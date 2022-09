Promotion League Die U21 des FCSG holt gegen Rapperswil-Jona dank eines Freistosstores in der 94. Minute einen Punkt – das Spiel und die Höhepunkte zum Nachschauen In einem kampfbetonten Spiel trennen sich der FC St.Gallen II und Rapperswil-Jona leistungsgerecht mit 2:2. Es ist für die jungen Gastgeber nach dem Aufstieg im achten Spiel der zweite Punkt. Am Sonntag tragen sie im Kybunpark den Stadtmatch gegen Brühl aus. Stefan Egli Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber das bessere Team und konnten Rapperswil-Jona in Schach halten. Einen Handspenalty in der 44. Minute verwertete Fabrizo Cavegn sicher zum 1:0.

