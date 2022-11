Brühl verliert gegen Luzern erst in der Schlussminute

Promotion League Später Luzerner Tor zwingt den SC Brühl in die Knie – das Spiel und die Höhepunkte zum Nachschauen Der SC Brühl verliert gegen den Luzerner Nachwuchs mit 0:1. Die Innerschweizer, die von sechs Spielern aus der ersten Mannschaft Unterstützung erhielten, erzielen das Tor in der 90. Minute. Henri Seitter Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Die Brühler zeichneten sich im Spiel gegen den technisch starken Promotion-League-Leader Luzern durch einen grossen Kampfgeist aus. Mit viel Solidarität verteidigten sie ihr Tor lange Zeit mit grossem Erfolg. Luzern war zwar die spielerisch klar bessere Mannschaft und hatte den Sieg über die ganze Spielzeit gesehen sicher auch verdient. Ärgerlich war aus Brühler Sicht jedoch der Zeitpunkt des einzigen Treffers in der 90. Minute.

Der Tabellenführer Luzern trat mit nicht weniger als sechs Spielern aus dem Kader der ersten Mannschaft an, während die Brühler auf nicht weniger als acht Spieler wegen Sperren und Verletzungen verzichten mussten. Verständlich, dass die Gastgeber etwas besser ins Spiel kamen.

Die Brühler verteidigten aber äusserst solidarisch und kämpften sich mit zunehmender Spieldauer etwas besser in die Partie. In der 25. Minute hatten die St. Galler ihre erste grosse Chance, doch der Luzerner Torhüter Pascal Loretz wehrte einen ausgezeichneten Schuss von Slobodan Mihajlovic zur Ecke. Die Luzerner liessen den Ball im Angriff schnell laufen und waren äusserst gefährlich. Damit zwangen sie die Brühler zu viel Laufarbeit. In der Verteidigung schienen sie aber auch nicht unverwundbar. Zweimal scheiterten die Brühler vor der Pause im Abschluss nur ganz knapp mit Schüssen übers Tor.

In der zweiten Halbzeit traten die Platzherren viel dominanter auf und kamen bereits in der 48. Minute zu einem Lattenschuss. Der Druck aufs Brühler Tor nahm von Minute zu Minute zu. Doch dank guten defensiven Verhaltens konnte ein Gegentor lange vermieden werden. In der 84. Minute hatten die Brühler eine der wenigen Konterchancen durch Sandro Di Nucci. Er machte eigentlich alles richtig, scheiterte aber am ausgezeichneten Luzerner Torhüter, der mit dem Fuss abwehrte. Matchentscheidend war wohl, dass Luzern noch viele frische Kräfte einwechseln konnte. So war es kein Zufall, dass der erst drei Minuten zuvor eingewechselte Diego Martin in der Nachspielzeit das 1:0 für die Gastgeber erzielte. So ärgerlich dieses späte Gegentor in letzter Minute und damit die Niederlage für die Brühler auch war, sie mussten sich keine Vorwürfe machen. Sie haben gegen den wohl fussballerisch stärksten Gegner der Liga alles gegeben und einen Punktegewinn nur knapp verpasst.

Luzern II – Brühl 1:0 (0:0)

Hubelmatt – 300 Zuschauer – Sr. Dedukic.

Tor: 90. Martin.

Brühl: Berisha; Kucani, Capozzi, Cavar, Rosalen; Prokopic, Talic (79. Mehmeti), Holenstein; Di Nucci, Zulic (70. Clasadonte), Mihajlovic.

Bemerkungen: Brühl ohne Neitzke, Lovakovic, Demhasaj (alle gesperrt); Stadler, Wörnhard, Dorte Bajrami, Campos (alle verletzt) – Verwarnungen: 40. Rupp; 84. Kucani.

