20 Minuten verlor Jan Wörnhard ein Laufduell an der Seitenlinie. Der schnelle Yann Massombo legte perfekt auf und Pedro Texeira traf mit einem sehenswerten Schuss zum 1:1 Ausgleich. Die Platzherren kamen immer besser auf, so dass das 1:1 zur Pause durchaus dem Spielverlauf entsprach.

Die Höhepunkte des Spiels im Video:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

In der zweiten Hälfte ergriffen die Brühler wieder die Initiative. Die St. Galler scheiterten aber vorerst am gut reagierenden Torhüter. In der 63. Minute kam die 1:2 Führung doch zu Stande: Der eingewechselte Mergim Bajrami gewann am linken Flügel ein Laufduell und legte den Ball herrlich für Claudio Holenstein auf. Dieser erzielte sein zweites persönliches Tor – auf ganz ähnliche Weise wie bereits in der ersten Halbzeit.

Gefahr bis tief in die Nachspielzeit

Doch noch waren die drei Punkte nicht gewonnen. Brühl-Goalie Christian Leite rettete mit einer famosen Abwehr die Gäste vor dem Ausgleich. Die spielerisch keineswegs unterlegenen Bieler warfen in der letzten Viertelstunde alles nach vorne und kamen in der fünfminütigen Nachspielzeit auch zu zwei weiteren Torchancen. Doch mit vereinten Kräften konnten die Brühler ein zweites Gegentor verhindern. Am kommenden Wochenende empfangen die Brühler mit dem FC Baden einen eher überraschenden Aufstiegskandidaten im Paul-Grüninger-Stadion.

Das gesamte Spiel zum Nachschauen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Biel – Brühl 1:2 (1:1)

Tissot Arena – 512 Zuschauer – SR H. Qovanaj

Tore: 7. Holenstein 0:1; 22. Texeira 1:1; 63. Holenstein 1:2

FC Biel: Radtke; Affolter, Delli Carri, Aboud (77. Stadelmann); Mveng (65.Kabeya), Massombo, Texeira, Mestre ( 73.Kévin), De Freitas (73.Kasai); Diakité, Keita(65. Selé)

SC Brühl: Leite; Kucani, Demhasaj, Cavar, Wörnhard; NeitzkeHolenstein (71. Talic), Di Nucci (46. Lovakovic)), Mihajlovic (82. Capozzi), Campos (82. Clément) Dorta (46. Bajrami)

Bemerkungen: Biel ohne Alic (gesperrt), Hammer, Okafor (beide verletzt) – Verwarnungen: 66. Texeira; 70. Kucani; 93. Leite (Zeitspiel)