Der SC Brühl bleibt beim 0:2 in Baden auf verlorenem Posten

Der SC Brühl beim 0:2 in Baden auf verlorenem Posten – das Spiel und die Höhepunkte zum Nachschauen

In der Promotion League verdient sich der zu Hause noch unbesiegte Aufsteiger Baden gegen den SC Brühl beim 2:0 die nächsten Punkte. Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Aargauer auf dem heimischen Kunstrasen das klar dominierende Team. Brühl bleibt damit auswärts in dieser Saison noch ohne Sieg.