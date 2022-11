Der SC Brühl und Zürich II teilen sich die Punkte.

Promotion League Gute Halbzeit, Schlechte Halbzeit: Ein offensiv harmloser SC Brühl teilt sich mit Zürich II die Punkte Erneut verzeichnet der SC Brühl in der Promotion League eine ungenügende und eine ausgezeichnete Halbzeit. Am Ende resultiert beim FC Zürich II ein 1:1-Unentschieden. Jan Wegmann 20.11.2022, 21.45 Uhr

Der erfahrene André Neitzke verleiht dem SC Brühl auf der Doppelsechs die nötige Stabilität. Bild: Kurt Frischknecht

Im vorletzten Hinrundenspiel gastierten die Brühler am Samstag bei der zweiten Mannschaft des FC Zürich. Die Stadtzürcher liegen noch drei Punkte hinter den Brühlern auf dem 15. Tabellenplatz. Doch es waren die Hausherren, die den besseren Start erwischten. Bereits mit der ersten Chance des Spiels konnten die Zürcher mit 1:0 in Führung gehen, in Person von Labinot Bajrami.

Brühl findet nur schleppend ins Spiel

Die Gäste ihrerseits fanden vor dem Seitenwechsel nur sehr schleppend in die Partie und mussten dem Heimteam die Kontrolle überlassen. Im ersten Durchgang agierten die Gäste oft mit langen Bällen, um in die Gefahrenzone vor dem gegnerischen Tor zu kommen, ohne dabei wirklich gefährlich zu werden. Die grössten Möglichkeiten vor dem Seitenwechsel vergaben Slobodan Mihajlovic auf Vorarbeit von Elia Rosalen und zweimal Angelo Campos. Beim Pausentee schien Trainer Denis Sonderegger jedoch die richtigen Worte gefunden zu haben. Es waren die Brühler, die stärker aus den Katakomben kamen. Eine erste Möglichkeit von Dario Stadler wurde aber noch geblockt.

Ausgleich kam zu spät

So stand es auch eine Viertelstunde vor dem Ende noch 1:0 für die Gastgeber. Mergim Bajrami fasste sich nach 75 Minuten von der Grundlinie ein Herz, traf aus spitzem Winkel jedoch nur den Pfosten. Nur Sekunden später hätten die jungen Zürcher zum vorentscheidenden 2:0 treffen können, doch Alban Berisha rettete in allerletzter Sekunde mit einem Big Save gegen Labinot Bajrami, den Torschützen zum 1:0. Die Hoffnungen auf einen Punktgewinn lebten auf Brühler Seite weiter. Die Bemühungen wurden dann kurz vor Schluss doch noch belohnt.

Der Joker mit einem sehenswerten Schlenzer

Joker Sandro Di Nucci wurde steil lanciert und traf mit einem schönen Schlenzer ins weite Eck zum hochverdienten Ausgleich. Nach diesem Treffer waren die Gäste bemüht, einen weiteren Treffer zu erzwingen, doch die Zeit rannte den Brühlern allmählich davon. Auch weil Schiedsrichter Schärli nur eine Minute nachspielen liess, trotz zahlreicher Wechsel und Foulunterbrechungen, blieb es bei diesem Unentschieden. Der eine Punkt bringt beide Mannschaften nicht viel weiter.

«Offensiv agieren wir aktuell zu harmlos und haben zu wenig Durchschlagskraft. Heute waren wir in der zweiten Halbzeit die eindeutig bessere Mannschaft und haben verdient zum Ausgleich getroffen», sagte Trainer Denis Sonderegger nach der Partie. Eine letzte Möglichkeit bietet sich den Brühlern in einer Woche erneut in Zürich. Am Samstag treffen die St.Galler im letzten Spiel 2022 auswärts auf YF Juventus.

Zürich II – Brühl 1:1 (1:0)

Heerenschürli – 250 Zuschauer – Schärli.

Tore: 8. Bajrami 1:0. 86. Di Nucci 1:1.

Zürich II: Omerovic; Hodza, Erdin, Sauter, Guzzo; Di Giusto (69. Haile Selassie), Rodriguez, Reichmuth, Hanke; Ligue, L. Bajrami.

Brühl: Berisha; Kucani, Capozzi, Demhasaj, Rosalen (46. Wörnhard); Neitzke, Prokopic (46. Stadler); M. Bajrami, Holenstein (86. Talic), Mihajlovic (60. Dorta); Campos.

Bemerkungen: Brühl ohne Cavar, Zulic (beide verletzt), Zulic und Clasadonte (rekonvaleszent). – 76. Pfostenschuss M. Bajrami (Brühl). – Verwarnungen: 78. Demhasaj (Reklamieren). 87. Sauter (Foul). 89. Bajrami (Foul).