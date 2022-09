Promotion League Der SC Brühl gewinnt dank eines Penaltys gegen Biel – das Spiel und die Höhepunkte zum Nachschauen Der SC Brühl bleibt in der Spitzengruppe der Promotion League. Die St.Galler entschieden das ausgeglichene Heimspiel gegen den FC Biel dank eines sicher verwerteten Penaltys von Angelo Campos in der 65. Minute für sich. Henri Seitter Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Sie dominierten die erste Halbzeit deutlich, kamen allerdings nur zu wenigen klaren Torchancen – die Gäste aus Biel zu gar keinen. Ein anderes Bild bot die zweite Halbzeit. Die körperlich robusteren Westschweizer steigerten sich, die Brühler gaben das Spiel allmählich aus den Händen.

Ausgerechnet in einer Druckphase der Gäste erzielten sie jedoch das eher schmeichelhafte 1:0. Felipe Dorta, der wirbligste Brühler an diesem Samstag, flankte in den Fünfer. Ein Bieler tändelte mit dem Ball, anstatt zu befreien – ein darauffolgendes Rencontre führte zu einem Foulpenalty. Campos liess sich die Chance nicht entgehen.

Nun suchten die Bieler die Offensive. Doch im Strafraum agierten sie trotz Brühler Nervosität recht hilflos. Die grösste Chance vergab Slobodan Mihajlovic nach einem Konter. Es wurden hektische Schlussminuten, was sich in vielen Brühler Verwarnungen ausdrückte. Der SC Brühl steht nach dem Sieg auf dem fünften Platz – nur drei Punkte hinter Leader Etoile Carouge.

Brühl – Biel 1:0 (0:0)

Paul-Grüninger-Stadion – 510 Zuschauer – Sr. Bannwart.

Tor: 65. Campos 1:0 (Foulpenalty).

Brühl: Leite; Kucani, Demhasaj, Cavar, Wörnhard; Holenstein, Stadler, Di Nucci (67. Lovakovic); Mihajlovic (88. Talic), Campos, Dorta (76. Nonso).

Biel: Grivot; Beqaj (66. Santos), Affolter, Hofer (46. Mourelle), Djacko; Aboud, Mäder, Stadelmann; Spataro (66. Teixeira), Kasai (46. Nsiala), Hamidi (66. Morelli). Bemerkungen: Brühl ohne Neitzke und Prokopic (beide verletzt). – Verwarnungen: 23. Hofer, 29. Hamidi, 30. Mihajlovic, 74. Wörnhard, 78. Nonso, 81. Lovakovic, 91. Demhasaj.

