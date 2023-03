Der SC Brühl gewinnt 3:0 gegen den FC Baden.

Promotion League Der Höhenflug des SC Brühl hält an: Der 3:0-Heimsieg gegen Baden im Video Die Brühler gewinnen gegen Baden mit 3:0 und rücken auf Platz acht vor. Sie bleiben in diesem Jahr in der Meisterschaft ungeschlagen. Henri Seitter Jetzt kommentieren 26.03.2023, 20.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Angelo Campos trifft und trifft – mit nun 19 Treffern führt er die Torschützenliste der Promotion League an. Bild: Kurt Frischknecht/SCB

Zwar fielen alle Tore in der zweiten Halbzeit, doch schon im ersten Durchgang war Brühl die dominierende Mannschaft. Die St.Galler wirkten frischer als die Aargauer, die unter der Woche auswärts gegen Rapperswil mit 2:1 gewonnen hatten. Torchancen blieben jedoch vorerst rar.

In der 30. Minute schien die 1:0-Führung perfekt. Mergim Bajrami zielte in die entferntere Torecke und Angelo Campos verlängerte aus Abseitsposition ins Tor. Seine Intervention wäre vermutlich gar nicht nötig gewesen, der Ball hätte den Weg ins Tor alleine gefunden. Im Gegenstoss gab es auf Brühler Seite die einzige kritische Situation, als ein Badener Stürmer im Strafraum zu Boden ging, der gut postierte Schiedsrichter aber auf Weiterspielen entschied.

Die Höhepunkte des Spiels im Video:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ein Torhütergeschenk eröffnete in der 47. Minute den Torreigen. Goalie Gabriele D’Ovidio versuchte sich gleich zweimal hintereinander mit einem Dribbling als Feldspieler. Der aufmerksame Angelo Campos stibitzte ihm den Ball und traf zum 1:0 ins verwaiste Tor. Eine Viertelstunde vor Schluss behinderten sich Badens Torhüter und ein Verteidiger gegenseitig. Der Profiteur dieses Missverständnisses war der zur Pause eingewechselte Felipe Dorta, der unbehindert zum 2:0 einschob. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen.

In der 81. Minute wurde Campos vom Badener Torhüter, der einen rabenschwarzen Tag erwischte, umgerannt. Der Gefoulte übernahm die Ausführung des Penaltys selbst und erzielte das 3:0. Damit ist Angelo Campos mit 19 Toren wieder alleiniger Leader des Torschützenklassements. Wirklich erstaunlich ist die Entwicklung Brühls in dieser Saison. Musste man sich in der Vorrunde noch nach hinten gegen die Abstiegsplätze orientieren, besteht jetzt plötzlich sogar die Möglichkeit auf einen Barrage-Platz, haben die St.Galler doch seit neun Partien nie mehr verloren.

Das gesamte Spiel zum Nachschauen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Brühl – Baden 3:0 (0:0)

Paul-Grüninger-Stadion – 610 Zuschauer – Sr. Tester.

Tore: 47. Campos 1:0. 76. Dorta 2:0. 81. Campos 3:0 (Penalty).

Brühl: Leite; Kucani, Demhasaj, Cavar, Wörnhard; Neitzke, Holenstein (81. Parente), Lovakovic (46. Stadler) Bajrami (46. Dorta); Die Nucci (81. Capozzi), Campos (85. Clément).

Baden: D’Ovidio; Brack (85. Maksimovic), Hasani, Laski; Muff, Weber, Ladner (58. Uka), Gökpinar (58. Schär), Jakovljevic; Teichmann, Giampa.

Bemerkungen: Baden ohne Franek, Cirelli (beide gesperrt), Hübel (verletzt). – Verwarnungen: 24 Hasani, 59. Campos (Schwalbe), 66. Holenstein, 87. Jakovljevic.