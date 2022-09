Promotion League Gerechtes 2:2 für Brühl beim starken Aufsteiger – die Höhepunkte und das Spiel zum Nachschauen Es startete stark und wurde kurzzeitig zur Zitterpartie. Dann aber gelang es den St.Gallern vom FC Brühl in der Promotion League gegen die Fribourger den ersten Auswärtspunkt der Saison zu holen. Henri Seitter Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Die Brühler starteten, wie immer in dieser Saison, sehr stark in die Partie, verloren aber nach 25 Minuten etwas den Faden.

Das nützten die Fribourger eiskalt aus und verwandelten einen 0:1-Rückstand noch vor der Pause in einen 2:1-Vorsprung. In der zweiten Halbzeit fanden die Gäste aus St. Gallen sofort ins Spiel zurück und kamen noch verdientermassen zum 2:2-Ausgleich.

Keine der beiden Mannschaften hätte nach diesem ausgezeichneten Spiel eine Niederlage verdient..

Bereits in der dritten Minute konnten die Brühler den ersten Eckball durch Felipe Dorta treten und Slobodan Mihajlovic erzielte mit einer herrlichen Direktabnahme in die entferntere Ecke das 1:0 für die Gäste. Besser hätte die Partie für Brühl nicht beginnen können.

Brühl hätte die Führung ausbauen können

Die St.Galler verpassten es aber in der Folge, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. Chancen, die Führung auszubauen, waren durchaus vorhanden. Der letzte Pass in die Tiefe war aber mehrmals zu ungenau, sodass die aufmerksamen Westschweizer immer wieder im letzten Moment befreien konnten. Und etwas gar oft tappten die Gäste auch in die von Bulle geschickt gestellte Abseitsfalle.

Dann, nach 25 Minuten, liess der Druck der Brühler, genau wie im Spiel gegen Breitenrain plötzlich nach, und die Gastgeber kamen zunehmend besser ins Spiel. Im Gegensatz zu Breitenrain am vergangenen Wochenende nützten die Romands ihre Konterchancen zweimal kaltblütig aus. Sowohl das Tor von Robin Golliard wie auch der Treffer von Jules Deschenaux waren sehenswerte Abschlüsse zur Wende zum 2:1 für Bulle. Goalie Christian Leite hatte zweimal keinerlei Abwehrchance.

Mit neuem Mut startete Brühl in die zweite Halbzeit. Die Partie gewann immer mehr an Intensität, wurde zunehmend auch verbissener und härter geführt. Das zeigten auch die diversen Verwarnungen. In der 56. Minute erzielten die Brühler den verdienten 2:2-Ausgleich durch Claudio Holenstein. Mit einer feinen Direktabnahme an der Strafraumgrenze belohnte er sich für den unermüdlichen Einsatz im Mittelfeld.

Ein für die Zuschauer attraktives Hin und Her

Getragen vom engagierten Publikum und mit drei neuen Kräften gestalteten die Gastgeber die Partie gegen Ende wieder ausgeglichener. Beide Mannschaften suchten die Entscheidung und den Sieg. Die Partie wogte – für die Zuschauer attraktiv – hin und her und beide Teams hatten durchaus Chancen, den wohl entscheidenden dritten Treffer zu erzielen.

In der 83. Minute traf Felipe Dorta für Brühl nur das Aussennetz, auf der Tribüne wähnte das Publikum den Ball bereits im Tor. Handkerum hatten die Brühler wieder Glück, als Asllan Demhasaj mit einem missglückten Befreiungsschlag beinahe seinen eigenen Torhüter überlistete, aber der Ball ging um Zentimeter neben das Tor.

Die letzte Möglichkeit bot sich den Brühlern in der Nachspielzeit. Doch die Punkteteilung zwischen Fribourgern und St. Gallern ging durchaus in Ordnung. Keine der beiden spielerisch starken Mannschaften hätte an diesem Wochenende eine Niederlage verdient. Am kommenden Samstag empfängt Brühl das Team aus Biel.

