Höhenflug geht weiter: SC Brühl gewinnt gegen Bulle mit 2:1

Promotion League Der SC Brühl bleibt 2023 ungeschlagen: Heimsieg gegen Bulle Nach dem 2:1 gegen die Freiburger rückt des SC Brühl auf Platz neun vor. Abermals trifft Angelo Campos für die St.Galler. Henri Seitter Jetzt kommentieren 16.03.2023, 10.00 Uhr

Im Nachtragsspiel vom Mittwoch gegen einen ersatzgeschwächten Gast aus Bulle waren die Brühler in der Favoritenrolle. Schnell ergriffen sie die Initiative, wirkten aber im Angriff wenig zwingend. Bulle spielte defensiv und lauerte auf Gegenangriffe, technische Schwächen machten die Freiburger mit Kampfgeist wett. Nach einer halben Stunde ging Brühl durch Slobodan Mihajlovic in Führung. Nur kurz darauf aber schafften die Freiburger nach einem Eckball den Ausgleich.

Die Höhepunkte zum Nachschauen Promotion League 15.03.2023, 19 Uhr, SC Brühl vs. FC Bulle 26.02.2023

Nach der Pause rissen die Brühler die Partie wieder an sich. Nach einer Stunde liess Angelo Campos zwei Verteidiger aussteigen und hatte die Ruhe, den Goalie mit einem gezielten Schuss zu überlisten. Der Stürmer, mit elf Toren in vier Spielen, strotzt vor Selbstvertrauen. Dennoch mussten die Brühler noch einmal zittern.

Mit Kampfgeist verhinderten sie das 2:2 auch in der fünfminütigen Nachspielzeit – obschon die Gäste alles nach vorne warfen und sogar der Goalie im Brühler Strafraum anzutreffen war. Der Brühler Sieg geht über die ganze Partie gesehen in Ordnung, doch spielerisch konnten sie nicht mehr ganz so gut gefallen wie in den letzten vier Spielen. Bereits am kommenden Sonntag reisen die Brühler zum abstiegsbedrohten FC Biel. Die Erwartungen der St. Galler werden immer grösser und alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung.

SC Brühl – Bulle 2:1 (1:1)

Paul-Grüninger-Stadion – 480 Zuschauer – Sr. D.Grundbacher

Tore: 29. Mihajlovic 1:0. 35. Deschenaux 1:1. Perrony. 61. Campos 2:1.

SC Brühl: Leite; Kucani, Cavar, Demhasaj, Wörnhard; Neitzke, Holenstein (74. Lovakovic), Bajrami (59. Dorta), Mihajlovic (84. Parente); Di Nucci (84. Capozzi), Campos (84. Clément).

Bulle: Falk; Paulos (81.Khoshekdaman), Özcan, Perrony, Delley; Deschenaux; Sumbula, Bürgisser (66. Azemi), Tayey (66.Ianigro), Tokam Membou; Sghaier.

Bemerkungen: Brühl ohne Stadler (verletzt), Prokopic (krank). – Verwarnungen: 11. Bürgisser, 41. Perrony, 90. Falk.