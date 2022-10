Fussball: SC Brühl und St.Gallen U21 vor neuen Herausforderungen

Promotion League Ein schwieriges Auswärtsspiel für den SC Brühl und ein Gegner auf Augenhöhe für die St.Galler U21-Auswahl Brühl, das in einem Tief steckt, tritt am Samstag in Nyon an. Die U21-Auswahl des FC St.Gallen trifft am Sonntag in Wil auf Bulle. Felix Mätzler, Stefan Egli 21.10.2022, 16.25 Uhr

Brühl läuft es derzeit nicht. Rechts im Bild Rückkehrer Boris Prokopic. Bild: Freshfocus

Wo haben die Gegner ihre Stärken? Wie präsentiert sich die personelle Situation? Wie lauten die Matchtipps? Unser Überblick vor den Spielen der Ostschweizer Klubs in der Promotion League.

SC Brühl: Nyon erzielt Tore – 36 in 12 Spielen

- Der Gegner: Nyon belegt zurzeit den dritten Platz und will aufsteigen. Entsprechend betreibt der Klub einen Profibetrieb. So konnte die Mannschaft am vergangenen Mittwoch in Zürich gegen die U21-Auswahl des FC Zürich denn auch bereits um 16 Uhr zum Spiel antreten. Gegen den FC Zürich drehte das Team ein 0:3 in ein 3:3. Überhaupt: Nyon erzielt Tore, 36 waren es in den bisherigen 12 Spielen, das sind mit Abstand am meisten in der Promo League.

- Die personelle Situation: Zwei wichtige Stützen sind nach Sperren zurück, nämlich André Neitzke und Boris Prokopic. Dafür ist jetzt Josip Lovakovic gesperrt. Verletzt sind Dario Stadler, Captain Claudio Holenstein und Florian Bekteshi.

- Der Matchtipp: Bei Brühl läuft es im Moment nicht rund, aus den vergangen sechs Spielen gab es nur zwei Punkte. Gegen die ultradefensive U21-Auswahl des FC Basel hat Brühl am Mittwochabend zwar gut gespielt, aber 0:2 verloren. Zwar kann in dieser starken Promotion League jeder jeden besiegen, dennoch bleiben wir realistisch und erwarten eine 0:2-Niederlage gegen Nyon, lassen uns aber gerne überraschen.

- Die Anspielzeit: FC Stade Nyonnais – SC Brühl, Samstag, 17 Uhr, Centre sportif de Colovray in Nyon.

- FC St.Gallen U21: Der Aufsteiger kommt nach Wil

Der Gegner: Mit dem FC Bulle gastiert eine Mannschaft in Wil, die mit den St.Gallern auf Augenhöhe sein wird. Der Aufsteiger aus dem Kanton Freiburg hat eine ausgeglichene Bilanz: vier Siege, drei Unterschieden und fünf Niederlagen mit einem Torverhältnis von 22:19. Der FC Bulle spielt vornehmlich in einem 4-5-1-System und setzt auf defensive Stabilität.

- Die personelle Situation: Nebst den weiterhin verletzten Edis Bytyqi, Andrin Zimmermann, Rangin Rigal und Axel Rouquette stehen Trainer Marco Hämmerli alle Kaderspieler zur Verfügung. Welche Spieler aus der ersten Mannschaft dazustossen werden, wird sich nach dem Abschlusstraining am Samstag zeigen.

- Der Matchtipp: Nach der Niederlage gegen Breitenrain werden sich die St.Galler nach einem spielerischen und kämpferischen Spiel 3:1 durchsetzen.

Die Anspielzeit: FC St.Gallen II – Bulle, Sonntag, 15 Uhr, Lidl Sportpark Bergholz Wil.