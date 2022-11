FC St.Gallen II verliert gegen YF Juventus Zürich.

Promotion League Rückschlag für die U21 des FCSG: Eine Heimniederlage gegen den Tabellenletzten YF Juventus Zürich In der 17. Runde der Promotion League verliert der FC St.Gallen II im Bergholz in Wil gegen den SC YF Juventus mit 0:2. Damit ist die Vorrunde abgeschlossen und St.Gallen belegt mit 15 Punkten den

16. Platz. Stefan Egli 20.11.2022, 22.02 Uhr

David Jacovic (rechts)spielte im zentralen Mittelfeld der St.Galler durch. Bild: Freshfocus/Urs Bucher

Juventus startete mit viel Selbstvertrauen ins Spiel und kam in der ersten Viertelstunde zu einigen Eckbällen, die aber alle nicht gefährlich wurden. Die St.Galler hatten ihre beste Chance in der 30. Minute, als Leonhard Münst einen sehenswerten Freistoss trat. Doch Novem Baumann holte den Ball noch aus dem Lattenkreuz. In der 40. Minute dann beinahe die Führung für die Gäste, jedoch traf Mohamed Camara freistehend den Ball nicht richtig.

Münsts Pfostentreffer

Nach der Pause versuchten die St.Galler ihre spielerischen Vorteile in Tore umzumünzen, doch gegen die defensiv gut stehende Abwehr der Zürcher fanden sie kein Mittel. Die beste Chance hatte erneut Münst mit einem Freistoss, den er an den Pfosten setzte.

Die Rückrunde startet bereits am kommenden Wochenende

In der 57. Minute ging Juventus nach einem Konter durch Marc Kramer in Führung. Er erwischte Bela Dumrath in der nahen Ecke. Und es kam noch besser für Zürcher. In der 61. Minute ein weiterer Corner für Juventus und die Defensive der St.Galler brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone und so versenkt aus nächster Nähe Soheil Arghandewall zum 2:0. Am kommenden Wochenende steht das erste Rückrundenspiel auf dem Programm.

St.Gallen II – YF Juventus 0:2 (0:0)

Tore: 57. Kramer 0:1. 63. Arghandewall 0:2.

St.Gallen II: Dumrath; Helg, Beeli, Gonzalez Gomez (66. Schweizer), Emini; Münst (81. van der Werff), Jacovic, Cicek (66. Spari); Figueiredo (66. Lymann), Ndombasi (81. Gomes), Cavegn.

YF Juventus: Baumann; Von Niederhäusern, Nezaj, Tonbul, Miranda; Janett (87. Mettler), Arghandewall, Heini (75. Jungi), Relucio (87. Bettkober), Kramer (68. Tanzillo), Camera.

Bemerkungen: St.Gallen ohne Berisha, Novakovic (U18), Bytyqi, Rohner, Rouquette, Zimmermann (verletzt), Wiedermann (Schule), Bötschi (kein Aufgebot).